EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέα περιπετειώδης έκδοση για το compact crossover της Subaru στην Ελλάδα – Τιμή

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 24.04.2026
Autotypos Team
Η Subaru διευρύνει την γκάμα της με μια πρόταση που απευθύνεται σε όσους κινούνται καθημερινά στην πόλη, αλλά δεν θέλουν να στερηθούν τη δυνατότητα για off-road αποδράσεις

Η Πλειάδες Motors φέρνει στην ελληνική αγορά το νέο Subaru Crosstrek 4WILD, μια έκδοση που δίνει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στον περιπετειώδη χαρακτήρα της μάρκας. Το 4WILD συνδυάζει πρακτικότητα και δυναμική σχεδίαση με ουσιαστικές εκτός δρόμου δυνατότητες, παραμένοντας πιστό στο DNA της εταιρείας.

Πρακτικό κι ευέλικτο

Με το νέο Subaru Crosstrek 4WILD, η Subaru στοχεύει σε όσους ψάχνουν ένα πρακτικό κι ευέλικτο αυτοκίνητο για χρήση τόσο στην πόλη, όσο και για off-road περιπέτειες. Με στόχο ένα πιο νεανικό και δραστήριο κοινό, το μοντέλο διατηρεί συμπαγείς διαστάσεις και ευελιξία για αστική χρήση, ενώ παράλληλα προσφέρει ασφάλεια και αξιοπιστία σε πιο απαιτητικές διαδρομές.

Στο εσωτερικό, ξεχωρίζει η εργονομική διάταξη με κεντρική οθόνη 11,6 ιντσών και δυνατότητα ασύρματης συνδεσιμότητας, ενώ τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδηγού ενισχύουν την αίσθηση ελέγχου σε κάθε μετακίνηση.

Η ονομασία 4WILD αποτυπώνει ξεκάθαρα τον χαρακτήρα της έκδοσης, με σχεδιαστικές λεπτομέρειες που τονίζουν την outdoor φιλοσοφία. Το λογότυπο με το βουνό και οι πορτοκαλί πινελιές συμπληρώνουν την εικόνα, προσθέτοντας ένταση και ξεχωριστή ταυτότητα. Όπως σε κάθε Subaru, έτσι και εδώ το σύστημα τετρακίνησης Symmetrical AWD συνδυάζεται με το σύστημα EyeSight Driver Assist Technology, εξασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα ασφάλειας και σταθερότητας, τόσο εκτός δρόμου όσο και σε ταξίδι.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Το Crosstrek 4WILD καταφέρνει να ισορροπήσει την καθημερινή χρηστικότητα με την off-road εμπειρία, χωρίς εκπτώσεις σε άνεση ή ασφάλεια. Με 8ετή εγγύηση χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων και τιμή στα 39.950 ευρώ, είναι ήδη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά. To 4WILD διατίθεται και σαν πακέτο αξεσουάρ.

Τι κρατάμε:

  • Η Subaru διευρύνει την γκάμα του Crosstrek με την έκδοση 4WILD
  • Πρακτικό κι ευέλικτο μοντέλο που μπορεί να κινηθεί άνετα σε πόλη και βουνό
  • Η ονομασία 4WILD αποτυπώνει ξεκάθαρα τον χαρακτήρα της έκδοσης
  • 8ετή εγγύηση χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων και τιμή στα 39.950 ευρώ
#Subaru #Subaru Crosstrek #Subaru Crosstrek 4WILD
