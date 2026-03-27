Νέες επετειακές εκδόσεις για την Mercedes-Benz GLC στην Ελλάδα – Τιμές

Η Mercedes-Benz φέρνει στην Ελλάδα τέσσερις νέες επετειακές εκδόσεις 140 edition για τη GLC. Δες τιμές, εξοπλισμό και τι αλλάζει.

Η Mercedes-Benz GLC αποκτά στην Ελλάδα τέσσερις νέες επετειακές εκδόσεις “140 edition”, με αφορμή τα 140 χρόνια καινοτομίας της μάρκας. Οι νέες εκδόσεις βασίζονται στις best-seller GLC 300 e 4MATIC και GLC 300 de 4MATIC, τόσο στο κλασικό αμάξωμα SUV όσο και στην Coupé εκδοχή, και συνοδεύονται από πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό.

Μαζί με αυτές τις ειδικές εκδόσεις, η Mercedes-Benz στην Ελλάδα ανακοίνωσε και νέα, χαμηλότερη τιμή για τη βασική GLC 300 e 4MATIC, η οποία ξεκινά πλέον από 78.800 €. Το εμπορικό ενδιαφέρον εδώ είναι σαφές. H μάρκα θέλει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση της GLC στην ελληνική αγορά, σε μια κατηγορία όπου ο ανταγωνισμός στα premium SUV παραμένει ιδιαίτερα ισχυρός.

Οι τιμές των νέων επετειακών εκδόσεων

Οι τιμές που ανακοίνωσε η Mercedes-Benz για τις νέες 140 edition έχουν ως εξής:

GLC 300 e 4MATIC 140 edition: 83.100 €

GLC 300 de 4MATIC 140 edition: 84.750 €

GLC 300 e 4MATIC Coupé 140 edition: 89.650 €

GLC 300 de 4MATIC Coupé 140 edition: 91.700 €

Παράλληλα, η βασική GLC 300 e 4MATIC διατίθεται πλέον από 78.800 €, κάτι που λειτουργεί ως νέα τιμή εκκίνησης για την plug-in hybrid GLC στην ελληνική αγορά.

Τι εξοπλισμό φέρνουν οι “140 edition”

Το βασικό ατού των νέων επετειακών εκδόσεων είναι ο πλούσιος εξοπλισμός. Η Mercedes-Benz τις τοποθετεί ως πιο πλήρεις προτάσεις, χωρίς ο αγοραστής να χρειάζεται να προσθέτει επιμέρους πακέτα.

Στον βασικό εξοπλισμό των 140 edition περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

μεταλλική βαφή αμαξώματος

σκαλοπάτια μαρσπιέ με όψη αλουμινίου και αντιολισθητική επιφάνεια

με όψη αλουμινίου και αντιολισθητική επιφάνεια γραμμή εσωτερικού και εξωτερικού Avantgarde

εσωτερικός διάκοσμος με ασημί μοτίβο διαμαντιού

ράγες οροφής σε αλουμίνιο

σε αλουμίνιο πακέτο διάκοσμου χρωμίου

ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών

πακέτο στάθμευσης με κάμερα 360°

Active Parking Assist με PARKTRONIC

με PARKTRONIC Advanced Plus package

πακέτο σύνδεσης για smartphone

Blind Spot Assist

ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού με μνήμη

fingerprint scanner

ψηφιακή οθόνη οδηγού

Adaptive Main Beam Assist

πακέτο USB

πίσω σκούρα φιμέ κρύσταλλα

κεντρική οθόνη

θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα

ατμοσφαιρικός φωτισμός

ασύρματη φόρτιση κινητού και Bluetooth

Boot Comfort Package

TIREFIT με συμπιεστή

πακέτο καθρεπτών

ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες

προβολή λογοτύπου στον περιβαλλοντικό φωτισμό

MBUX Navigation Premium

υπηρεσίες πλοήγησης

Για τα δεδομένα της κατηγορίας, μιλάμε για ένα πακέτο που καλύπτει σχεδόν όλα τα βασικά σημεία που ζητά ένας αγοραστής premium SUV σε αυτό το επίπεδο τιμής: άνεση, τεχνολογία, συνδεσιμότητα, υποβοήθηση στάθμευσης και premium αίσθηση στην καμπίνα.

Το πλεονέκτημα των plug-in hybrid εκδόσεων

Οι νέες ειδικές εκδόσεις βασίζονται στις GLC 300 e και GLC 300 de 4MATIC, δηλαδή στις plug-in hybrid εκδοχές της γκάμας. Η Mercedes-Benz τονίζει ότι τα μοντέλα αυτά προσφέρουν ηλεκτρική αυτονομία άνω των 100 km (WLTP) και εκπομπές CO₂ κάτω από 50 g/km.

Αυτό μεταφράζεται σε δύο ουσιαστικά πλεονεκτήματα.

Το πρώτο είναι η δυνατότητα καθημερινής μετακίνησης με μεγάλο ποσοστό ηλεκτρικής οδήγησης, ειδικά σε αστικό περιβάλλον ή σε μικτές διαδρομές.

Το δεύτερο αφορά τους εταιρικούς χρήστες, καθώς τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα καθιστούν ελκυστική επιλογή για χρήση με απαλλαγή φόρου χρήσης, κάτι που παραμένει πολύ σημαντικό στην premium κατηγορία.

Άνεση, τεχνολογία και 4MATIC

Η Mercedes-Benz δίνει έμφαση και στις υπόλοιπες δυνατότητες της GLC, όχι μόνο στο plug-in hybrid σύστημα. Η τετρακίνηση 4MATIC περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, ενώ το μοντέλο υποστηρίζεται από τεχνολογίες που ενισχύουν τόσο την άνεση όσο και την ευελιξία.

Η μάρκα αναφέρεται ειδικά σε:

διεύθυνση πίσω άξονα , που βελτιώνει την ευκινησία και τη σταθερότητα

, που βελτιώνει την ευκινησία και τη σταθερότητα δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης εκτός δρόμου

ειδική off-road οθόνη

σύστημα «διαφανές καπό»

Αυτά τα στοιχεία δεν μετατρέπουν τη GLC σε hardcore off-roader, ενισχύουν όμως το τεχνολογικό της προφίλ και τη συνολική αίσθηση πολυμορφικότητας που περιμένει κανείς από ένα σύγχρονο premium SUV.

Τι προσφέρει στο εσωτερικό

Στην καμπίνα, η GLC συνεχίζει να ποντάρει στο γνώριμο premium ψηφιακό περιβάλλον της Mercedes-Benz. Το εσωτερικό περιλαμβάνει:

ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών

κεντρική οθόνη 11,9 ιντσών

σχεδίαση στραμμένη προς τον οδηγό

αεραγωγούς με σχεδιαστική έμπνευση από αεροπορικούς κινητήρες

Η γενική εικόνα είναι αυτή ενός SUV που δεν στηρίζεται μόνο στην εμφάνιση ή στο badge, αλλά σε ένα συνολικό premium πακέτο εμπειρίας, τόσο σε επίπεδο άνεσης όσο και σε επίπεδο τεχνολογίας.

