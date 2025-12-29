quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέο: Αυτή είναι η εφαρμογή στο κινητό που σου δείχνει κάμερες, ραντάρ και μπλόκα στους δρόμους

ΔΕΥΤΕΡΑ | 29.12.2025
Στέλιος Παππάς
neo-afti-einai-i-efarmogi-sto-kinito-pou-sou-deichnei-kameres-rantar-kai-bloka-stous-dromous-787944

Η εφαρμογή που δείχνει σε πραγματικό χρόνο κάμερες και συμβάντα. Δες πώς λειτουργεί στην Αθήνα και τι ισχύει νομικά για τις ειδοποιήσεις.

Μετά την έναρξη εγκατάστασης των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού στην Αττική – με τις πρώτες στη Λ. Ποσειδώνος & Λ. Αλίμου και άλλους κομβικούς άξονες – οι οδηγοί στρέφονται στο Waze για προειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο και πιο «ξέγνοιαστες» διαδρομές στην πόλη. Η Περιφέρεια Αττικής επιβεβαιώνει το rollout του έργου (χρηματοδότηση Ταμείου Ανάκαμψης) και το χρονοδιάγραμμα τοποθετήσεων, ενώ τα πρώτα σημεία είναι ήδη σε λειτουργία.

Τι ακριβώς δείχνει η εφαρμογή

Το Waze είναι crowdsourced πλοήγηση: οι χρήστες βλέπουν και δηλώνουν ό,τι συναντούν στον δρόμο. Στην πράξη θα δεις:

  • Κάμερες φωτεινών σηματοδοτών & ελέγχου ταχύτητας όπου επιτρέπεται η προβολή τους. Η σήμανση τους στο χάρτη γίνεται/συντηρείται μέσω της κοινότητας και του map editor του Waze.

  • Σχολικές ζώνες, κινδύνους, κλεισίματα, έργα, αλλά και live προειδοποιήσεις από άλλους οδηγούς (π.χ. αντικείμενο στο οδόστρωμα).

  • Aναφορές «αστυνομίας/ελέγχων» και λοιπών συμβάντων, τώρα και με φωνητική αναφορά (Conversational Reporting) για να μη χάνεις την προσοχή από τον δρόμο.

Οι νέες «έξυπνες» κάμερες στην Αθήνα

Οι πρώτες κάμερες AI για κόκκινο φανάρι τοποθετήθηκαν στην παραλιακή, με λειτουργία 24/7 (φωτογραφίες/βίντεο, καταγραφή πινακίδας από πίσω για προστασία προσωπικών δεδομένων). Σταδιακά επεκτείνονται σε κόμβους όπως Πανεπιστημίου & Β. Σοφίας, Λ. Συγγρού & Αγ. Φωτεινής, Λ. Μεσογείων & Λ. Χαλανδρίου κ.ά., με στόχο πλήρη ανάπτυξη εντός εξαμήνου.

Πώς λειτουργεί ο έλεγχος κόκκινου

Σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία των συστημάτων τύπου Smart Red Traffic Light (π.χ. Tattile), η κάμερα «οπλίζει» στο κόκκινο, ορίζει εικονική γραμμή και τεκμηριώνει την παράβαση όταν τη διασχίσεις.

Πρακτικός οδηγός χρήσης Waze

  • Άνοιξε το Waze και επίλεξε Αναφορά για συμβάν/κάμερα/κίνδυνο.

  • Στις ρυθμίσεις Ειδοποιήσεις & αναφορές επέλεξε τι θέλεις να ακούς (κάμερες, αστυνομία, κινδύνους, σχολικές ζώνες κ.λπ.).

Είναι νόμιμο να φαίνονται κάμερες στο Waze;

  • Ναι, η δημοσίευση θέσεων σταθερών καμερών/συστημάτων ελέγχου δεν είναι από μόνη της παράνομη: πρόκειται για δημόσιες υποδομές που ανακοινώνονται/σηματοδοτούνται από τις αρχές (χαρακτηριστικά παραδείγματα οι επίσημες ανακοινώσεις Περιφέρειας για τις νέες κάμερες).

  • Τι απαγορεύεται: η χρήση ανιχνευτών/παρεμβολέων radar (hardware) απαγορεύεται ρητά στην Ελλάδα, όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες της ΕΕ. Άρα ξεκαθαρίζουμε ότι οι εφαρμογές ενημέρωσης διαφέρουν από τις συσκευές ανίχνευσης.

Το ηθικό σκέλος

Η προειδοποίηση για μια κάμερα ή έναν έλεγχο δεν «νομιμοποιεί» την παράβαση. Το σωστό κίνητρο είναι η πρόληψη. Όταν ξέρεις ότι υπάρχει επιτήρηση, μειώνεις ταχύτητα, σέβεσαι το κόκκινο, φοράς ζώνη. Με αυτή τη λογική, οι κοινοποιήσεις μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά – αρκεί να μην εκλαμβάνονται ως «κόλπο» για να ξεγελάσουμε τον ΚΟΚ.

Τι κρατάμε;

  • Το Waze ενημερώνει live για κάμερες, ελέγχους και κινδύνους, με φωνητικές αναφορές να λανσάρουν ευρέως.

  • Στην Αττική εγκαθίστανται 388 νέες κάμερες σε κομβικά σημεία – οι πρώτες ήδη λειτουργούν.

  • Νόμιμο να εμφανίζονται δημόσια σημεία καμερών· παράνομο να χρησιμοποιείς ανιχνευτές ραντάρ.

  • Χρησιμοποιούμε την εφαρμογή για ασφάλεια: σεβόμαστε όρια, δεν περνάμε με κόκκινο, δεν κρατάμε κινητό στο χέρι.

Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
