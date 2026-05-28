EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέα μόδα: Θα σου βάζουν κόφτη στο αυτοκίνητο αν έχεις φάει επανειλημμένα κλήσεις

ΠΕΜΠΤΗ | 28.05.2026
Autotypos Team
Δώρο… κόφτη στο αυτοκίνητο θα κερδίζουν όσοι δε συμμορφώνονται με τους κανόνες, αφού οι κλήσεις από μόνες τους δε φαίνεται να αρκούν

Πριν από λίγο καιρό είχαμε γράψει για την απίστευτη κατάσταση που επικρατεί στη Νέα Υόρκη, με χιλιάδες οδηγούς να αγνοούν τα όρια ταχύτητας και να μαζεύουν κλήσεις με το… τσουβάλι. Τα περιστατικά που προβλημάτιζαν περισσότερο είναι αυτά που αφορούν τους λεγόμενους Super Speeders, δηλαδή οδηγούς που ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια (μερικές φορές κινούνται με διπλάσια ταχύτητα), με μερικά παραδείγματα να ξεχωρίζουν.

Τότε, είχαμε αναφερθεί και σε μια νομοθεσία που – αν ψηφιζόταν – θα άλλαζε δραματικά την κατάσταση: την τοποθέτηση ειδικών chip σε αυτοκίνητα των Super Speeders – ουσιαστικά έναν «κόφτη» που θα περιορίζει αυτόματα την ταχύτητα.

Νέα Υόρκη

Το είπαν και το έκαναν

Ο κύβος ερρίφθη, με τις αρχές στη Νέα Υόρκη να αποφασίζουν να σκληρύνουν τη στάση τους απέναντι σε οδηγούς που παραβιάζουν συστηματικά τα όρια ταχύτητας. Η νέα νομοθεσία υπογράφηκε από την κυβερνήτη της Πολιτείας, Kathy Hochul, και αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πακέτου μέτρων που στοχεύει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Το πιο σημαντικό στοιχείο του νέου πλαισίου αφορά τους Super Speeders. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αρχές θα μπορούν να υποχρεώνουν τους οδηγούς να εγκαταστήσουν στο όχημά τους σύστημα Intelligent Speed Assistance (ISA), το οποίο χρησιμοποιεί GPS και δεδομένα χαρτογράφησης ώστε να αποτρέπει το αυτοκίνητο από το να ξεπερνά το όριο ταχύτητας.

Σύμφωνα με το ABC 7 New York, το μέτρο θα εφαρμόζεται σε οδηγούς που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 16 κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα μέσα σε έναν χρόνο. Όσοι αρνηθούν να συμμορφωθούν με την εγκατάσταση του κόφτη στο αυτοκίνητο θα αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 1.500 έως 2.500 δολάρια, ενώ υπάρχει ακόμη και το ενδεχόμενο αναστολής της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

Ίσως το δούμε και σε άλλες περιοχές

Η πολιτεία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης του προγράμματος και σε άλλες πόλεις στο μέλλον, αν και προς το παρόν φαίνεται να αφορά κυρίως μητροπολιτικές περιοχές με πληθυσμό άνω του ενός εκατομμυρίου κατοίκων.

Παράλληλα, η Νέα Υόρκη ενισχύει και τη χρήση αυτόματων καμερών ταχύτητας, κάτι που σημαίνει ότι οι οδηγοί θα βλέπουν πλέον πολύ περισσότερες κάμερες στους δρόμους. Επιπλέον, οι αρχές δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα και στις παραβάσεις που σχετίζονται με σχολικά λεωφορεία, εγκρίνοντας νέα προγράμματα “stop-arm cameras”. Τα συστήματα αυτά θα καταγράφουν αυτόματα οδηγούς που προσπερνούν παράνομα σταματημένα σχολικά λεωφορεία την ώρα επιβίβασης ή αποβίβασης μαθητών.

Στη Νέα Υόρκη δείχνουν ξεκάθαρα ότι στόχος τους είναι να περιοριστούν τα φαινόμενα επικίνδυνης οδήγησης στους δρόμους της, χρησιμοποιώντας πλέον όχι μόνο πρόστιμα και κάμερες, αλλά και συστήματα που ουσιαστικά δεν θα επιτρέπουν στους οδηγούς να παραβιάζουν τα όρια ταχύτητας.

Tι κρατάμε:

  • Ένα βήμα παραπέρα πάνε στη νέα Υόρκη για την αντιμετώπιση των Super Speeders
  • Πρόκειται για κατά συρροή παραβάτες του ΚΟΚ, υπεύθυνους για χιλιάδες ατυχήματα
  • Όσοι παίρνουν 16 κλήσεις σε έναν χρόνο θα κερδίζουν δώρο έναν… κόφτη
  • Το εν λόγω σύστημα θα περιορίζει αυτόματα την ταχύτητα του οχήματος

Πηγή: Carscoops.com

#Έξυπνες κάμερες #ΗΠΑ #Κόφτης #Νέα Υόρκη #πρόστιμα #υπερβολική ταχύτητα
