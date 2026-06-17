Νέα Lancia Gamma: Οι κατασκοπευτικές φωτογραφίες αποκαλύπτουν περισσότερες λεπτομέρειες

Το κορυφαίο μοντέλο της Lancia συνεχίζει τις δοκιμές εξέλιξης, με το καμουφλάζ να κρύβει όλο και λιγότερα στοιχεία από τη σχεδίασή του

Η νέα γενιά της Lancia Gamma πλησιάζει στην επίσημη παρουσίασή της και οι τελευταίες φωτογραφίες δοκιμών αποκαλύπτουν ολοένα περισσότερα στοιχεία για το νέο μοντέλο της ιταλικής μάρκας. Το αυτοκίνητο, που θα αποτελέσει τη ναυαρχίδα της Lancia, έχει ήδη βγει στους δρόμους για εντατικές δοκιμές, με τις καμουφλαρισμένες επιφάνειες να μειώνονται σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα πρωτότυπα.

Το πίσω μέρος αρχίζει να φαίνεται

Στις νέες εικόνες ξεχωρίζει κυρίως το πίσω τμήμα του αμαξώματος. Η κλίση του πίσω παρμπρίζ είναι πλέον σχεδόν πλήρως ορατή, καθώς έχουν αφαιρεθεί τα καλύμματα που έκρυβαν την σχεδίαση του.

Παράλληλα, για πρώτη φορά διακρίνονται ζάντες αλουμινίου τριών ακτίνων, οι οποίες προσδίδουν έναν ιδιαίτερο και αναγνωρίσιμο χαρακτήρα στο μοντέλο. Αν και τα φωτιστικά σώματα δεν ήταν ενεργοποιημένα τη στιγμή των φωτογραφήσεων, η συνολική σχεδίαση της ουράς επιβεβαιώνει όσα είχαν αποκαλύψει προηγούμενα πρωτότυπα εξέλιξης.

Η νέα ναυαρχίδα της Lancia

Η Gamma θα τοποθετηθεί στην κορυφή της γκάμας της Lancia, σηματοδοτώντας την επιστροφή της μάρκας στην κατηγορία D. Με μήκος περίπου 4,7 μέτρων, θα αποτελέσει το μεγαλύτερο και πιο πολυτελές μοντέλο της εταιρείας.

Το νέο μοντέλο βασίζεται στην πλατφόρμα STLA Medium του ομίλου Stellantis, η οποία υποστηρίζει τόσο εξηλεκτρισμένα όσο και αμιγώς ηλεκτρικά συστήματα κίνησης.

Υβριδική και ηλεκτρική γκάμα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η νέα Gamma θα διατεθεί τόσο με υβριδικά σύνολα βενζίνης όσο και με αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Στα πλάνα της εταιρείας περιλαμβάνεται και μια σπορ παραλλαγή HF, η οποία ενδέχεται να προσφέρεται αποκλειστικά ως ηλεκτρική.

Η Lancia δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τις τελικές τεχνικές προδιαγραφές, ωστόσο το πρόγραμμα εξέλιξης προχωρά κανονικά, με την επίσημη αποκάλυψη του μοντέλου να πλησιάζει.

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