Νέες αυστηρότερες δοκιμές ασφαλείας Euro NCAP: Τα 2 πρώτα μοντέλα που πήραν 5 αστέρια

Δύο premium μοντέλα που διατίθενται και στην Ελλάδα είναι τα πρώτα με 5 αστέρια στα νέα, αυστηρότερα πρωτόκολλα Euro NCAP 2026.

Το Euro NCAP αλλάζει σελίδα στις δοκιμές ασφαλείας αυτοκινήτων, εφαρμόζοντας από το 2026 το πιο σημαντικό πακέτο αλλαγών στη μεθοδολογία αξιολόγησης εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Τα πρώτα δύο μοντέλα που δοκιμάστηκαν με τα νέα, αυστηρότερα πρωτόκολλα είναι η νέα BMW iX3 και το ZEEKR 7GT, με αμφότερα να κατακτούν την κορυφαία αξιολόγηση των 5 αστέρων.

Το ενδιαφέρον, όμως, δεν βρίσκεται μόνο στο τελικό αποτέλεσμα. Βρίσκεται κυρίως στον τρόπο με τον οποίο πλέον βαθμολογείται ένα αυτοκίνητο. Το Euro NCAP δεν κοιτά μόνο τι συμβαίνει τη στιγμή της σύγκρουσης. Εξετάζει ολόκληρη την «αλυσίδα» ασφάλειας, από το πώς το αυτοκίνητο βοηθά τον οδηγό να μην αποσπαστεί, μέχρι το πώς προστατεύει τους επιβάτες μετά το ατύχημα και πώς διευκολύνει τους διασώστες.

Τι αλλάζει στα Euro NCAP από το 2026

Τα νέα πρωτόκολλα του Euro NCAP φέρνουν μια πιο ολιστική αξιολόγηση της ασφάλειας. Μέχρι σήμερα, ο περισσότερος κόσμος είχε στο μυαλό του το Euro NCAP κυρίως ως έναν οργανισμό που κάνει crash tests. Από εδώ και πέρα, όμως, η βαθμολογία δεν βασίζεται μόνο στη δομική αντοχή του αυτοκινήτου ή στην απόδοση των αερόσακων.

Η νέα λογική χωρίζεται σε τέσσερα στάδια ασφάλειας, τα λεγόμενα Stages of Safety. Κάθε στάδιο βαθμολογείται ξεχωριστά και όλα μαζί διαμορφώνουν τη συνολική αξιολόγηση του αυτοκινήτου.

Στάδιο αξιολόγησης Τι εξετάζει Safe Driving Πόσο καλά υποστηρίζει το αυτοκίνητο τον οδηγό και τους επιβάτες στην καθημερινή οδήγηση Crash Avoidance Πόσο αποτελεσματικά αναγνωρίζει κινδύνους και αποφεύγει ή μειώνει μια σύγκρουση Crash Protection Πόσο καλά προστατεύει επιβάτες και ευάλωτους χρήστες του δρόμου σε περίπτωση σύγκρουσης Post Crash Safety Πόσο βοηθά μετά το ατύχημα, ειδικά σε διάσωση, eCall, μπαταρία και πρόσβαση στην καμπίνα

Αυτό σημαίνει ότι ένα σύγχρονο αυτοκίνητο δεν αρκεί πια να είναι «γερό» σε μια μετωπική ή πλευρική σύγκρουση. Πρέπει να έχει σωστά ρυθμισμένα συστήματα υποβοήθησης, να μην κουράζει τον οδηγό με ενοχλητικές παρεμβάσεις, να αναγνωρίζει πεζούς, ποδηλάτες και μοτοσυκλέτες, να προστατεύει διαφορετικούς σωματότυπους επιβατών και να διευκολύνει τους διασώστες μετά το ατύχημα.

Τα πρώτα αποτελέσματα

Τα δύο πρώτα μοντέλα που αξιολογήθηκαν με τα νέα πρωτόκολλα ήταν η BMW iX3 50 xDrive και το ZEEKR 7GT Privilege AWD. Και τα δύο είναι ηλεκτρικά, βαριά, τεχνολογικά προηγμένα μοντέλα, όμως προέρχονται από διαφορετικούς κόσμους: έναν ευρωπαϊκό premium κατασκευαστή και έναν κινεζικό κατασκευαστή που επιχειρεί να καθιερωθεί στην Ευρώπη.

