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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέα Lancia Gamma: Οι κατασκοπευτικές φωτογραφίες αποκαλύπτουν περισσότερες λεπτομέρειες

ΤΕΤΑΡΤΗ | 17.06.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Το κορυφαίο μοντέλο της Lancia συνεχίζει τις δοκιμές εξέλιξης, με το καμουφλάζ να κρύβει όλο και λιγότερα στοιχεία από τη σχεδίασή του

Η νέα γενιά της Lancia Gamma πλησιάζει στην επίσημη παρουσίασή της και οι τελευταίες φωτογραφίες δοκιμών αποκαλύπτουν ολοένα περισσότερα στοιχεία για το νέο μοντέλο της ιταλικής μάρκας. Το αυτοκίνητο, που θα αποτελέσει τη ναυαρχίδα της Lancia, έχει ήδη βγει στους δρόμους για εντατικές δοκιμές, με τις καμουφλαρισμένες επιφάνειες να μειώνονται σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα πρωτότυπα.

Το πίσω μέρος αρχίζει να φαίνεται

Στις νέες εικόνες ξεχωρίζει κυρίως το πίσω τμήμα του αμαξώματος. Η κλίση του πίσω παρμπρίζ είναι πλέον σχεδόν πλήρως ορατή, καθώς έχουν αφαιρεθεί τα καλύμματα που έκρυβαν την σχεδίαση του.

Παράλληλα, για πρώτη φορά διακρίνονται ζάντες αλουμινίου τριών ακτίνων, οι οποίες προσδίδουν έναν ιδιαίτερο και αναγνωρίσιμο χαρακτήρα στο μοντέλο. Αν και τα φωτιστικά σώματα δεν ήταν ενεργοποιημένα τη στιγμή των φωτογραφήσεων, η συνολική σχεδίαση της ουράς επιβεβαιώνει όσα είχαν αποκαλύψει προηγούμενα πρωτότυπα εξέλιξης.

Η νέα ναυαρχίδα της Lancia

Η Gamma θα τοποθετηθεί στην κορυφή της γκάμας της Lancia, σηματοδοτώντας την επιστροφή της μάρκας στην κατηγορία D. Με μήκος περίπου 4,7 μέτρων, θα αποτελέσει το μεγαλύτερο και πιο πολυτελές μοντέλο της εταιρείας.

Το νέο μοντέλο βασίζεται στην πλατφόρμα STLA Medium του ομίλου Stellantis, η οποία υποστηρίζει τόσο εξηλεκτρισμένα όσο και αμιγώς ηλεκτρικά συστήματα κίνησης.

Υβριδική και ηλεκτρική γκάμα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η νέα Gamma θα διατεθεί τόσο με υβριδικά σύνολα βενζίνης όσο και με αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Στα πλάνα της εταιρείας περιλαμβάνεται και μια σπορ παραλλαγή HF, η οποία ενδέχεται να προσφέρεται αποκλειστικά ως ηλεκτρική.

Η Lancia δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τις τελικές τεχνικές προδιαγραφές, ωστόσο το πρόγραμμα εξέλιξης προχωρά κανονικά, με την επίσημη αποκάλυψη του μοντέλου να πλησιάζει.

Τι κρατάμε

  • Οι νέες φωτογραφίες αποκαλύπτουν περισσότερα στοιχεία από το πίσω μέρος της Gamma
  • Το καμουφλάζ έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με προηγούμενα πρωτότυπα
  • Εμφανίζονται για πρώτη φορά ζάντες αλουμινίου τριών ακτίνων
  • Η Gamma θα αποτελέσει τη νέα ναυαρχίδα της Lancia στην κατηγορία D
  • Θα προσφέρεται με υβριδικές και ηλεκτρικές εκδόσεις, ενώ εξετάζεται και έκδοση HF

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Tags
#Lancia#Lancia Gamma
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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