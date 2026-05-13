Νέα κορυφαία έκδοση για το Skoda Fabia – Γιορτάζει τα 125 χρόνια της Skoda Motorsport

Η Skoda γιορτάζει τα 125 χρόνια παρουσίας της στους αγώνες με το νέο Fabia Motorsport Edition, μια περιορισμένη έκδοση 125 κομματιών

Η Skoda παρουσιάζει το Fabia Motorsport Edition, μια ειδική περιορισμένη έκδοση μόλις 125 κομματιών, ένα για κάθε ένα από τα 125 χρόνια ιστορίας της Skoda στο motorsport. Η νέα κορυφαία έκδοση βασίζεται στο ήδη σπορτίφ Fabia 130, το γρηγορότερο Fabia που έχει βγει ποτέ από τη γραμμή παραγωγής.

Διαθέτει τον κινητήρα 1.5 TSI με απόδοση 177 ίππων, συνδυάζοντας καθημερινή πρακτικότητα με έντονο αγωνιστικό χαρακτήρα, εμπνευσμένο από το αγωνιστικό Fabia RS Rally2.

Αποκλειστικά σε άσπρο χρώμα με μαύρη οροφή

Εξωτερικά, το αυτοκίνητο βάφεται αποκλειστικά σε Moon White metallic, με μαύρη οροφή και μαύρες κολόνες. Διαθέτει μαύρα αεροδυναμικά στοιχεία όπως, spoiler και diffuser εμπρός και πίσω, ειδικά αυτοκόλλητα εμπνευσμένα από το Rally2, bi-LED προβολείς με μαύρο φινίρισμα και ζάντες 18 ιντσών Libra σε smoked χρώμα.

Η ανάρτηση είναι χαμηλωμένη για πιο δυναμική εμφάνιση, ενώ το σύστημα εξάτμισης με διπλές απολήξεις ολοκληρώνει το σπορ του παρουσιαστικό.

Στο εσωτερικό κυριαρχεί το μαύρο με carbon λεπτομέρειες. Τα μπροστινά σπορ καθίσματα προσφέρουν εξαιρετική πλευρική στήριξη, ενώ υπάρχει ειδική πλακέτα στο ταμπλό με τον αριθμό του κάθε αυτοκινήτου (από το 1 έως το 125). Στο τιμόνι και τα πατάκια υπάρχει το λογότυπο Skoda Motorsport 125, ενώ τα μαρσπιέ φωτίζονται με αγωνιστικά μοτίβα.

Κινητήρας και επιδόσεις

Ο κινητήρας TSI evo2 1,5 λίτρων έχει αναβαθμιστεί με ειδικές αλλαγές σε εισαγωγή και εκκεντροφόρους για καλύτερη απόδοση από τις χαμηλές στροφές. Η μέγιστη ισχύς επιτυγχάνεται μεταξύ 5.000-6.000 σ.α.λ., ενώ η ροπή των 250 Nm είναι διαθέσιμη από 1.500 έως 4.000 σ.α.λ. Παράλληλα, το αυτόματο κιβώτιο DSG 7 ταχυτήτων έχει ρυθμιστεί για πιο γρήγορες αλλαγές, ιδιαίτερα στο Sport mode.

Κάθε ιδιοκτήτης θα λάβει και premium δώρα: πιστοποιητικό αυθεντικότητας υπογεγραμμένο από τη διοίκηση, γάντια οδήγησης, ειδική θήκη μεταφοράς και – το πιο ξεχωριστό – ένα κομμάτι από το σωληνωτό πλαίσιο ασφαλείας ενός πραγματικού Fabia RS Rally2.

Με αυτόν τον τρόπο, η Skoda συνδέει άμεσα την περιορισμένη αυτή έκδοση με την επιτυχημένη πορεία της στα ράλι.

