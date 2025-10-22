Νέα Porsche Macan GTS: Το μικρό SUV που κάνει 0-100 km/h σε 3,8 sec – Η τιμή του στην Ελλάδα

Η γκάμα των ηλεκτρικών SUV της Porsche μεγαλώνει… επικίνδυνα με τη νέα Macan GTS, ένα μοντέλο που βάζει τον οδηγό πάνω απ’ όλα

GTS: τρία γράμματα που απολαμβάνουν ιδιαίτερη φήμη και κουβαλάνε μια ιστορία 60+ χρόνων μπαίνουν για πρώτη φορά σε μια Macan, μετατρέποντας το μικρό SUV της Porsche σε ένα μοντέλο εστιασμένο στην οδηγική απόλαυση. Η πέμπτη έκδοση της Macan ξεχωρίζει τόσο για το εσωτερικό, όσο και για το χαρακτηριστικό στυλ του εξωτερικού της.

Η τελευταία προσθήκη στην γκάμα ηλεκτρικών SUV της Porsche έρχεται να προσφέρει εξαιρετική δυναμική οδήγησης και επιδόσεις.

Νέα πρότυπα ευελιξίας και δυναμικής

Με ισχύ έως και 420 kW σε λειτουργία overboost, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μπλοκέ και σπορ αερανάρητηση με χαμηλότερο ύψος, η νέα Porsche Macan GTS παραμένει πιστή στην παράδοση των αρχικών GTS, προσφέροντας εξαιρετική δυναμική οδήγησης και εντυπωσιακές επιδόσεις: το 0-100 χλμ./ώρα έρχεται σε μόλις 3,8 δευτερόλεπτα, το 0-200 σε 13,3, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250 χλμ./ώρα.

Όπως και η Macan Turbo, η νέα Porsche Macan GTS διαθέτει τον πιο ισχυρό ηλεκτροκινητήρα της γκάμας στον πίσω της άξονα. Πρόκειται για μια ηλεκτρική μονάδα με ισχύ 380 kW (516 PS), η οποία συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα στον μπροστά άξονα, ανεβάζοντας τη συνολική ισχύ στους 571 ίππους. Το κινητήριο σύνολο αποδίδει τα μέγιστα σε λειτουργία Launch Control, με τη μέγιστη ροπή να φτάνει τα 955 Nm.

Η νέα Porsche Macan GTS προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία 586 χλμ. στον κύκλο WLTP ενώ, με τη χρήση ταχυφορτιστή, η μπαταρία τάσης 100 kW μπορεί να φορτίσει από 10 έως 80% σε μόλις 21 λεπτά.

Αυθεντικό στήσιμο GTS

Η νέα Porsche Macan GTS προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία σπορ αυτοκινήτου συνδυάζοντας, στοχευμένη κατανομή βάρους στο πίσω μέρος, χαμηλό κέντρο βάρους και έξυπνη διαχείριση ισχύος. Το σύστημα τετρακίνησης με ηλεκτρονική διαχείριση πρόσφυσης της Porsche (ePTM) περιλαμβάνει στάνταρ το Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), ενώ το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κλείδωμα διαφορικού ενισχύει την πρόσφυση και την ευελιξία, τοποθετημένο ακριβώς πίσω από τον πίσω κινητήρα για να βοηθήσει στην επίτευξη της κατανομής βάρους 48:52.

Η Macan GTS διαθέτει επίσης το χαμηλότερο κέντρο βάρους από όλη τη σειρά μοντέλων, με τους μηχανικούς της Porsche να έχουν βελτιώσει την σπορ αερανάρτηση, η οποία διαθέτει έλεγχο στάθμης και Porsche Active Suspension Management (PASM). Το κατά 10 χλστ. χαμηλότερο ύψος της ανάρτησης και οι ρυθμίσεις των αμορτισέρ και της αντιστρεπτικής ράβδου μετατρέπουν την Macan GTS σε ένα αυτοκίνητο με εξαιρετική ευελιξία και ακρίβεια στις στροφές, κάτι που μπορεί να βελτιωθεί κι άλλο με το προαιρετικό σύστημα τετραδιεύθυνσης.

Παράλληλα, η νέα λειτουργία Porsche Electric Sport Sound (PESS) προσφέρει δύο αποκλειστικά προφίλ ήχου ειδικά για την έκδοση GTS, το καθένα με ξεχωριστό χαρακτήρα στις λειτουργίες «Sport» και «Sport Plus».

Ξεχωριστό στύλ

Η δυναμική εμφάνιση της Porsche Macan GTS ενισχύεται από μαύρες σχεδιαστικές πινελιές στο εξωτερικό, ένα χαρακτηριστικό στοιχείο όλων των μοντέλων GTS. Οι νέοι φιμέ προβολείς LED Matrix δίνουν στο μικρό ηλεκτρικό SUV της Porsche ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό κοίταγμα ενώ, από τις αρχές του 2026, η γερμανική μάρκα θα προσφέρει το πακέτο Sport Design για όλα τα μοντέλα Macan, που περιλαμβάνει νέες εμπρός και πίσω ποδιές.

