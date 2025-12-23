quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νεκρός ο συνδημιουργός του Call of Duty σε δυστύχημα με Ferrari – Δες το τρομακτικό video

ΤΡΙΤΗ | 23.12.2025
Autotypos Team
nekros-o-syndimiourgos-tou-call-of-duty-se-dystychima-me-ferrari-des-to-tromaktiko-video-787570

Θρήνος στην παγκόσμια gaming κοινότητα μετά τον άδικο χαμό του συνδημιουργού της πασίγνωστης σειράς παιχνιδιών, Call of Duty

Ο Vince Zampella, συνδημιουργός της πασίγνωστης σειράς παιχνιδιών, Call of Duty, και CEO της Respawn Entertainment έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών μετά από ένα σοκαριστικό τροχαίο με μια Ferrari (πιθανότατα 296 GTS) στην Καλιφόρνια. Επρόκειτο για μια από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στο gaming.

Η εταιρεία δεν έκανε αρχικά γνωστή την αιτία θανάτου, ωστόσο αμερικανικά μέσα μετέδωσαν ότι ο Zampella σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην Καλιφόρνια, όταν το όχημά του εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε στηθαίο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στο βίντεο μπορούμε να δούμε την κόκκινη Ferrari του Zampella να βγαίνει με μεγάλη ταχύτητα από ένα τούνελ και στη συνέχεια να βγαίνει εκτός δρόμου και να προσκρούει στο στηθαίο. Ο Zampella πιθανότατα «τυφλώθηκε» στιγμιαία από τον ήλιο, αλλά αυτό ήταν αρκετό για να βάλει το ιταλικό supercar σε τροχιά πρόσκρουσης.

Η EA τον αποχαιρέτησε ως «οραματιστή», τονίζοντας τη βαθιά και καθοριστική επιρροή του. Ο Zampella υπήρξε συνιδρυτής της Infinity Ward και της Respawn Entertainment, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του gaming. Στο σοκαριστικό ατύχημα έχασε τη ζωή του και ο συνοδηγός του Zampella.

We press F to pay respects…

Βίντεο: TMZ

