Νέα οργάνωση: Έκλεβε ανυποψίαστους έξω από τράπεζες με τη μέθοδο του «σκασμένου ελαστικού»

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με διεθνή δράση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές με τη μέθοδο του «σκασμένου ελαστικού»

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με διεθνή δράση. Τα μέλη της διέπρατταν κλοπές σε οχήματα με τη μέθοδο του «σκασμένου ελαστικού». Για την υπόθεση συνελήφθησαν, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, 2 αλλοδαποί, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε απογευματινές ώρες της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου 2026, σε περιοχή της Γλυφάδας.

Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος ακόμη ενός ατόμου που επίσης συνελήφθη, σχηματίσθηκε δικογραφία – κατά περίπτωση – για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ψευδή κατάθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Πώς δρούσαν

Όπως προέκυψε, τα παραπάνω μέλη είχαν ενταχθεί σε ομάδα διασυνοριακής εγκληματικότητας που μετακινούνταν προσωρινά μεταξύ χωρών με σκοπό τη διάπραξη κλοπών και διαρρήξεων (φαινόμενο «εγκληματικού τουρισμού»). Ακολουθούσαν συγκεκριμένο τρόπο δράσης (modus operandi):

Μετέβαιναν σε τραπεζικά καταστήματα και παρακολουθούσαν πελάτες που πραγματοποιούσαν αναλήψεις

πελάτες που πραγματοποιούσαν Προκαλούσαν φθορά σε ελαστικό του οχήματος του θύματος και το ακολουθούσαν μέχρι να ακινητοποιηθεί

του οχήματος του θύματος και το ακολουθούσαν μέχρι να Ένα μέλος προσέγγιζε το θύμα και προθυμοποιούνταν να το βοηθήσει , αποσπώντας του την προσοχή

, αποσπώντας του την Άλλο μέλος προσέγγιζε το όχημα από διαφορετική πλευρά και αφαιρούσε τα χρήματα από το εσωτερικό

Για να αποφεύγουν τον εντοπισμό τους, χρησιμοποιούσαν πλαστά έγγραφα τόσο για τις μετακινήσεις τους όσο και για την ενοικίαση επιβατικών οχημάτων και καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Τι βρέθηκε και τι εξιχνιάστηκε

Σε έρευνες σε διαμέρισμα όπου διέμεναν προσωρινά, καθώς και σε σωματικές έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, τηλεφωνικές συσκευές, πλήθος κοσμημάτων και τραπεζικών καρτών. Από τις έως τώρα έρευνες έχουν εξιχνιασθεί 3 περιπτώσεις κλοπών και 2 απόπειρες από οχήματα, που διαπράχθηκαν από αρχές Αυγούστου έως αρχές Σεπτεμβρίου.

Κατόπιν επικοινωνίας με αλλοδαπές Αρχές, διακριβώθηκε ότι τα 2 μέλη έχουν συλληφθεί πολλές φορές για ίδια αδικήματα στο εξωτερικό, ενώ ένας εξ αυτών διώκεται από ισπανικές Αρχές για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς. Οι έρευνες συνεχίζονται για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους δράσης της εγκληματικής οργάνωσης.

Πηγή: Astynomia.gr