Νέα Mercedes-AMG GLC 53: Το downsizing πέθανε – Ζήτω τα 6κύλινδρα

Ο «μισητός» υβριδικός τετρακύλινδρος κινητήρας 2,0 λίτρων δίνει τη θέση του σε έναν εξακύλινδρο σε σειρά, όπως και στη C53

Τα φτυάρια πήραν φωτιά και το «κράξιμο» βάρεσε κόκκινο όταν η Mercedes-AMG αποφάσισε να αντικαταστήσει τον εμβληματικό V8 με έναν υβριδικό κινητήρα με τους μισούς κυλίνδρους σε C63 και GLC 63. Tώρα η AMG θέλει να πάρει το αίμα της πίσω με τις νέες C53 και GLC 53, οι οποίες θα τροφοδοτούνται από έναν turbo εξακύλινδρο 3 λίτρων με ήπια υβριδική τεχνολογία.

Downsizing… είχαμε

Ο νέος κινητήρας που θα μπει στην νέα κορυφαία έκδοση αποδίδει 449 ίππους και 600 Nm ροπής (640 Nm σε λειτουργία overboost), με την υβριδική ενέργεια να είναι έτοιμη να «μπαλώσει» τυχόν κενά. Το 0-100 χλμ./ώρα έρχεται σε 4,2 δευτερόλεπτα, «κόβοντας» έτσι περίπου τρία δέκατα από τον χρόνο της GLC 43, αλλά μένοντας παράλληλα 0,7 δευτερόλεπτα πίσω από τον χρόνο της plug-in Hybrid GLC 63 των 671 ίππων.

Ωστόσο, το 0-100 δεν είναι το παν, κυρίως όταν μιλάμε για φανατικούς της AMG. Οι Γερμανοί φαίνεται πως το γνωρίζουν καλά αυτό (ή τους το υπενθύμισε ο κόσμος), με τη νέα GLC 53 να υπόσχεται ένα πιο “μερακλήδικο” soundtrack που αρμόζει σε κάθε αυτοκίνητο που φορά το σήμα της AMG. Η νέα GLC 53 θα είναι εξοπλισμένη με ένα νέο σύστημα εξάτμισης που θα μας χαρίζει το γνωστό «κροτάλισμα», με περισσότερο βάρος να πέφτει στη συνολική οδηγική εμπειρία και όχι απλά σε εντυπωσιακούς αλλά κενούς αισθητικά αριθμούς.

Με drift mode και σε SUV

Τη μετάδοση αναλαμβάνει ένα αυτόματο κιβώτιο 9 σχέσεων και ένα πλήρως μεταβλητό σύστημα τετρακίνησης που -υπό συνθήκες- μπορεί να στείλει όλη τη δύναμη στον πίσω άξονα. Επίσης, για πρώτη φορά σε SUV της AMG, το πακέτο Dynamic Plus θα προσθέτει λειτουργία drift.

To εν λόγω πακέτο προσθέτει επίσης, ενεργές βάσεις κινητήρα και κόκκινες δαγκάνες φρένων, ενώ το σύστημα τετραδιεύθυνσης, τα προσαρμοζόμενα αμορτισέρ και τα μεγαλύτερα φρένα ολοκληρώνουν τον εξοπλισμό.

Η τιμή για τη νέα GLC 53 δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, αλλά πιθανότατα θα είναι μεταξύ των παλιών 43 και 63.

