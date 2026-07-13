Νέα Mercedes-Benz GLB στην Ελλάδα: Τιμές για το 7-θέσιο ηλεκτρικό SUV

Η Mercedes-Benz παρουσιάζει τη νέα γενιά της GLB, με ηλεκτρικές και υβριδικές εκδόσεις, μεγαλύτερη αυτονομία, τεχνολογία αιχμής και ακόμη περισσότερη πρακτικότητα

Η Mercedes-Benz αποκάλυψε τη νέα GLB, το οικογενειακό SUV της premium κατηγορίας, το οποίο περνά σε μία νέα εποχή με αμιγώς ηλεκτρικές αλλά και υβριδικές εκδόσεις. Το νέο μοντέλο διατηρεί τον πολυχρηστικό χαρακτήρα που το καθιέρωσε, προσφέροντας έως 7 θέσεις, μεγαλύτερους χώρους, προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες και αυτονομία που φτάνει έως τα 631 χιλιόμετρα.

Στην ελληνική αγορά έχουν ήδη ξεκινήσει οι παραγγελίες για τις εκδόσεις GLB 250+ with EQ Technology και GLB 350 4MATIC with EQ Technology, ενώ τα πρώτα αυτοκίνητα αναμένονται σύντομα στις εκθέσεις.

Νέα σχεδίαση

Σχεδιαστικά, η νέα GLB διατηρεί τον SUV χαρακτήρα της, με ανανεωμένο εμπρός μέρος, νέα φωτιζόμενη μάσκα με 94 LED αστέρια, νέες φωτεινές υπογραφές και στάνταρ πανοραμική γυάλινη οροφή.

Συνολικά, η νέα Mercedes-Benz GLB συνδυάζει την πρακτικότητα ενός οικογενειακού SUV με τις δυνατότητες της νέας ηλεκτρικής τεχνολογίας της γερμανικής εταιρείας, προσφέροντας μεγάλη αυτονομία, προηγμένα ψηφιακά συστήματα και επιλογές που καλύπτουν τόσο τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και τα μεγάλα ταξίδια.

Αυτονομία έως 631 χιλιόμετρα

Η GLB 250+ αποδίδει 272 ίππους (200 kW) και εξοπλίζεται με μπαταρία ωφέλιμης χωρητικότητας 85 kWh, προσφέροντας αυτονομία έως 631 χιλιόμετρα (WLTP). Η κορυφαία GLB 350 4MATIC αποδίδει 354 ίππους (260 kW) και χρησιμοποιεί την ίδια μπαταρία. Χάρη στην αρχιτεκτονική 800 Volt, η νέα GLB μπορεί να ανακτήσει έως και 260 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά σε ταχυφορτιστή DC, ενώ υποστηρίζει φόρτιση έως 320 kW. Παράλληλα, είναι συμβατή και με δίκτυα φόρτισης 400 Volt.

Η Mercedes-Benz ανακοίνωσε ότι αργότερα η γκάμα θα εμπλουτιστεί με περισσότερες ηλεκτρικές εκδόσεις, καθώς και με νέες υβριδικές εκδόσεις βενζίνης.

Η νέα μονάδα κίνησης Electric Drive Unit 2.0 έχει σχεδιαστεί από τη Mercedes-Benz και προσφέρει ενεργειακή απόδοση έως 93% κατά την οδήγηση σε μεγάλες αποστάσεις. Η μετάδοση γίνεται στους πίσω τροχούς μέσω κιβωτίου δύο σχέσεων, το οποίο συνδυάζει καλύτερες επιδόσεις στις χαμηλές ταχύτητες με υψηλή ενεργειακή απόδοση στον αυτοκινητόδρομο.

Στην έκδοση GLB 350 4MATIC, ο πρόσθετος ηλεκτροκινητήρας των 80 kW ενεργοποιείται μόνο όταν απαιτείται, χάρη στο σύστημα Disconnect Unit, συμβάλλοντας στη μείωση των ενεργειακών απωλειών. Παράλληλα, το νέο σύστημα πέδησης one-box επιτρέπει ανάκτηση ενέργειας έως 200 kW, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και την αυτονομία.