Μοντέλο Safe Driving Crash Avoidance Crash Protection Post Crash Safety Αστέρια BMW iX3 50 xDrive 73% 83% 86% 95% 5 ZEEKR 7GT Privilege AWD 79% 89% 93% 95% 5

Το γεγονός ότι και τα δύο πήραν 5 αστέρια δείχνει πως οι κατασκευαστές έχουν ήδη προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις. Παράλληλα, όμως, οι επιμέρους βαθμολογίες αποκαλύπτουν ενδιαφέρουσες διαφορές στη φιλοσοφία τους.

BMW iX3: 5 αστέρια για τη νέα εποχή της BMW

Η νέα BMW iX3 50 xDrive, το πρώτο μοντέλο της νέας γενιάς Neue Klasse, χαρακτηρίστηκε από το Euro NCAP ως ένα από τα πιο ασφαλή BMW μέχρι σήμερα. Πρόκειται για μεγάλο ηλεκτρικό SUV, με βάρος 2.285 kg, το οποίο πέτυχε πολύ υψηλή απόδοση σε όλες τις κατηγορίες αξιολόγησης.

Στην κατηγορία Safe Driving, η iX3 πήρε 73%. Το Euro NCAP στάθηκε θετικά στο γεγονός ότι η BMW διατηρεί φυσικούς διακόπτες για βασικές λειτουργίες, όπως φλας, alarm, κόρνα, φώτα και επιλογέα μετάδοσης. Αυτό έχει σημασία, γιατί τα νέα πρωτόκολλα αξιολογούν πλέον και το πόσο εύκολα μπορεί ο οδηγός να χειριστεί κρίσιμες λειτουργίες χωρίς να αποσπάται από τον δρόμο.

Το σύστημα παρακολούθησης οδηγού της iX3 κρίθηκε αποτελεσματικό στην αναγνώριση κόπωσης και μειωμένης ικανότητας, όμως είχε χαμηλότερη ευαισθησία σε περιπτώσεις σύντομης οπτικής απόσπασης. Στη δοκιμή πραγματικής οδήγησης 2.000 km σε Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία και Αυστρία, το σύστημα αναγνώρισης ορίων ταχύτητας εντόπισε σωστά αλλαγές σήμανσης στο 86% των περιπτώσεων, καλύπτοντας το 97% της συνολικής απόστασης.

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Πολύ δυνατό στην αποφυγή σύγκρουσης

Στην κατηγορία Crash Avoidance, η BMW iX3 πέτυχε 83%. Το αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης ξεπέρασε άνετα τις νέες απαιτήσεις του Euro NCAP, με καλή απόδοση σε σενάρια σύγκρουσης με άλλα οχήματα, σε διασταυρώσεις και σε σενάρια με μοτοσυκλέτες.

Η προστασία πεζών και ποδηλατών αξιολογήθηκε επίσης πολύ θετικά, ενώ και τα συστήματα αποφυγής εκτροπής από τη λωρίδα λειτούργησαν αποτελεσματικά.

Στην κατηγορία Crash Protection, η iX3 πήρε 86%. Εξασφάλισε τη μέγιστη βαθμολογία στις πλευρικές δοκιμές, με τη βοήθεια του στάνταρ κεντρικού αερόσακου, ο οποίος περιορίζει την επαφή μεταξύ οδηγού και συνοδηγού σε πλευρική σύγκρουση. Στη μετωπική δοκιμή, η προστασία ενηλίκων διαφορετικού σωματότυπου ήταν καλή ή επαρκής, όμως στην full-width δοκιμή η προστασία του θώρακα του οδηγού αξιολογήθηκε οριακά, κάτι που κόστισε βαθμούς.

Εκεί όπου το iX3 εντυπωσίασε περισσότερο ήταν το Post Crash Safety, με 95%. Το eCall λειτούργησε αξιόπιστα, η μπαταρία υψηλής τάσης απομονώθηκε σωστά μετά τη σύγκρουση και οι ηλεκτρικές χειρολαβές των θυρών παρέμειναν λειτουργικές, με διαθέσιμο και χειροκίνητο μηχανισμό απελευθέρωσης.

ZEEKR 7GT: Κινεζικό ηλεκτρικό με κορυφαία επίδοση

Το ZEEKR 7GT Privilege AWD πέτυχε επίσης 5 αστέρια, με ακόμη υψηλότερες επιμέρους βαθμολογίες από το BMW iX3 σε τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες. Πρόκειται για μεγάλο ηλεκτρικό οικογενειακό μοντέλο, με βάρος 2.405 kg, το οποίο ξεχώρισε για την πολύ δυνατή απόδοση των συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας και τη δομική του προστασία.

