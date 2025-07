Νέες εκδόσεις για το υβριδικό coupe SUV των 145 PS – Τιμή από 22.900 ευρώ

Το crossover με τις coupe γραμμές φέρνει τις εκδόσεις Plus Pack και Plus Tech Pack στην Ελλάδα, με τιμές από 22.900 ευρώ. Δες τι προσφέρουν.

Η Citroën παρουσιάζει τις νέες εκδόσεις του C4, Plus Pack και Plus Tech Pack, που προσφέρουν κορυφαία σχέση τιμής-εξοπλισμού και συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία με premium χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, η έκδοση C4 Plus Pack κοστίζει 22.900 € και η Plus Tech Pack, 23.900 €. Οι νέες εκδόσεις συνδυάζονται με το κινητήριο σύνολο Hybrid 145, το οποίο διαθέτει αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων.

Επίσης, ισχύει 5ετής εργοστασιακή εγγύηση, ενώ κάπου εδώ πρέπει να πούμε ότι ισχύει περιορισμένη διαθεσιμότητα, για συγκεκριμένο αριθμό αυτοκινήτων.

Όσον αφορά τον εξοπλισμό, οι εκδόσεις Plus Pack και Plus Tech Pack περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες παροχές άνεσης και συνδεσιμότητας, σύγχρονη σχεδίαση, καθίσματα και αναρτήσεις με υπογραφή Citroën Advanced Comfort, οθόνη για το infotainment αφής 10’’ και πολλά ακόμη.

Εντυπωσιακός σχεδιασμός και κορυφαίοι χώροι

Το Citroën C4 ξεχωρίζει με τον μοναδικό του σχεδιασμό, που συνδυάζει την κομψότητα ενός fastback, τη δυναμική στάση ενός coupé και τις στιλιστικές αναφορές ενός SUV. Το ανανεωμένο εμπρός μέρος με το νέο λογότυπο Citroën και φωτιστικά σώματα LED, προσδίδει έντονο χαρακτήρα και σύγχρονη ταυτότητα. Το πίσω μέρος έχει επανασχεδιαστεί με στόχο τη σαφήνεια, την αεροδυναμική απόδοση και την αυξημένη στιβαρότητα. Στο εσωτερικό, το C4 προσφέρει εξαιρετική ευρυχωρία, με κορυφαίο μεταξόνιο (2.670 mm), μεγάλο χώρο για τα γόνατα πίσω επιβατών (198 mm), φαρδιά πίσω καθίσματα και πορτμπαγκάζ έως και 1.250 λίτρα με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.

Άνεση που μεταμορφώνει κάθε διαδρομή

Η Citroën έχει τοποθετήσει την άνεση στο επίκεντρο της εμπειρίας οδήγησης. Τα νέα καθίσματα τεχνολογίας Advanced Comfort διαθέτουν παχύ αφρώδες υλικό 15 mm, εργονομική σχεδίαση, βελτιωμένη πλευρική στήριξη και δυνατότητα ρύθμισης οσφυϊκής υποστήριξης για τον οδηγό. Συνδυάζονται ιδανικά με την ανάρτηση Citroën Advanced Comfort, η οποία χρησιμοποιεί υδραυλικά στοπ προοδευτικής απόσβεσης (Progressive Hydraulic Cushions), απορροφώντας πλήρως τις ανωμαλίες του δρόμου και προσφέροντας την αίσθηση ότι το αυτοκίνητο «γλιστρά» πάνω στην άσφαλτο. Το αποτέλεσμα είναι μια ήσυχη, χαλαρωτική εμπειρία, ακόμα και σε πολύωρες διαδρομές.

Προηγμένα συστήματα ασφάλειας και οδηγικής υποστήριξης

Το νέο C4 εξοπλίζεται με έως και 20 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS). Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: ενεργό φρένο ασφαλείας, προσαρμοζόμενο cruise control με λειτουργία Stop & Go, προειδοποίηση σύγκρουσης, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, σύστημα παρακολούθησης τυφλού σημείου, head-up display, κάμερα οπισθοπορείας με Top Rear Vision και πανοραμικό σύστημα περιφερειακής όρασης 360°. Όλα συμβάλλουν στην ασφάλεια και την ηρεμία του οδηγού σε κάθε συνθήκη.

Πλούσια και εξηλεκτρισμένη γκάμα κινητήρων

Το C4 προσφέρεται με πλήρη γκάμα εξηλεκτρισμένων κινητήρων, καλύπτοντας κάθε ανάγκη. Περιλαμβάνει τις νέες υβριδικές εκδόσεις Hybrid 110 και Hybrid 145 Automatic, με 48V τεχνολογία που εξασφαλίζει εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση και έως 50% ηλεκτροκίνηση στην πόλη χωρίς εξωτερική φόρτιση. Οι ηλεκτρικές εκδόσεις ë-C4 με αυτονομία έως και 420km προσφέρουν ισχυρές επιδόσεις, χαμηλό κόστος χρήσης και δυνατότητα ταχυφόρτισης 100kW. Η νέα εφαρμογή Citroën e-ROUTES βοηθά στον έξυπνο προγραμματισμό διαδρομών και στάσεων φόρτισης, ενώ η τεχνολογία V2L (διαθέσιμη σύντομα) μετατρέπει το αυτοκίνητο σε πηγή ενέργειας για εξωτερικές συσκευές.

