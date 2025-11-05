Νέα Mercedes-Benz CLA Hybrid: Άνοιξαν οι παραγγελίες – Δες πρώτη τιμή στην Ευρώπη

Άνοιξαν οι παραγγελίες για τη νέα Mercedes-Benz CLA Hybrid στην Ευρώπη. Πρώτη τιμή Γερμανίας 46.243 €. Ισχύς έως 211 PS, Level 2 υποβοήθηση.

Η Mercedes-Benz άνοιξε σήμερα τις παραγγελίες στην Ευρώπη για τη νέα CLA με υβριδικό σύστημα 48V, η οποία κάθεται δίπλα στην ήδη διαθέσιμη αμιγώς ηλεκτρική CLA. Η πρώτη τιμή στη Γερμανία για την CLA 180 ξεκινά από 46.243 € (λιανική με 19% ΦΠΑ, πλέον εξόδων παράδοσης/παραλαβής).

Υβριδικό σύστημα: τι υπόσχεται

Καρδιά του μοντέλου είναι ένας νέος 1.5 τετρακύλινδρος βενζίνης (λειτουργεί σε κύκλο Miller), συνδυασμένος με ηλεκτροκινητήρα ενσωματωμένο στο νέο 8τάχυτο διπλού συμπλέκτη 8F-eDCT και μπαταρία 48V 1,3 kWh.

Η/Μ boost: + 22 kW / 30 PS και έως 200 Nm από το e-motor.

Λειτουργία EV στην πόλη: αμιγώς ηλεκτρική κίνηση σε ήπιες συνθήκες (<22 kW), “electric sailing” έως ~100 km/h, ανάκτηση ενέργειας σε όλες τις 8 σχέσεις (έως 25 kW).

Στόχος είναι κατανάλωση που να κινείται περίπου στα 5 lt/100 km και πολύ ομαλές εναλλαγές μεταξύ θερμικού και ηλεκτρικού χωρίς αισθητά «σκαλοπάτια».

Εκδόσεις, ισχύς και επιδόσεις

Η νέα CLA Hybrid είναι διαθέσιμη σε τρεις βαθμίδες ισχύος, με κίνηση μπροστά ή 4MATIC.

Έκδοση Σύστημα (PS) Ροπή συστήματος (Nm) 0-100 km/h Τελ. ταχύτητα (km/h) Κατανάλωση (l/100 km) CO₂ (g/km) CLA 180 (FWD) 156 PS 280 8,8 s 218 5,4–4,9 123–111 CLA 200 (FWD) 184 PS 330 8,0 s 232 5,4–4,9 123–111 CLA 200 4MATIC 184 PS 330 7,9 s 228 5,7–5,2 130–119 CLA 220 (FWD) 211 PS 380 7,2 s 240 5,5–5,0 124–113 CLA 220 4MATIC 211 PS 380 7,1 s 237 5,8–5,3 132–120

Σχεδίαση & καμπίνα

Οπτικά, η hybrid μοιάζει με την ηλεκτρική CLA, με διαφοροποίηση στη μάσκα, η οποία αποκτά κλασικό radiator grille με κεντρικό αστέρι και LED light guide περιμετρικά. Όλες οι CLA διαθέτουν πανοραμική γυάλινη οροφή (σταθερή, πλήρους επιφάνειας), ενώ προαιρετικά το MBUX Superscreen καλύπτει όλο το πλάτος του ταμπλό (οθόνες 10,25″ οδηγού + 14″ κεντρική + 14″ συνοδηγού).

MB.OS & MBUX: τι νέο φέρνει

Η νέα CLA τρέχει το MB.OS με MBUX 4ης γενιάς και AI (Microsoft & Google).

OTA αναβαθμίσεις για ολόκληρο το λογισμικό του αυτοκινήτου.

MBUX Virtual Assistant με «multi-agent» AI, φυσικό διάλογο και «μνήμη» συμφραζομένων.

Πλοήγηση Google Maps με ενσωμάτωση Google Cloud Automotive AI Agent και MBUX Surround Navigation (ενιαία 3D απεικόνιση περιβάλλοντος/βοηθημάτων).

Υποβοήθηση οδήγησης

Στάνταρ είναι και ο πλούσιος βασικός εξοπλισμός ασφαλείας με Distance Assist DISTRONIC.

Το πακέτο MB.DRIVE ASSIST (προαιρετικό) ανεβάζει την υποβοήθηση σε SAE Level 2 (DISTRONIC με Steering Assist), ενώ νέο στοιχείο είναι το Lane Change Assist (αλλαγή λωρίδας με «κλικ» στο φλας). Διαθέσιμα είναι και τα MULTIBEAM LED φώτα με νέα φωτεινή «υπογραφή» αστέρων.

Εξοπλιστικές γραμμές & πακέτα

Βασική Progressive Line και επιπλέον πακέτα:

Advanced Plus (1.469,65 €): ambient lighting, ασύρματη φόρτιση, flush χειρολαβές, KEYLESS-GO κ.ά.

Premium (3.230,85 €): MBUX Superscreen , MULTIBEAM LED , head-up display, Burmester® 3D, PRE-SAFE®.

Premium Plus (5.432,35 €): κορυφή με επιπλέον ψηφιακά extras.

Διαθέσιμες και οι AMG Line / AMG Line Plus και Night Package για πιο σπορ/σκοτεινή εμφάνιση.

Τι σημαίνει για την αγορά

Η νέα CLA Hybrid στοχεύει να είναι η πιο αποδοτική Mercedes-Benz με θερμικό κινητήρα στο συγκεκριμένο segment, προσφέροντας ευφυές ήπιο-υβριδικό set-up που δουλεύει ουσιαστικά με ηλεκτρική κύλιση στην πόλη, coasting στον ανοιχτό δρόμο, ανάκτηση σε όλες τις σχέσεις και ομαλές εναλλαγές μεταξύ θερμικής και ηλεκτρικής κίνησης.

Τι κρατάμε;

Παραγγελίες ανοικτές στην Ευρώπη με την CLA 180 από 46.243 € στη Γερμανία.

Κινητήρας 1.5 turbo + 48V με e-motor στο 8τάχυτο DCT , 1,3 kWh μπαταρία.

Ισχύς έως 211 PS , 0–100 km/h από 7,1 s , κατανάλωση 4,9–5,8 l/100 km WLTP .

MB.OS/MBUX Gen4 με AI (Microsoft/Google), Google Maps πλοήγηση, OTA .

Level 2 υποβοήθηση με MB.DRIVE ASSIST και Lane Change Assist .

Επιλογές FWD ή 4MATIC, πορτμπαγκάζ 405 L.

Τα νέα υβριδικά SUV της Hyundai ήρθαν στην Ελλάδα: Kona, Tucson και Santa Fe – Αναλυτικά όλες οι τιμές

Αυτό είναι το πιο premium οικογενειακό SUV που μπορείς να πάρεις με 28.990 ευρώ στην Ελλάδα

Το εντυπωσιακό οικογενειακό SUV της Honda που μπορεί να κάνει 82 km χωρίς να κάψει σταγόνα βενζίνης