Νέες εκδόσεις για τα value for money κινέζικα στην Ελλάδα – Αναλυτικός τιμοκατάλογος

Νέος τιμοκατάλογος Chery στην Ελλάδα. Έρχεται το Tiggo 9 PHEV και προστίθενται νέες εκδόσεις για Tiggo 7 & 8 PHEV, με αναλυτικές τιμές.

Η Chery μπαίνει στο 2026 με πιο «γεμάτη» γκάμα στην Ελλάδα, προσθέτοντας νέο μοντέλο-ναυαρχίδα και νέες εκδόσεις εξοπλισμού στα ήδη γνωστά plug-in hybrid SUV της. Το ενδιαφέρον εδώ δεν είναι μόνο η ενίσχυση των επιλογών, αλλά και το ότι οι τιμές τοποθετούν τα μοντέλα της μάρκας ως ξεκάθαρα value for money προτάσεις στις κατηγορίες τους, ειδικά για όσους θέλουν εξηλεκτρισμό χωρίς υπερβολικό κόστος.

Tiggo 9 PHEV: η νέα ναυαρχίδα της γκάμας

Το νέο Chery Tiggo 9 έρχεται ως μεγάλο 7θέσιο SUV μήκους 4,81 m, με την κορυφαία εκδοχή της τεχνολογίας Chery Super Hybrid (CSH) σε plug-in hybrid διάταξη.

Στα βασικά τεχνικά στοιχεία, το Tiggo 9 ανακοινώνεται με 428 PS και AWD, ενώ η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία φτάνει τα 148 km (WLTP). Στόχος του συστήματος CSH είναι να καλύπτει τις καθημερινές μετακινήσεις χωρίς βενζίνη, αλλά και να κρατά χαμηλά το κόστος χρήσης στα ταξίδια μέσω έξυπνης διαχείρισης ενέργειας.

Στο εσωτερικό, η Chery δίνει έμφαση σε premium χαρακτήρα με δερμάτινες επενδύσεις και κεντρική οθόνη αφής 15,6”, ενώ για την απόκριση του infotainment αναφέρεται ο επεξεργαστής Qualcomm Snapdragon 8155. Στον τομέα της ασφάλειας γίνεται λόγος για πάνω από 20 οδηγικά βοηθήματα και παθητική ασφάλεια 5 αστέρων.

Ένα πρακτικό στοιχείο για εταιρική χρήση είναι ότι, σύμφωνα με το ΔΤ, το Tiggo 9 με ΛΤΠΦ 39.925,45 € και εκπομπές 40 g CO₂/km απαλλάσσεται από επιβάρυνση ως εταιρικό αυτοκίνητο.

Tiggo 7 PHEV: δύο νέες εκδόσεις που «ανοίγουν» τη γκάμα

Για το Chery Tiggo 7 PHEV, η Chery προσθέτει δύο νέα επίπεδα εξοπλισμού, με κοινό τεχνικό υπόβαθρο.

Σύμφωνα με το ΔΤ, το Tiggo 7 PHEV διαθέτει κινητήρα 1.5 TGDI, συνδυαστική ισχύ 279 PS, μπαταρία LFP 18,3 kWh, δυνατότητα φόρτισης DC 30–80% σε λιγότερο από 20 λεπτά και ηλεκτρική αυτονομία 90 km (WLTP).

Έκδοση Comfort

Η Comfort «πιάνει» το βασικό ζητούμενο για οικογενειακό C-SUV, δίνοντας:

οθόνη 12,3”

θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού

8 αερόσακους

20+ συστήματα ασφαλείας

Έκδοση Luxury

Η Luxury ανεβάζει τον πήχη σε άνεση και εξοπλισμό με στοιχεία όπως:

δερμάτινα και αεριζόμενα καθίσματα εμπρός

premium ηχοσύστημα Sony με 8 ηχεία

ηλεκτρικό άνοιγμα χώρου αποσκευών

πανοραμική ηλιοροφή

Tiggo 8 PHEV: προστίθεται έκδοση Luxury στο 7θέσιο

Στο 7θέσιο Chery Tiggo 8 PHEV, η υπάρχουσα έκδοση Premium παραμένει στην γκάμα και προστίθεται νέα Luxury, με ξεκάθαρη στόχευση σε πιο «χειμερινό» και πιο premium πακέτο.

Η νέα έκδοση Luxury περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, θερμαινόμενο παρμπρίζ, θερμαινόμενο τιμόνι και θερμαινόμενα καθίσματα (εμπρός και 2η σειρά), καθώς και εμπρός καθίσματα με εξαερισμό και μασάζ, head-up display, πανοραμική ηλιοροφή, premium ηχοσύστημα SONY με 12 ηχεία και ηλεκτρικό άνοιγμα χώρου αποσκευών.

Tiggo 4 Hybrid

Το Chery Tiggo 4 περνά σε MY26 και προσφέρεται ως Hybrid 1.5 204 PS με αυτόματο κιβώτιο, σε δύο εκδόσεις. Με βάση τα στοιχεία που έδωσες, και οι δύο δηλώνονται με CO₂ 120 g/km και κατανάλωση 5,3 lt/100 km, ενώ τα Τέλη Κυκλοφορίας είναι 0,0 €.

Αναλυτικός τιμοκατάλογος Chery στην Ελλάδα Μοντέλο Έκδοση Ισχύς Τιμή Tiggo 9 PHEV AWD 7θέσιο Luxury 428 PS 52.490 € Tiggo 7 PHEV Comfort 279 PS 35.990 € Tiggo 7 PHEV Luxury 279 PS 38.990 € Tiggo 8 PHEV 7θέσιο Premium (PHEV) 37.990 € Tiggo 8 PHEV 7θέσιο Luxury (PHEV) 41.990 € Tiggo 4 Hybrid (MY26) Comfort Auto 204 PS 22.990 € Tiggo 4 Hybrid (MY26) Premium Auto 204 PS 24.990 €

Τι άλλο έρχεται μέσα στο 2026

Η Chery αναφέρει ότι το Tiggo 4 συνεχίζει τη δυναμική του πορεία στην κατηγορία B-SUV, ενώ μέσα στο 2026 αναμένονται δύο ακόμη κινήσεις:

Tiggo 7 σε έκδοση HEV

το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της στην Ευρώπη, το Tiggo 3

Τι κρατάμε;