EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέα SEAT Ibiza και Arona: τι αλλάζει στα μοντέλα και πότε θα έρθουν Ελλάδα;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 29.10.2025
Κώστας Γαμβρούλης
nea-seat-ibiza-kai-arona-ti-allazei-sta-montela-kai-pote-tha-erthoun-ellada-781137

Η SEAT ανανεώνει δύο από τα πιο επιτυχημένα της μοντέλα με πιο δυναμικό σχεδιασμό, αναβαθμισμένο εσωτερικό και αποδοτικούς κινητήρες

Η SEAT γιορτάζει την 75η επέτειό της ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για δύο από τα πιο δημοφιλή της μοντέλα: το Ibiza και το Arona. Η ανανέωση συνδυάζει νεανικό σχεδιασμό, αναβαθμισμένο εσωτερικό και αποδοτικούς κινητήρες, ενισχύοντας τη δέσμευση της μάρκας στην προσιτή, σύγχρονη κινητικότητα.

Ο CEO της SEAT, Markus Haupt, δήλωσε πως τα Ibiza και Arona είναι «θεμελιώδη για τη γκάμα μας και την ανάπτυξη της μάρκας», τονίζοντας πως η εταιρεία τα προετοιμάζει για το μέλλον, με συμμόρφωση στο πρότυπο EU7 και την εισαγωγή ήπιων υβριδικών κινητήρων.

Το Ibiza, από το 1984, έχει ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια πωλήσεις σε πέντε γενιές, διατηρώντας τη φήμη του ως σύμβολο νεανικής καινοτομίας.
Το Arona, από το 2017, έχει πουλήσει πάνω από 750.000 μονάδες, καθιερώνοντάς το ως ένα από τα πιο επιτυχημένα αστικά SUV της SEAT.

Ανανεωμένος εξωτερικός σχεδιασμός

Τα νέα SEAT Ibiza και Arona αποκτούν πιο έντονη, δυναμική σχεδίαση, με ζωντανά νέα χρώματα, ανανεωμένες ζάντες αλουμινίου (15”–18”) και ανασχεδιασμένα εμπρός τμήματα.

Η εξαγωνική μάσκα με πλέγμα διαμαντιού και το ματ/γυαλιστερό φινίρισμα ενισχύουν τον σπορ χαρακτήρα, ενώ οι πιο λεπτοί προβολείς Full LED προσδίδουν μοντέρνα φωτεινή υπογραφή και βελτιώνουν την ορατότητα με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.

Οι προφυλακτήρες έχουν επανασχεδιαστεί, με ενσωματωμένα φώτα ομίχλης και αισθητήρες σε μαύρες επιφάνειες για αρμονική εμφάνιση.
Στο πίσω μέρος, η οριζόντια λεπτομέρεια προσθέτει πλάτος και σταθερότητα, ενώ τα αλουμινένια γράμματα των ονομάτων «Ibiza» και «Arona» σε σκούρο φινίρισμα προσφέρουν σύγχρονη πινελιά.

Στις εκδόσεις FR, το λογότυπο χαραγμένο με λέιζερ στην κολόνα Β και οι νέες ζάντες 17’’ ή 18’’ (για Ibiza) και 16’’ ή 18’’ (για Arona) τονίζουν τη σπορ προσωπικότητα.

Τα νέα χρώματα Liminal, Oniric και Hypnotic δίνουν φρεσκάδα στη γκάμα, ενώ το Arona προσφέρει διχρωμία οροφής με επιλογές Midnight Black ή Manhattan Grey.

Εκλεπτυσμένο εσωτερικό

Στο εσωτερικό, η SEAT δίνει έμφαση στην ποιότητα, τα υλικά και τη συνδεσιμότητα, χωρίς να χάνει τον πρακτικό χαρακτήρα των μοντέλων.
Η καμπίνα διαθέτει νέα ανάγλυφα υφάσματα, μαύρη οροφή, διακριτικές χρωματικές πινελιές και μαλακές επενδύσεις θυρών, δημιουργώντας πιο premium αίσθηση.

Το νέο τιμόνι είναι επενδεδυμένο με 100% premium διάτρητο δέρμα, προσφέροντας αίσθηση ακρίβειας και ποιότητας.
Στην έκδοση FR, τα καθίσματα τύπου bucket είναι πλέον στάνταρ, προσφέροντας σπορ στήριξη και άνεση.

Το εσωτερικό συμπληρώνεται από νέα κρυστάλλινα μαύρα φινιρίσματα, αναβαθμισμένο ηχοσύστημα SEAT με έξι ηχεία, subwoofer και ενισχυτή 300W, καθώς και ασύρματη φόρτιση 15W με σύστημα ψύξης για καλύτερη απόδοση.

Κινητήρες και επιδόσεις

Τα νέα SEAT Ibiza και Arona προσφέρουν κινητήρες βενζίνης από 80 έως 150 ίππους, συνδυάζοντας επιδόσεις και αποδοτικότητα. Η γκάμα περιλαμβάνει:

  • 1.0 MPI 80 PS (χειροκίνητο 5 σχέσεων, αποκλειστικά για Ibiza)

  • 1.0 TSI 95 PS (χειροκίνητο 5 σχέσεων)

  • 1.0 TSI 115 PS (χειροκίνητο 6 σχέσεων ή DSG 7 σχέσεων)

  • 1.5 TSI 150 PS (τετρακύλινδρος, DSG 7 σχέσεων)

Όλοι οι κινητήρες συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές EU7, ενώ μελλοντικά αναμένεται και ήπια υβριδική τεχνολογία.

Παραγωγή και λανσάρισμα

Τα SEAT Ibiza και Arona σχεδιάζονται, εξελίσσονται και κατασκευάζονται στη Βαρκελώνη, στις εγκαταστάσεις της SEAT στο Martorell, επιβεβαιώνοντας τον ισχυρό δεσμό της μάρκας με την Ισπανία.
Τα ανανεωμένα μοντέλα θα λανσαριστούν τον Ιανουάριο του 2026.

Τι κρατάμε

  • Η SEAT γιορτάζει 75 χρόνια με ανανεωμένα Ibiza και Arona, πιο δυναμικά και ποιοτικά από ποτέ

  • Νέα μάσκα, LED φώτα, ζάντες έως 18’’ και νεανικά χρώματα ανανεώνουν την εμφάνιση

  • Το εσωτερικό αποκτά πιο premium υλικά, νέο τιμόνι, καθίσματα bucket FR και βελτιωμένο ηχοσύστημα

  • Οι κινητήρες TSI 80–150 PS προσφέρουν ισορροπία επιδόσεων–αποδοτικότητας, με προετοιμασία για ήπια υβριδικά

  • Παραγωγή στη Βαρκελώνη και λανσάρισμα τον Ιανουάριο του 2026, με στόχο τη συνέχιση της επιτυχίας των δύο εμβληματικών μοντέλων

Δοκιμή Audi Q5 2.0 TDI Quattro: Το (υβριδικό) ντίζελ… ζει και βασιλεύει!

Κατέρρευσαν τα ηλεκτρικά τον Οκτώβρη; – Εκτιμήσεις δείχνουν 60% πτώση στις πωλήσεις

Το πιο ελκυστικό μεσαίο SUV στην Ελλάδα – Αυτή είναι η φθηνότερη υβριδική του έκδοση

Κώστας Γαμβρούλης

