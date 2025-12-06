quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέα κομπίνα στα πρατήρια: Αν δεν προσέξεις θα πληρώσεις και τη βενζίνη του επόμενου – Πώς το κάνουν και πώς θα το αποφύγεις

ΣΑΒΒΑΤΟ | 06.12.2025
AutoTypos Team
nea-kobina-sta-pratiria-an-den-prosexeis-tha-pliroseis-kai-ti-venzini-tou-epomenou-pos-to-kanoun-kai-pos-tha-to-apofygeis-634649

Νέο «κόλπο» σε αντλίες καυσίμων μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα να πληρώνεις και τα καύσιμα του επόμενου πελάτη. Δες πώς λειτουργεί και πώς προστατεύεσαι.

Τα τελευταία 24ωρα έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο από πρατήριο στις ΗΠΑ που δείχνει μια βίδα σφηνωμένη στη βάση όπου «κουμπώνει» το πιστόλι της αντλίας. Ο σκοπός; Να μην τερματίζει η συναλλαγή όταν επιστρέφει το πιστόλι στη θέση του. Έτσι, ο επόμενος οδηγός μπορεί να αρχίσει να γεμίζει χρεώνοντας τον προηγούμενο. Το περιστατικό προκάλεσε χιλιάδες αντιδράσεις, με χρήστες να καταγγέλλουν παρόμοιες «πατέντες» σε άλλα πρατήρια.

Σημειώνουμε ότι πρόκειται για ανεπίσημες/ανεπιβεβαίωτες καταγγελίες σε επίπεδο αρχών, όμως η πρακτική είναι τεχνικά εφικτή και αρκετοί σταθμοί έχουν ήδη εντοπίσει «ξένα αντικείμενα» σε αντλίες. Είτε είναι σπάνιο είτε όχι, ένα γρήγορο οπτικό check πριν πληρώσεις μπορεί να σου γλιτώσει χρήματα.

Πώς «δουλεύει» το κόλπο με απλά λόγια

  • Κανονικά, όταν βάζεις το πιστόλι πίσω στη βάση του, η αντλία κλείνει τη συναλλαγή και «μηδενίζει» στην αρχική οθόνη.

  • Με μια βίδα/σφήνα στον υποδοχέα, το σύστημα μπορεί να «νομίζει» ότι το πιστόλι δεν επέστρεψε σωστά, άρα δεν κλείνει η χρέωση.

  • Αν φύγεις χωρίς να ελέγξεις την οθόνη, ο επόμενος πελάτης μπορεί να ξεκινήσει και το ποσό να «γράφει» στη δική σου χρέωση.

@user3766121563186WARNING NEW GAS PUMP SCAM , BE ALERT THIS HOLIDAY

♬ Rose – Showbox productions

Συμβαίνει όντως ή είναι μύθος;

Μερικοί υπάλληλοι πρατηρίων λένε ότι οι αντλίες κάνουν time-out και λήγουν μόνες τους. Άλλοι επισημαίνουν ότι έχουν βρει σκοπίμως σφηνωμένα αντικείμενα σε αντλίες. Η αλήθεια πιθανότατα είναι κάπου στη μέση: δεν είναι συχνό, αλλά μπορεί να συμβεί, ειδικά σε παλιότερο εξοπλισμό ή όπου δεν υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι. Άρα πρόληψη.

Πώς προστατεύεσαι (χωρίς άγχος)

Κράτα τα παρακάτω ως σύντομη ρουτίνα κάθε φορά που βάζεις καύσιμο:

  • Κοίτα τη βάση του πιστολιού πριν ξεκινήσεις: αν δεις βίδα, τάκο, «ξένο» αντικείμενο, άλλαξε αντλία και ενημέρωσε τον υπάλληλο.

  • Μείνε 5–10 δευτ. μετά: βάλε το πιστόλι στη θέση του και περίμενε να γυρίσει η οθόνη στην αρχική σελίδα (ή να γράψει «Τερματισμός συναλλαγής»).

  • Πάρε απόδειξη ή δες το ηλεκτρονικό ειδοποιητήριο της κάρτας πριν φύγεις. Αν κάτι φαίνεται λάθος, μίλα επιτόπου.

  • Πάτα “Cancel/Ακύρωση” μετά την επιστροφή του πιστολιού για να κλείσει χειροκίνητα η αντλία.

  • Πλήρωσε μέσα αν θες απόλυτο έλεγχο (π.χ. προπληρωμή συγκεκριμένου ποσού).

  • Έλεγξε ότι μηδενίζει πριν ξεκινήσεις: ο μετρητής ποσότητας/ποσού πρέπει να είναι 0.00.

  • Απόφυγε αντλίες «στην άκρη» ή εκτός οπτικού πεδίου του ταμείου αργά το βράδυ.

  • Για κάρτες: χρησιμοποίησε contactless, κάλυψε PIN, πρόσεξε για ασυνήθιστες Bluetooth συσκευές (για skimming είναι άλλο θέμα, αλλά καλό είναι να προσέχεις).

Αν υποψιαστείς ότι σε χρέωσαν ξανά

  1. Μην φύγεις. Ζήτησε αμέσως τον υπεύθυνο και κατέγραψε αριθμό αντλίας, ώρα, ποσό.

  2. Ζήτα εκτύπωση κινήσεων της αντλίας ή Void/ακύρωση της χρέωσης όπου γίνεται.

  3. Κράτησε φωτογραφίες/βίντεο του υποδοχέα και της οθόνης.

  4. Αν δεν λυθεί, αμφισβήτησε τη συναλλαγή στην τράπεζα/πάροχο κάρτας και κάνε αναφορά στη διοίκηση του πρατηρίου ή στην αρμόδια αρχή.

Τι κρατάμε;

  • Ένα γρήγορο check στη βάση του πιστολιού και αναμονή για το “τερματισμός/αρχική οθόνη” σού γλιτώνει πονοκέφαλο.

  • Πάντα απόδειξη (ή ειδοποίηση κάρτας) πριν φύγεις.

  • Ακύρωση/Cancel χειροκίνητα αν αμφιβάλλεις ότι έκλεισε η συναλλαγή.

  • Προπληρωμή στο ταμείο = μηδενικός κίνδυνος για «συνέχεια» χρέωσης.

  • Κατάγγειλε άμεσα οτιδήποτε ύποπτο στον υπεύθυνο πρατηρίου.

Αυτό είναι το φθηνότερο SUV της Cupra στην Ελλάδα – Το έχουν λατρέψει οι Έλληνες

Toyota GR GT & GR GT3: Το supercar της Gazoo Racing αποκαλύφθηκε

F1: Που και πότε θα δεις τον γεμάτο σασπένς αγώνα στο Άμπου Ντάμπι – Διάβασε όλα τα σενάρια

