EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέο BYD Dolphin G DM-i: Plug-in hybrid supermini με αυτονομία άνω των 1.000 km – Πότε έρχεται Ελλάδα;

ΤΡΙΤΗ | 26.05.2026
Στέλιος Παππάς
Νέο BYD Dolphin G DM-i: Plug-in hybrid supermini με αυτονομία άνω των 1.000 km – Πότε έρχεται Ελλάδα;
Το BYD Dolphin G DM-i έρχεται στην Ευρώπη ως plug-in hybrid supermini με τεχνολογία DM-i και αυτονομία άνω των 1.000 km.

Η BYD ετοιμάζεται να φέρει στην Ευρώπη ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μικρά μοντέλα της, το νέο Dolphin G DM-i, ένα plug-in hybrid supermini που έρχεται να καλύψει ένα κενό στην κατηγορία Β. Σε μια αγορά όπου τα περισσότερα μικρά μοντέλα είναι είτε βενζινοκίνητα, είτε full hybrid, είτε αμιγώς ηλεκτρικά, η BYD επιλέγει μια διαφορετική διαδρομή. Ένα compact hatchback με Super Hybrid DM-i τεχνολογία, ουσιαστική ηλεκτρική αυτονομία και συνολική εμβέλεια που ξεπερνά τα 1.000 km.

Το νέο Dolphin G DM-i θα λανσαριστεί στην Ευρώπη μέσα στον Ιούνιο, με τις πρώτες παραδόσεις να προγραμματίζονται για το φθινόπωρο ή, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση της εταιρείας, έως το τέλος του καλοκαιριού σε ορισμένες αγορές. Για την Ελλάδα, δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημη ημερομηνία διάθεσης ή τιμή, ωστόσο το μοντέλο έχει σαφές ευρωπαϊκό ενδιαφέρον και αναμένεται να αποτελέσει σημαντική προσθήκη στη γκάμα της BYD.

Το πρώτο BYD ειδικά για αγορές εκτός Κίνας

Το Dolphin G DM-i έχει ιδιαίτερη σημασία για τη BYD, καθώς είναι το πρώτο μοντέλο που εξελίχθηκε από την εταιρεία ειδικά για αγορές εκτός Κίνας, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται απλώς για μεταφορά ενός κινεζικού μοντέλου στην ευρωπαϊκή αγορά, αλλά για ένα αυτοκίνητο που σχεδιάστηκε εξαρχής με βάση τις ανάγκες και τις προδιαγραφές των διεθνών αγορών.

Με μήκος 4,16 m και πλάτος 1,825 m, το νέο Dolphin G DM-i τοποθετείται στην καρδιά της ευρωπαϊκής κατηγορίας Β. Πρόκειται δηλαδή για ένα supermini με διαστάσεις που το φέρνουν απέναντι σε μοντέλα καθημερινής χρήσης, αλλά με τεχνολογία που μέχρι σήμερα συναντάμε κυρίως σε μεγαλύτερες κατηγορίες.

Plug-in hybrid λογική σε κατηγορία supermini

Το μεγάλο στοιχείο διαφοροποίησης του νέου BYD είναι η τεχνολογία Super Hybrid DM-i. Η BYD το παρουσιάζει ως το μοναδικό supermini στην Ευρώπη με plug-in Super Hybrid σύστημα τεχνολογίας DM, δίνοντας έμφαση στη δυνατότητα καθημερινής μετακίνησης με ηλεκτρική ενέργεια, αλλά χωρίς το άγχος αυτονομίας ενός αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Η λογική του συστήματος είναι να προσφέρει την αίσθηση ενός EV στην καθημερινή χρήση, με άμεση και ομαλή απόκριση από τον εμπρός τοποθετημένο ηλεκτροκινητήρα. Για μικρές αποστάσεις, ο οδηγός μπορεί να κινείται ηλεκτρικά, περιορίζοντας σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων.

Σε μεγαλύτερα ταξίδια, το υβριδικό σύστημα αναλαμβάνει να διαχειρίζεται αυτόματα τη συνεργασία ηλεκτροκινητήρα και θερμικού κινητήρα, ώστε να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και αυτονομία.

Αυτονομία πάνω από 1.000 km

Η BYD αναφέρει ότι με πλήρως φορτισμένη μπαταρία και γεμάτο ρεζερβουάρ, το Dolphin G DM-i θα μπορεί να ξεπερνά τα 1.000 km συνολικής αυτονομίας.

Αυτό είναι ένα από τα ισχυρότερα επιχειρήματα του μοντέλου. Στην πράξη, το Dolphin G DM-i απευθύνεται σε οδηγούς που θέλουν την ηλεκτρική χρήση στην πόλη, αλλά δεν θέλουν να εξαρτώνται αποκλειστικά από το δίκτυο φόρτισης όταν ταξιδεύουν.

