quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέα κορυφαία έκδοση για το Skoda Fabia – Γιορτάζει τα 125 χρόνια της Skoda Motorsport

ΤΕΤΑΡΤΗ | 13.05.2026
Autotypos Team
nea-koryfaia-ekdosi-gia-to-skoda-fabia-giortazei-ta-125-chronia-tis-skoda-motorsport-803043
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Skoda γιορτάζει τα 125 χρόνια παρουσίας της στους αγώνες με το νέο Fabia Motorsport Edition, μια περιορισμένη έκδοση 125 κομματιών

Η Skoda παρουσιάζει το Fabia Motorsport Edition, μια ειδική περιορισμένη έκδοση μόλις 125 κομματιών, ένα για κάθε ένα από τα 125 χρόνια ιστορίας της Skoda στο motorsport. Η νέα κορυφαία έκδοση βασίζεται στο ήδη σπορτίφ Fabia 130, το γρηγορότερο Fabia που έχει βγει ποτέ από τη γραμμή παραγωγής.

Διαθέτει τον κινητήρα 1.5 TSI με απόδοση 177 ίππων, συνδυάζοντας καθημερινή πρακτικότητα με έντονο αγωνιστικό χαρακτήρα, εμπνευσμένο από το αγωνιστικό Fabia RS Rally2.

Αποκλειστικά σε άσπρο χρώμα με μαύρη οροφή

Εξωτερικά, το αυτοκίνητο βάφεται αποκλειστικά σε Moon White metallic, με μαύρη οροφή και μαύρες κολόνες. Διαθέτει μαύρα αεροδυναμικά στοιχεία όπως, spoiler και diffuser εμπρός και πίσω, ειδικά αυτοκόλλητα εμπνευσμένα από το Rally2, bi-LED προβολείς με μαύρο φινίρισμα και ζάντες 18 ιντσών Libra σε smoked χρώμα.

Η ανάρτηση είναι χαμηλωμένη για πιο δυναμική εμφάνιση, ενώ το σύστημα εξάτμισης με διπλές απολήξεις ολοκληρώνει το σπορ του παρουσιαστικό.

Στο εσωτερικό κυριαρχεί το μαύρο με carbon λεπτομέρειες. Τα μπροστινά σπορ καθίσματα προσφέρουν εξαιρετική πλευρική στήριξη, ενώ υπάρχει ειδική πλακέτα στο ταμπλό με τον αριθμό του κάθε αυτοκινήτου (από το 1 έως το 125). Στο τιμόνι και τα πατάκια υπάρχει το λογότυπο Skoda Motorsport 125, ενώ τα μαρσπιέ φωτίζονται με αγωνιστικά μοτίβα.

Κινητήρας και επιδόσεις

Ο κινητήρας TSI evo2 1,5 λίτρων έχει αναβαθμιστεί με ειδικές αλλαγές σε εισαγωγή και εκκεντροφόρους για καλύτερη απόδοση από τις χαμηλές στροφές. Η μέγιστη ισχύς επιτυγχάνεται μεταξύ 5.000-6.000 σ.α.λ., ενώ η ροπή των 250 Nm είναι διαθέσιμη από 1.500 έως 4.000 σ.α.λ. Παράλληλα, το αυτόματο κιβώτιο DSG 7 ταχυτήτων έχει ρυθμιστεί για πιο γρήγορες αλλαγές, ιδιαίτερα στο Sport mode.

Κάθε ιδιοκτήτης θα λάβει και premium δώρα: πιστοποιητικό αυθεντικότητας υπογεγραμμένο από τη διοίκηση, γάντια οδήγησης, ειδική θήκη μεταφοράς και – το πιο ξεχωριστό – ένα κομμάτι από το σωληνωτό πλαίσιο ασφαλείας ενός πραγματικού Fabia RS Rally2.

Με αυτόν τον τρόπο, η Skoda συνδέει άμεσα την περιορισμένη αυτή έκδοση με την επιτυχημένη πορεία της στα ράλι.

Τι κρατάμε:

  • Η Skoda τιμά την αγωνιστική της παράδοση με το Fabia Motorsport Edition
  • Αποκλειστικό λευκό χρώμα με μαύρη οροφή και κολώνες και μαύρο εσωτερικό με carbon λεπτομέρειες
  • Απόδοση 177 ίππων, 250 Nm ροπής, βελτιωμένη αεροδυναμική και ρυθμίσεις στο κιβώτιο 
  • 125 κομμάτια αφιερωμένα στα 125 χρόνια παρουσίας της Skoda στους αγώνες

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Skoda#Skoda Fabia#Skoda Fabia 130#Skoda Fabia RS Rally2
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Δείτε επίσης

skoda-fabia-vrs-ena-comeback-pou-exetazetai-sovara-786866

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.12.2025

Skoda Fabia vRS: Ένα comeback που εξετάζεται σοβαρά!
i-skoda-cycling-team-sarose-ta-chrysa-sto-letape-greece-by-tour-de-france-798807

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.04.2026

Η SKODA Cycling Team σάρωσε τα χρυσά στο L’Etape Greece by Tour de France
i-skoda-apochorei-apo-ti-megalyteri-agora-tou-kosmou-giati-797772

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

30.03.2026

Η Skoda αποχωρεί από τη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου – Γιατί;
i-value-for-money-marka-pou-eftase-sto-no2-tis-evropis-to-2026-poulaei-san-treli-772811

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

27.03.2026

Η value for money μάρκα που έφτασε στο No2 της Ευρώπης το 2026 – Πουλάει σαν τρελή
psifistike-kalytero-compact-suv-ston-kosmo-stin-ellada-xekina-apo-180-evro-mina-765302

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

26.03.2026

Ψηφίστηκε «Καλύτερο Compact SUV στον κόσμο» – Στην Ελλάδα ξεκινά από 180 ευρώ/μήνα
i-evropaiki-marka-pou-ekane-chronia-rekor-eftase-ta-30-dis-se-esoda-726411

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

24.03.2026

Η ευρωπαϊκή μάρκα που έκανε χρονιά-ρεκόρ – Έφτασε τα 30 δισ. σε έσοδα

Πρόσφατες Ειδήσεις