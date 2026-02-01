Νέα κομπίνα: Άλλαζαν τα κλειδιά και έκλεψαν 20 αυτοκίνητα συνολικής αξίας 2 εκατ. ευρώ

20 κλεμμένα αυτοκίνητα σε Νέα Υόρκη και Νιού Τζέρσεϊ με συνολική «λεία» πάνω από 2 εκατ. ευρώ

Πάνε οι καιροί που, για να κλέψουν ένα αυτοκίνητο, οι κλέφτες έπρεπε να «κατεβάσουν» κάποια τζαμαρία και να το φορτώσουν σε τρέιλερ, ή να το «καλωδιώσουν». Τα νέα συστήματα keyless έχουν κάνει τη δουλειά τους αρκετά πιο απλή, ή απαιτεί και λίγο «θέατρο».

Ένα ζευγάρι κατάφερε να κλέψει 20 αυτοκίνητα με συνολική αξία που ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ, ξεκινώντας από τον Μάρτιο του 2024.

Έτσι «την πάταγαν» οι πωλητές

Η παμπόνηρη πλάνη ξεκινούσε με ένα αθώο test drive. Σύμφωνα με τις αρχές, το ζευγάρι έφτανε στην αντιπροσωπία και ζητούσε από τους πωλητές να δούνε το εσωτερικό των αυτοκινήτων. Τότε, η γυναίκα τραβούσε την προσοχή του πωλητή με «παιχνιδιάρικο τρόπο», ενώ ο άνδρας κλωνοποιούσε σε κάποιες περιπτώσεις το κλειδί, ή απλώς «τσέπωνε» το πραγματικό και άφηνε στη θέση του μια κόπια.

Το μόνο που έμενε είναι να επιστρέψουν στην αντιπροσωπία αργότερα και να φύγουν με το αυτοκίνητο… κύριοι.

Ήταν καλό όσο κράτησε

Στις 12 Μαρτίου του 2024, ένα ζευγάρι που ταίριαζε στην περιγραφή των υπόπτων πήγε στην αντιπροσωπεία Monaco Ford για να αγοράσει (και καλά) ένα Ford F-450 με τιμή 86.515 δολαρίων. O εκπρόσωπος του μαγαζιού έδωσε τα κλειδιά στον άνδρα για να το βάλει μπροστά και όλα έβαιναν ομαλώς, μέχρι που το αυτοκίνητο… έκανε φτερά το ίδιο βράδυ.

Οι αρχές πιστεύουν πως ο άνδρας άλλαξε το πραγματικό κλειδί με ένα ψεύτικό, ενώ ένα παρόμοιο περιστατικό που πραγματοποιήθηκε στο Νιου Τζέρσεϊ μετά από έναν χρόνο. Άλλη μια σημαντική εξέλιξη είχαμε στις 5 Φεβρουαρίου του 2025, όταν δύο pickups «έκαναν φτερά» από το Vachon Buick GMC στο Όλντ Σέιμπρουκ. Κανένα από τα δύο κλειδιά δεν έλειπε, μια λεπτομέρεια που έκανε τη διαφορά.

Τα ίχνη οδήγησαν στην 37χρονη Tiffine Kyte, η οποία συνελήφθη στο Νιού Τζέρσεϊ και εκδόθηκε στο Κονέκτικατ στις 15 Ιανουαρίου 2026. Η Kyte αντιμετώπησε κατηγορίες για κλοπή μηχανοκίνητων οχημάτων πρώτου βαθμού και συνωμοσία και κρατήθηκε με εγγύηση 275.000 δολαρίων προτού οδηγηθεί στο δικαστήριο την επόμενη ημέρα. Ο συνεργός της δε, παραμένει άφαντος.

Πηγή: Carscoops.com