Στο Safe Driving, το ZEEKR 7GT σημείωσε 79%. Το σύστημα παρακολούθησης οδηγού πήρε τη μέγιστη βαθμολογία για την αναγνώριση έντονης οπτικής απόσπασης, κόπωσης και υπνηλίας. Επιπλέον, διαθέτει αισθητήρες που μπορούν να εντοπίσουν λανθασμένη χρήση ζώνης μόνο στη μέση, χειροκίνητη απενεργοποίηση αερόσακου συνοδηγού για παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω και σύστημα ανίχνευσης παιδιού στην καμπίνα.

Ωστόσο, το Euro NCAP σημείωσε και ένα σημαντικό μειονέκτημα. Πολλές λειτουργίες του αυτοκινήτου, από τις ρυθμίσεις οδήγησης μέχρι τον κλιματισμό, περνούν μέσα από την κεντρική οθόνη αφής και όχι από φυσικούς διακόπτες. Αυτό οδήγησε σε χαμηλή βαθμολογία για τα γενικά χειριστήρια του οχήματος. Στη δοκιμή 2.000 km σε Ισπανία και Γαλλία, το speed assist αναγνώρισε σωστά τα όρια ταχύτητας στο 79% των περιπτώσεων, που αντιστοιχούσαν στο 89% της απόστασης.

Η καλύτερη επίδοση στην αποφυγή ατυχήματος

Στην κατηγορία Crash Avoidance, το ZEEKR 7GT πέτυχε 89%, την καλύτερη επίδοση από τα δύο μοντέλα. Το αυτόματο φρενάρισμα λειτούργησε σχεδόν άψογα σε πολλά σενάρια υψηλού κινδύνου, καλύπτοντας μετωπικές συγκρούσεις, κινήσεις με όπισθεν και κινδύνους σε διασταυρώσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το σύστημα αποφυγής «dooring», το οποίο προειδοποιεί τους επιβάτες ώστε να μην ανοίξουν την πόρτα μπροστά σε διερχόμενο ποδηλάτη. Πρόκειται για τεχνολογία που δείχνει τη νέα λογική των Euro NCAP: η ασφάλεια δεν σταματά στην προστασία των επιβατών, αλλά επεκτείνεται και στους πιο ευάλωτους χρήστες του δρόμου.

Στο Crash Protection, το ZEEKR 7GT σημείωσε 93%. Πήρε τη μέγιστη βαθμολογία σε πλευρική σύγκρουση με κινητό εμπόδιο, σε πρόσκρουση σε στύλο και σε far-side impact, με τη βοήθεια του κεντρικού αερόσακου. Η προστασία ενηλίκων στη μετωπική δοκιμή ήταν καλή ή επαρκής, ενώ τα πίσω παιδικά ανδρείκελα πήραν άριστη βαθμολογία.

Στο Post Crash Safety, το ZEEKR 7GT ισοφάρισε την BMW iX3 με 95%. Το σύστημα απέκοψε αυτόματα την υψηλή τάση, ξεκλείδωσε τις πόρτες και διαχειρίστηκε σωστά την ενέργεια πρόσκρουσης. Οι χειρολαβές των θυρών παρέμειναν άθικτες και λειτουργικές σε όλες τις δοκιμές. Μικρή απώλεια βαθμών υπήρξε επειδή η λειτουργία TPS eCall δεν πήρε τη μέγιστη βαθμολογία.

Τι δείχνει η σύγκριση BMW και ZEEKR

Η σύγκριση των δύο μοντέλων έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η BMW iX3 κερδίζει πόντους στην εργονομία χάρη στη διατήρηση φυσικών χειριστηρίων για βασικές λειτουργίες. Το ZEEKR 7GT, από την άλλη, δείχνει πολύ ισχυρό σε driver monitoring, ενεργητική ασφάλεια και δομική προστασία, όμως χάνει βαθμούς λόγω της μεγάλης εξάρτησης από την κεντρική οθόνη.

Αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά μηνύματα των νέων Euro NCAP. Η ασφάλεια δεν είναι μόνο θέμα αερόσακων, αμαξώματος και αυτόματου φρεναρίσματος. Είναι και θέμα εργονομίας. Αν ο οδηγός πρέπει να ψάχνει μέσα σε μενού για να αλλάξει βασικές ρυθμίσεις, αυξάνεται η πιθανότητα απόσπασης.

Με άλλα λόγια, η νέα εποχή των crash tests αξιολογεί πλέον το αυτοκίνητο όπως το ζει ο οδηγός στην πραγματικότητα. Όχι μόνο όπως συμπεριφέρεται σε μια πρόσκρουση.

Τι κρατάμε;