Έμφαση στην πρακτικότητα

Η νέα GLB συνεχίζει να απευθύνεται στις οικογένειες, καθώς διατίθεται σε 5θέσια ή 7θέσια διάταξη. Η δεύτερη σειρά καθισμάτων είναι συρόμενη και αναδιπλούμενη, ώστε να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες μεταφοράς επιβατών ή αποσκευών. Ο χώρος αποσκευών φτάνει έως 540 λίτρα στην πενταθέσια έκδοση, ενώ με την αναδίπλωση των καθισμάτων αυξάνεται έως τα 1.715 λίτρα. Παράλληλα υπάρχει και εμπρός αποθηκευτικός χώρος (frunk) χωρητικότητας 127 λίτρων.

Η Mercedes-Benz δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στις οικογένειες, καθώς η GLB μπορεί να φιλοξενήσει έως τέσσερα παιδικά καθίσματα στη δεύτερη και τρίτη σειρά, καθώς και ένα ακόμη στη θέση του συνοδηγού.

Οι τετρακίνητες εκδόσεις 4MATIC διαθέτουν δεύτερο ηλεκτροκινητήρα στον εμπρός άξονα, ο οποίος ενεργοποιείται μόνο όταν απαιτείται περισσότερη πρόσφυση ή επιπλέον ισχύς. Το πρόγραμμα TERRAIN MODE προσαρμόζει τη λειτουργία του συστήματος μετάδοσης, του τιμονιού και των φρένων για κίνηση σε χωμάτινες διαδρομές, ενώ η λειτουργία Transparent Bonnet προβάλλει ψηφιακά την περιοχή κάτω από το εμπρός μέρος του αυτοκινήτου.

Η δυνατότητα ρυμούλκησης φτάνει έως και τους 2 τόνους, επίδοση ιδιαίτερα υψηλή για ηλεκτρικό SUV της κατηγορίας.

Τεχνολογία & Ασφάλεια

Στο εσωτερικό δεσπόζει η νέα MBUX Superscreen, η οποία προαιρετικά ενσωματώνει έως τρεις οθόνες κάτω από μία ενιαία γυάλινη επιφάνεια. Η GLB βασίζεται στο νέο λειτουργικό σύστημα MB.OS, το οποίο υποστηρίζει συνεχείς αναβαθμίσεις μέσω over-the-air ενημερώσεων και αποτελεί τη βάση της τέταρτης γενιάς του MBUX.

Ο νέος εικονικός βοηθός αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη μέσω ChatGPT-4o, Microsoft Bing και Google Gemini, προσφέροντας πιο φυσικές συνομιλίες, πρόσβαση σε πληροφορίες από το διαδίκτυο και προηγμένες δυνατότητες πλοήγησης μέσω Google Maps. Όλες οι ευρωπαϊκές εκδόσεις εξοπλίζονται στάνταρ με το σύστημα διατήρησης απόστασης DISTRONIC, ενώ τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης συγκεντρώνονται πλέον κάτω από την ονομασία MB.DRIVE.

Το σύστημα χρησιμοποιεί οκτώ κάμερες, πέντε αισθητήρες ραντάρ, 12 αισθητήρες υπερήχων και νέο υπολογιστή υψηλών επιδόσεων, ο οποίος υποστηρίζει μελλοντικές αναβαθμίσεις λογισμικού.

Νέες υβριδικές εκδόσεις

Λίγους μήνες μετά το λανσάρισμα των ηλεκτρικών εκδόσεων θα ακολουθήσουν και οι υβριδικές GLB. Θα χρησιμοποιούν νέο τετρακύλινδρο κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων, σύστημα 48 Volt, ηλεκτροκινητήρα 22 kW και νέο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 8 σχέσεων.

Οι διαθέσιμες αποδόσεις θα διαθέτουν ισχύη 136, 163 και 190 ίππων, με επιλογές προσθιοκίνησης ή τετρακίνησης 4MATIC. Το υβριδικό σύστημα επιτρέπει ηλεκτρική κίνηση σε χαμηλές ταχύτητες, λειτουργία coasting και ανάκτηση ενέργειας σε όλες τις σχέσεις του κιβωτίου.

Αναλυτικά οι τιμές των νέων GLB Hybrid & Electric: