Η Ε.Ε. ετοιμάζει νέα κατηγορία μικρών προσιτών αυτοκινήτων έως 4,2 μέτρων, με τιμή 16.000–20.000 ευρώ, για να ενισχύσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία απέναντι στις κινεζικές μάρκες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει νέα κατηγορία οχημάτων έως 4,2 μέτρων για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα απέναντι στις κινεζικές εταιρείες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να ανακοινώσει έως τις 10 Δεκεμβρίου τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας αυτοκινήτων που θα είναι προσιτά στο ευρύ κοινό και θα έχουν μήκος μέχρι 4,2 μέτρα, σύμφωνα με τον Ευρωπαίο επίτροπο για την Ευημερία και τη Βιομηχανική Στρατηγική, Στεφάν Σεζουρνέ. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία απέναντι στον αυξανόμενο κινεζικό ανταγωνισμό και να ενισχυθούν οι πωλήσεις στην ευρωπαϊκή αγορά.

Πρότυπο η ιαπωνική κατηγορία «Kei»

Η νέα κατηγορία θα βασιστεί στο ιαπωνικό μοντέλο «Kei», που αφορά μικρά, ελαφριά οχήματα με περιορισμένες διαστάσεις και χαμηλό κόστος. Η Επιτροπή εργάζεται για τη δημιουργία μιας ενδιάμεσης κατηγορίας μεταξύ των πολύ ελαφρών τετράκυκλων και των σημερινών mini αυτοκινήτων.

Τα οχήματα αυτά θα είναι κυρίως ηλεκτρικά, με απλό εξοπλισμό και μειωμένα συστήματα ασφαλείας, ώστε να περιοριστεί το κόστος παραγωγής και να παραμείνουν οικονομικά προσιτά. Οι τιμές τους εκτιμάται ότι θα κυμαίνονται μεταξύ 16.000 και 20.000 ευρώ.

Ανταπόκριση στη βιομηχανική πίεση

Η ιδέα αυτής της μεταρρύθμισης είχε μείνει για καιρό στάσιμη, ωστόσο πλέον φαίνεται πως το «πράσινο φως» είναι κοντά. Πολλές ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες είχαν ήδη ασκήσει πιέσεις προς την Κομισιόν για αλλαγή της νομοθεσίας, επισημαίνοντας την ανάγκη για παραγωγή μικρότερων και φθηνότερων ηλεκτρικών οχημάτων.

Μεταξύ αυτών και η Stellantis, η οποία από τον Ιούνιο έχει τονίσει ότι μια τέτοια κατηγορία θα επιτρέψει την παραγωγή προσιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη, κατά τα πρότυπα της Ιαπωνίας.

