Νέο: Αυτή είναι η εφαρμογή στο κινητό που σου δείχνει κάμερες, ραντάρ και μπλόκα στους δρόμους

Η εφαρμογή που δείχνει σε πραγματικό χρόνο κάμερες και συμβάντα. Δες πώς λειτουργεί στην Αθήνα και τι ισχύει νομικά για τις ειδοποιήσεις.

Μετά την έναρξη εγκατάστασης των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού στην Αττική – με τις πρώτες στη Λ. Ποσειδώνος & Λ. Αλίμου και άλλους κομβικούς άξονες – οι οδηγοί στρέφονται στο Waze για προειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο και πιο «ξέγνοιαστες» διαδρομές στην πόλη. Η Περιφέρεια Αττικής επιβεβαιώνει το rollout του έργου (χρηματοδότηση Ταμείου Ανάκαμψης) και το χρονοδιάγραμμα τοποθετήσεων, ενώ τα πρώτα σημεία είναι ήδη σε λειτουργία.

Τι ακριβώς δείχνει η εφαρμογή

Το Waze είναι crowdsourced πλοήγηση: οι χρήστες βλέπουν και δηλώνουν ό,τι συναντούν στον δρόμο. Στην πράξη θα δεις:

Κάμερες φωτεινών σηματοδοτών & ελέγχου ταχύτητας όπου επιτρέπεται η προβολή τους. Η σήμανση τους στο χάρτη γίνεται/συντηρείται μέσω της κοινότητας και του map editor του Waze.

Σχολικές ζώνες, κινδύνους, κλεισίματα, έργα , αλλά και live προειδοποιήσεις από άλλους οδηγούς (π.χ. αντικείμενο στο οδόστρωμα).

Aναφορές «αστυνομίας/ελέγχων» και λοιπών συμβάντων, τώρα και με φωνητική αναφορά (Conversational Reporting) για να μη χάνεις την προσοχή από τον δρόμο.

Οι νέες «έξυπνες» κάμερες στην Αθήνα

Οι πρώτες κάμερες AI για κόκκινο φανάρι τοποθετήθηκαν στην παραλιακή, με λειτουργία 24/7 (φωτογραφίες/βίντεο, καταγραφή πινακίδας από πίσω για προστασία προσωπικών δεδομένων). Σταδιακά επεκτείνονται σε κόμβους όπως Πανεπιστημίου & Β. Σοφίας, Λ. Συγγρού & Αγ. Φωτεινής, Λ. Μεσογείων & Λ. Χαλανδρίου κ.ά., με στόχο πλήρη ανάπτυξη εντός εξαμήνου.

Πώς λειτουργεί ο έλεγχος κόκκινου

Σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία των συστημάτων τύπου Smart Red Traffic Light (π.χ. Tattile), η κάμερα «οπλίζει» στο κόκκινο, ορίζει εικονική γραμμή και τεκμηριώνει την παράβαση όταν τη διασχίσεις.

Πρακτικός οδηγός χρήσης Waze

Άνοιξε το Waze και επίλεξε Αναφορά για συμβάν/κάμερα/κίνδυνο.

Στις ρυθμίσεις Ειδοποιήσεις & αναφορές επέλεξε τι θέλεις να ακούς (κάμερες, αστυνομία, κινδύνους, σχολικές ζώνες κ.λπ.).

Είναι νόμιμο να φαίνονται κάμερες στο Waze;

Ναι, η δημοσίευση θέσεων σταθερών καμερών/συστημάτων ελέγχου δεν είναι από μόνη της παράνομη : πρόκειται για δημόσιες υποδομές που ανακοινώνονται/σηματοδοτούνται από τις αρχές (χαρακτηριστικά παραδείγματα οι επίσημες ανακοινώσεις Περιφέρειας για τις νέες κάμερες).

Τι απαγορεύεται: η χρήση ανιχνευτών/παρεμβολέων radar (hardware) απαγορεύεται ρητά στην Ελλάδα, όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες της ΕΕ. Άρα ξεκαθαρίζουμε ότι οι εφαρμογές ενημέρωσης διαφέρουν από τις συσκευές ανίχνευσης.

Το ηθικό σκέλος

Η προειδοποίηση για μια κάμερα ή έναν έλεγχο δεν «νομιμοποιεί» την παράβαση. Το σωστό κίνητρο είναι η πρόληψη. Όταν ξέρεις ότι υπάρχει επιτήρηση, μειώνεις ταχύτητα, σέβεσαι το κόκκινο, φοράς ζώνη. Με αυτή τη λογική, οι κοινοποιήσεις μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά – αρκεί να μην εκλαμβάνονται ως «κόλπο» για να ξεγελάσουμε τον ΚΟΚ.

Τι κρατάμε;