EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέα Mercedes-Benz CLA Shooting Brake: Πρώτη τιμή

ΠΕΜΠΤΗ | 09.04.2026
Κώστας Γαμβρούλης
nea-mercedes-benz-cla-shooting-brake-proti-timi-799193

Μετά το επιτυχημένο λανσάρισμα της ηλεκτρικής έκδοσης, η γερμανική μάρκα φέρνει πλέον στην αγορά και τα υβριδικά μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης

Η Mercedes-Benz επεκτείνει τη γκάμα της CLA Shooting Brake με την κυκλοφορία των εκδόσεων που διαθέτουν το λεγόμενο «high-tech hybrid» σύστημα 48V

Τι προσφέρει η υβριδική τεχνολογία

Στον πυρήνα των υβριδικών εκδόσεων βρίσκεται ένας νέος τετρακύλινδρος turbo κινητήρας, στα 1,5, λίτρα συνδυασμένος με ηλεκτροκινητήρα 22 kW που ενισχύει την απόδοση του συστήματος. Την διαχείριση της ισχύος αναλαμβάνει ένα νέο ηλεκτροδοτούμενο οκτατάχυτο e-DCT κιβώτιο κιβώτιο (8F-eDCT), ενώ ένα σύστημα 48V τροφοδοτεί τον ηλεκτρικό κινητήρα.

Στην πράξη, το αυτοκίνητο μπορεί να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά σε αστικές ταχύτητες, και να ανακτά ενέργεια κατά την επιβράδυνση — και στις οκτώ σχέσεις — με ισχύ ανάκτησης έως 25 kW.

Γκάμα και τιμές

Οι νέες εκδόσεις διατίθενται σε τρία επίπεδα απόδοσης και σε παραλλαγές με κίνηση στους εμπρός τροχούς ή τετρακίνηση (4MATIC):

Μοντέλο Σύστημα κίνησης Ισχύς συστήματος 0-100 km/h
CLA 180 Shooting Brake Εμπρός 115 kW / 156 hp 8,9 δευτ.
CLA 200 Shooting Brake Εμπρός 135 kW / 184 hp 8,1 δευτ.
CLA 200 4MATIC Shooting Brake Τετρακίνηση 135 kW / 184 hp 8,0 δευτ.
CLA 220 Shooting Brake Εμπρός 155 kW / 211 hp 7,3 δευτ.
CLA 220 4MATIC Shooting Brake Τετρακίνηση 155 kW / 211 hp 7,2 δευτ.

Οι ανακοινώσιμες τιμές αφορούν την αγορά της Γερμανίας και προσφέρουν μια πρώτη τάξη μεγέθους σχετικά με την τιμολόγηση. Η υβριδική CLA 180 Shooting Brake θα ξεκινά λοιπόν από τα 47.612 ευρώ, ενώ για την τετρακίνητη CLA 220 4MATIC Shooting Brake, οι τιμές θα έχουν σημείο εκκίνησης τα 55.597 ευρώ.

Η κατανάλωση κυμαίνεται από 5,0 έως 6,0 λίτρα/100 χλμ. (συνδυασμένα), ενώ οι εκπομπές CO₂ κυμαίνονται μεταξύ 113 και 135 γρ./χλμ. ανάλογα με την έκδοση.

Χώροι και τεχνολογία

Η CLA Shooting Brake διατηρεί τις πρακτικές αρετές που αναμένονται από ένα station wagon, με τον χώρο αποσκευών να κυμαίνεται από 455 έως (με τις πλάτες των καθισμάτων «ριγμένες») 1.295 λίτρα.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Στο εσωτερικό, το infotainment σύστημα βασίζεται στο Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) και στη νέα γενιά MBUX με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη από Microsoft και Google. Το σύστημα υποστηρίζει ενημερώσεις over-the-air για ολόκληρο το λογισμικό του οχήματος, καθώς και αγορά πρόσθετων ψηφιακών λειτουργιών (Digital Extras).

Συστήματα ασφαλείας

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται το Distance Assist DISTRONIC. Προαιρετικά διατίθεται το πακέτο MB.DRIVE ASSIST, που προσθέτει Steering Assist για ημιαυτόνομη οδήγηση επιπέδου SAE Level 2, καθώς και Lane Change Assist για αλλαγή λωρίδας με ένα άγγιγμα του φλας.

Συνολικά, η Mercedes-Benz φαίνεται να στοχεύει σε πελάτες που θέλουν την πρακτικότητα ενός Shooting Brake με χαμηλότερο κόστος εισόδου σε σχέση με την ηλεκτρική έκδοση, χωρίς να κάνουν εκπτώσεις στον εξοπλισμό ή στην οδηγική εμπειρία.

Τι κρατάμε

  • Νέα υβριδική Mercedes-Benz CLA Shooting Brake με σύστημα 48V και στόχο χαμηλότερη κατανάλωση χωρίς απώλειες σε επιδόσεις
  • Νέος 1.5 turbo κινητήρας με ηλεκτροκινητήρα 22 kW και 8τάχυτο e-DCT, με δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης στην πόλη
  • Πέντε εκδόσεις έως 211 hp, με επιλογές εμπροσθοκίνησης και τετρακίνησης (4MATIC)
  • Κατανάλωση από 5,0 έως 6,0 λτ./100 χλμ. και τιμές στη Γερμανία από ~47.600€ έως ~55.600€
  • Σύγχρονο εσωτερικό με MBUX, AI από Microsoft/Google και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (Level 2)

 

#Mercedes-Benz#Mercedes-Benz CLA Shooting Brake
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
