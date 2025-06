Νέα κωλοτούμπα Έλον Μασκ: Τελικά… καλός ο Τραμπ

Ότι το παρατράβηξε παραδέχτηκε ο Έλον Μασκ στο X, αναφερόμενος σε κάποιες από τις αναρτήσεις του για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ήταν εχθροί, έγιναν κολλητοί, ξαναέγιναν εχθροί και τώρα “full circle” φαίνεται πως κάνουν οι σχέσεις του ισχυρού άνδρα της Tesla και του πλανητάρχη, Ντόναλντ Τραμπ. Με τη στήριξή του στον Τραμπ, ο Μασκ έγινε αυθημερόν από διάνοια… «κόκκινο πανί» για τους Δημοκρατικούς στην Αμερική, ρίχνοντας παράλληλα την Tesla στα… τάρταρα.

Ο Έλον Μασκ πρόσφατα «τα χάλασε» με τον Τραμπ και στη συνέχεια προχώρησε σε αρκετές «αντι-Τραμπικές» δηλώσεις, αρχικά κατακρίνοντας το νέο φορολογικό νομοσχέδιο του, επίσης δισεκατομμυριούχου προέδρου των ΗΠΑ. Ωστόσο, το αποκορύφωμα ήταν η ανάρτηση που έκανε στο X, στην οποία κατηγόρησε τον Τραμπ πως εμπλέκεται στην υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν.

Έκτοτε, οι δυο πρώην σύμμαχοι είναι «στα μαχαίρια», με τις προσβολές και τις κατηγορίες να δίνουν και να παίρνουν.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.

— Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2025