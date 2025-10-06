Νέα τιμή για το φθηνότερο Audi A3 στην Ελλάδα – Αναλυτικά τι προσφέρει

Το φθηνότερο Audi A3 πλέον έρχεται με νέα τιμή και όλα τα μεταλλικά χρώματα ως στάνταρ και πλούσιο βασικό εξοπλισμό.

Η βασική έκδοση του Audi A3 Sportback στην Ελλάδα, Inspire 116 PS, αποτελεί πλέον το πιο προσιτό εισιτήριο στη γκάμα του A3 για την ελληνική αγορά. Η επικαιροποίηση του τιμοκαταλόγου φέρνει τα μεταλλικά χρώματα στον βασικό εξοπλισμό, ενώ η τελική ενδεικτική τιμή διαμορφώνεται στις 27.580 €, περιλαμβάνοντας ΦΠΑ και τέλος ταξινόμησης. Πρόκειται για καθαρή τοποθέτηση τιμής/εξοπλισμού, που μειώνει τη διαφορά ανάμεσα στη «βασική» και την πραγματική τιμή αγοράς.

Κινητήρας και τεχνική βάση

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο 1.5 TFSI με 116 PS, που στοχεύει στην καθημερινή χρήση με χαμηλό κόστος καυσίμου. Οι εργοστασιακές τιμές WLTP δίνουν κατανάλωση 5,5–6,0 l/100 km και εκπομπές 124–136 g/km CO₂ (ανάλογα με τη διαμόρφωση), τιμές που κρατούν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας σε χαμηλή κλίμακα (ενδεικτικά ~80 € σε 125 g/km).

Εξοπλισμός άνεσης και συνδεσιμότητας

Η Inspire έρχεται πλήρης για καθημερινή χρήση. Ο οδηγός έχει αυτόματο κλιματισμό, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέπτες και εσωτερικό καθρέπτη με αυτόματη σκίαση. Για τους πίσω επιβάτες υπάρχουν θύρες USB φόρτισης, ενώ ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει κεντρικό κλείδωμα και παιδικές ασφάλειες.

Στον ψηφιακό τομέα, το αυτοκίνητο διαθέτει MMI Navigation με MMI Radio plus, Audi virtual cockpit, ψηφιακή ραδιοφωνική λήψη (DAB) και 6 ηχεία. Η συνδεσιμότητα καλύπτεται από Audi smartphone interface και Audi phone box Light, ενώ οι online υπηρεσίες περιλαμβάνουν Audi connect Emergency Call, Emergency & Service (με λειτουργία ελέγχου οχήματος) και Navigation & Infotainment on demand.

Ασφάλεια και υποβοήθηση οδηγού

Το πακέτο ενεργητικής ασφάλειας είναι και αυτό πλήρες για την κατηγορία. Audi pre sense front, Cruise control, Lane Departure Warning, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας και ορίων ταχύτητας και Front cross traffic assist. Για την πόλη και τους στενούς χώρους, το Park Assist συνεργάζεται με το Audi Parking Aid Plus για ημι-αυτόματη στάθμευση, ενώ το Hill Hold Assist διευκολύνει τα ξεκινήματα σε ανηφόρες.

Στον παθητικό τομέα, υπάρχουν αερόσακοι εμπρός (με απενεργοποίηση συνοδηγού), πλευρικοί εμπρός, αερόσακοι κεφαλής και κεντρικός αερόσακος μεταξύ των εμπρός καθισμάτων. Προστίθενται υπενθύμιση ζωνών και ανίχνευση παρουσίας πίσω επιβατών.

Σχεδίαση, φώτα και τροχοί

Εξωτερικά, η A3 Inspire ξεχωρίζει με προβολείς LED, καθρέπτες στο χρώμα αμαξώματος και αεροτομή οροφής. Οι ζάντες αλουμινίου 16” συνδυάζονται με ελαστικά 205/55 R16. Στο εσωτερικό, το πακέτο ατμοσφαιρικού φωτισμού LED προσθέτει μία διακριτική premium νότα.

Τι κρατάμε;

27.580 € τελική ενδεικτική για το φθηνότερο A3 στην Ελλάδα.

για το φθηνότερο A3 στην Ελλάδα. Μεταλλικά χρώματα στον βασικό εξοπλισμό .

. MMI Navigation, virtual cockpit, DAB και smartphone interface στάνταρ .

. Πλήρες πακέτο ADAS (pre sense front, Park Assist, Lane Departure κ.ά.).

(pre sense front, Park Assist, Lane Departure κ.ά.). 5,5–6,0 l/100 km και 124–136 g/km CO₂ WLTP· χαμηλά ετήσια τέλη (ενδεικτικά ~80 €).

