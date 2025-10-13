Νέα Toyota Corolla: Το best-seller όλων των εποχών επιστρέφει με νέα γενιά

Από αλλού την περιμέναμε, από αλλού «μας την έφεραν» οι Ιάπωνες, αποκαλύπτοντας το πρωτότυπο της νέας Toyota Corolla.

Μπορεί να περιμέναμε να δούμε το νέο LFR της Lexus, ωστόσο, η «βόμβα» ήρθε από την Toyota, η οποία δημοσίευσε teaser από το πρωτότυπο της νέας Corolla, του best-seller μοντέλου όλων των εποχών. Αν και πρόκειται για concept car, στις φωτογραφίες βλέπουμε ένα αυτοκίνητο σχεδόν έτοιμο για παραγωγή, ενώ κάτι που μοιάζει με θύρα φόρτισης στο πλαϊνό μέρος φανερώνει πως πρόκειται για plug-in υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό.

Η επιστροφή της βασίλισσας

Η «βασίλισσα» Corolla επιστρέφει, με τα επίσημα αποκαλυπτήρια να πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του Japan Mobility Show, το οποίο ανοίγει τις πόρτες του στις 29 Οκτωβρίου. Η Toyota δεν έχει αποκαλύψει το είδος του κινητήριου συνόλου που θα χρησιμοποιεί, ωστόσο, ένα μικρό καπάκι κάτω από τον καθρέπτη -που μοιάζει σαν θύρα φόρτισης- φανερώνει πως το εν λόγω πρωτότυπο δεν είναι θερμικό.

Αντίθετα, η παρουσία θύρας φόρτισης φανερώνει πως πρόκειται είτε για plug-in υβριδικό είτε για αμιγώς ηλεκτρικό, με το τελευταίο να συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες λόγω της παρουσίας του Prius στη γκάμα της Toyota.

Οι πιθανές εκδόσεις

Κι ενώ το αυτοκίνητο που βλέπουμε είναι ή υβριδικό ή ηλεκτρικό, αυτό δεν σημαίνει πως δεν πρόκειται να δούμε κι μια θερμική έκδοση. Άλλωστε, μην ξεχνάμε πως μιλάμε για το νούμερο ένα μοντέλο σε πωλήσεις, μιας εταιρείας που συχνά μιλά με όχι και τόσο καλά λόγια για τα ηλεκτρικά και τη στροφή στην ηλεκτροκίνηση. Με αυτά τα δεδομένα υπόψιν, είναι σχεδόν σίγουρο πως η ιαπωνική μάρκα θα προσφέρει τη νέα Corolla σε εκδόσεις για κάθε γούστο.

Ακόμα πιο τολμηρός σχεδιασμός

Σχεδιαστικά, η νέα Toyota Corolla έχει αρκετά πιο αιχμηρές γραμμές, ενώ οι αναλογίες του δηλώνουν πως διαθέτει έναν αρκετά πιο σπορ χαρακτήρα. Ενώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως μιλάμε απλά για ένα concept και όχι για το τελικό προϊόν, η φωτογραφίες δείχνουν πως η Toyota έχει αλλάξει τη σχεδιαστική της φιλοσοφία. Αυτό αποδεικνύουν λεπτομέρειες όπως τα νέα φώτα φώτα ημέρας, η αεροτομή τύπου ducktail και η αρκετά πιο χαμηλή του σιλουέτα.

Παράλληλα, το αρκετά μικρό καπό δεν σημαίνει πως αποκλείεται να μιλάμε για θερμικό, αφού η Toyota τον τελευταίο καιρό έχει «στα σκαριά» έναν νέο τετρακύλινδρο κινητήρα μικρού μεγέθους (ultra compact).

Τι κρατάμε:

Από την Lexus το περιμέναμε, από την Toyota μας ήρθε το νέο «χτύπημα»

Πρόκειται για τη νέα Corolla, η οποία θα παρουσιαστεί επίσημα στις 29 Οκτωβρίου

Αυτή έρχεται με σαφώς πιο σπορ παρουσιαστικό, ενώ αναμένεται να δούμε τι θα κρύβεται κάτω από το καπό του