Για την ελληνική αγορά, αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Πολλοί οδηγοί κινούνται καθημερινά σε αστικό περιβάλλον, αλλά χρειάζονται ένα αυτοκίνητο που να μπορεί να καλύψει άνετα και διαδρομές εκτός πόλης, ταξίδια, νησιά ή επαρχιακές μετακινήσεις. Ένα plug-in hybrid supermini με μεγάλη συνολική αυτονομία μπορεί να λειτουργήσει ως ενδιάμεση λύση ανάμεσα στο full hybrid και στο αμιγώς ηλεκτρικό.

Γιατί έχει σημασία για την κατηγορία Β

Η κατηγορία των supermini παραμένει από τις πιο σημαντικές στην Ευρώπη, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει δεχθεί έντονη πίεση. Οι αυστηρότερες προδιαγραφές ρύπων, το αυξημένο κόστος εξέλιξης και η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση έχουν κάνει πολλά μικρά αυτοκίνητα ακριβότερα ή λιγότερο διαθέσιμα.

Σε αυτό το περιβάλλον, η πρόταση της BYD έχει ενδιαφέρον γιατί επιχειρεί να φέρει τεχνολογία plug-in hybrid σε ένα πιο μικρό και θεωρητικά πιο προσιτό πακέτο. Αν η τιμή τοποθετηθεί σωστά, το Dolphin G DM-i μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική για όσους δεν είναι ακόμη έτοιμοι για ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, αλλά θέλουν χαμηλό κόστος χρήσης και δυνατότητα ηλεκτρικής κίνησης.

Η Stella Li, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD, ανέφερε ότι η ευρωπαϊκή κατηγορία Β είναι ένα από τα σημαντικότερα τμήματα της αγοράς και πως με το Dolphin G DM-i η εταιρεία θέλει να αλλάξει τις προσδοκίες των πελατών για ένα compact αυτοκίνητο στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Τι ξέρουμε για εξοπλισμό και τεχνικά χαρακτηριστικά

Προς το παρόν, η BYD δεν έχει ανακοινώσει πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά, χωρητικότητα μπαταρίας, ηλεκτρική αυτονομία, επιδόσεις ή αναλυτικό εξοπλισμό. Η εταιρεία περιορίζεται στην επιβεβαίωση της plug-in Super Hybrid τεχνολογίας, της συνολικής αυτονομίας άνω των 1.000 km και των βασικών διαστάσεων.

Ο πλήρης εξοπλισμός και οι τεχνικές προδιαγραφές θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα, κοντά στο ευρωπαϊκό λανσάρισμα του μοντέλου. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη δεν γνωρίζουμε τι θα περιλαμβάνει η βασική έκδοση, ποιες εκδόσεις θα έρθουν στην Ευρώπη ή αν η ελληνική γκάμα θα διαφοροποιηθεί σε σχέση με άλλες αγορές.

Πότε έρχεται Ελλάδα;

Η BYD αναφέρει ότι η διάθεση του Dolphin G DM-i στις ευρωπαϊκές αγορές θα ξεκινήσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες, με λανσάρισμα τον Ιούνιο και πρώτες παραδόσεις από τα τέλη του καλοκαιριού ή το φθινόπωρο, ανάλογα με την αγορά.

Το κρίσιμο θα είναι η τιμή. Αν η BYD καταφέρει να το τοποθετήσει κοντά στα ακριβά full hybrid supermini και χαμηλότερα από αρκετά αμιγώς ηλεκτρικά, τότε μπορεί να δημιουργήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για όσους θέλουν ηλεκτρική καθημερινότητα χωρίς αποκλειστική εξάρτηση από φόρτιση.

Θυμίζουμε πως το φθηνότερο plug-in hybrid μοντέλο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι επίσης της BYD και ακούει στο όνομα Atto 2 DM-i με τιμή εκκίνησης τις 26.990 ευρώ.

Τι κρατάμε;

  • Το BYD Dolphin G DM-i έρχεται στην Ευρώπη ως plug-in hybrid supermini.
  • Χρησιμοποιεί την τεχνολογία Super Hybrid DM-i της BYD.
  • Προσφέρει δυνατότητα καθημερινής ηλεκτρικής κίνησης, αλλά και μεγάλη αυτονομία για ταξίδια.
  • Η συνολική αυτονομία ξεπερνά τα 1.000 km με γεμάτο ρεζερβουάρ και φορτισμένη μπαταρία.
  • Έχει μήκος 4,16 m και πλάτος 1,825 m, άρα τοποθετείται στην κατηγορία Β.
  • Είναι το πρώτο μοντέλο της BYD που εξελίχθηκε ειδικά για αγορές εκτός Κίνας.
  • Το ευρωπαϊκό λανσάρισμα θα γίνει τον Ιούνιο.
  • Οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται από τα τέλη του καλοκαιριού ή το φθινόπωρο, ανάλογα με την αγορά.
  • Για την Ελλάδα δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη τιμές ή ακριβής ημερομηνία διάθεσης.

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