Διαβάστε επίσης: Η Ferrari έφτιαξε τη νέα F40 – Αλλά έχει ένα πρόβλημα

Στο πλαϊνό μέρος, οι επανασχεδιασμένες ποδιές φαρδαίνουν προς τα πίσω, συμβάλλοντας έτσι στην επιβλητική εμφάνιση του αυτοκινήτου. Παράλληλα, το πίσω μέρος διαθέτει μια χαρακτηριστική σχεδίαση με μαύρες επενδύσεις και ένα επιθετικό diffuser, ενώ το φώτα είναι φιμέ για να ταιριάζουν με τους προβολείς. Η Macan GTS εξοπλίζεται στάνταρ με ζάντες αλουμινίου Macan Design 21 ιντσών σε γκρι ανθρακί. Προαιρετικά διατίθενται τροχοί RS Spyder Design 22 ιντσών στο ίδιο φινίρισμα.

Με την παρουσίαση του νέου Macan GTS, διατίθενται τρία νέα χρώματα: το δημοφιλές Crayon επιστρέφει, σε συνδυασμό με το τυπικό GTS Carmine Red και, για πρώτη φορά σε Macan, το Lugano Blue. Εκτός από τα 15 χρώματα που είναι διαθέσιμα μέσω του Porsche Car Configurator, η Porsche Exclusive Manufaktur προσφέρει σχεδόν 60 επιπλέον αποχρώσεις μέσω του προγράμματος Paint to Sample.

Εσωτερικό

Η δυναμική σπορ εμφάνιση της νέας Porsche Macan GTS συνεχίζεται και στο εσωτερικό, με τη νέα έκδοση του ηλεκτρικού SUV να διαθέτει επενδύσεις Race-Tex με στοιχεία φινιρισμένα σε μαύρο δέρμα. Το Race-Tex κάνει την εμφάνισή του και στο θερμαινόμενο τιμόνι GT Sports, στα υποβραχιόνια της κεντρικής κονσόλας, στα πάνελ των θυρών και στο ταμπλό. Τα κεντρικά πάνελ των προσαρμοζόμενων Sports Seat 18 κατευθύνσεων είναι επίσης επενδυμένα με Race-Tex.

Για πρώτη φορά στο Macan Electric, το προαιρετικό πακέτο εσωτερικού GTS επιτρέπει τον χρωματικό συντονισμό μεταξύ του εξωτερικού και του εσωτερικού. Για να ταιριάζει με τα χρώματα του εξωτερικού, το πακέτο διατίθεται σε Carmine Red, Slate Grey Neo ή Lugano Blue. Οι ραφές αντίθεσης στα καθίσματα, το τιμόνι, τα πάνελ των θυρών και το επάνω μέρος του ταμπλό έχουν φινιριστεί στο αντίστοιχο χρώμα, όπως και οι ζώνες ασφαλείας και οι επιγραφές «GTS» στα καθίσματα. Το τιμόνι διαθέτει επίσης ένα σήμα με ταιριαστά χρώματα «GTS», ενώ το πακέτο περιλαμβάνει επίσης το Carbon Interior Package, προσθέτοντας επένδυση από ανθρακονήματα στο τιμόνι, το ταμπλό και τα πάνελ των θυρών.

Η νέα Porsche Macan GTS ξεκινά από τα 110.910 ευρώ στην Ελλάδα. Συγκριτικά, η βασική έκδοση ξεκινά από τα 86.710, η Macan 4 από τα 90.340, η Macan 4S από τα 97.630 και η κορυφαία έκδοση, Macan Turbo, ξεκινά από τα 122.770 ευρώ.

Μπορείτε να διαμορφώσετε τη δική σας Macan GTS χρησιμοποιώντας τον διαμορφωτή της Porsche με ένα κλικ εδώ!

Τι κρατάμε:

Η ιστορική επιγραφή GTS για πρώτη φορά στην ηλεκτρική Macan

Η νέα Porsche Macan GTS έρχεται να προσφέρει άπλετη οδηγική απόλαυση με τις εντυπωσιακές της επιδόσεις

Αυθεντικό στήσιμο, ξεχωριστό στυλ και τεχνολογία άξια των αρχικών GTS

Τιμή εκκίνησης 110.910 ευρώ στην Ελλάδα

Φωτογραφίες: Newsroom.Porsche.com

Το πιο premium κινεζικό compact SUV στην Ελλάδα με 288€/μήνα, 0% επιτόκιο και 272 ίππους

Στην Ελλάδα τα νέα Tesla Model S και X – Δες τι τιμή έχουν

Αποστολή στη Κίνα: OMODA 4 ULTRA – Το crossover που φτιάχτηκε για gamers