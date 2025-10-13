Νέο Citroen C5 Aircross: Πού παράγεται – Πότε έρχεται Ελλάδα;

Με μοντέρνα εμφάνιση, νέα πλατφόρμα, τεράστια οθόνη 13’’ και πλήρη γκάμα από hybrid έως αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, το νέο C5 Aircross ετοιμάζεται και για την ελληνική αγορά. Δες πού κατασκευάζεται και τι φέρνει μαζί του.

Η νέα γενιά του C5 Aircross περνάει από τη μακέτα στο δρόμο χωρίς… εκπτώσεις. Η Citroen μεταφέρει σχεδόν αυτούσιο το ύφος του πρωτοτύπου στην παραγωγή: καθαρές, τολμηρές γραμμές, νέα φωτιστικά σώματα LED εμπρός τύπου «space» και τονισμένα πίσω φώτα, μεγάλες ζάντες, προσεγμένη αεροδυναμική. Και σε διαστάσεις, το αμάξωμα μεγάλωσε και το καταλαβαίνεις με την πρώτη: μήκος 4.652 mm και μεταξόνιο 2.784 mm (έως +150 και +60 mm αντίστοιχα σε σχέση με πριν) για πιο «γεμάτη» παρουσία και ευρυχωρία.

Καμπίνα με «ψηφιακή» υπογραφή

Μπαίνοντας μέσα, το βλέμμα πέφτει στην κάθετη οθόνη 13 ιντσών του infotainment, υπερυψηλής ευκρίνειας. Η Citroen σημειώνει ότι είναι η μεγαλύτερη κεντρική οθόνη αφής που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε μοντέλο του ομίλου Stellantis. Κάτω της, παραμένουν φυσικοί διακόπτες για τις βασικές λειτουργίες του κλιματισμού – μια σπάνια και ευπρόσδεκτη κίνηση. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων είναι 10 ιντσών, ενώ βρίσκεις ασύρματη φόρτιση, επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους και την καινούργια, λεπτή «αιωρούμενη» κεντρική κονσόλα. Η ποιότητα υλικών έχει ανέβει αισθητά και τα Advanced Comfort καθίσματα στηρίζουν σωστά σε μεγάλες διαδρομές.

Στο πίσω μέρος, ο πρακτικός χαρακτήρας παραμένει σημείο-αναφοράς: πορτμπαγκάζ 651 λίτρων, με έξτρα 75 λίτρα κάτω από το διπλό πάτωμα – νούμερα που καλύπτουν άνετα οικογενειακές ανάγκες.

Πλατφόρμα & συστήματα κίνησης

Το νέο C5 Aircross «πατά» στην STLA Medium (την ίδια με το επιτυχημένο Peugeot 3008) και έρχεται με πλήρες οπλοστάσιο κινητήρων:

Hybrid 145 hp : ήπια υβριδική λύση για χαμηλή κατανάλωση στην καθημερινότητα.

: ήπια υβριδική λύση για χαμηλή κατανάλωση στην καθημερινότητα. Plug-in Hybrid 195 hp : δυνατότερη επιλογή με ηλεκτρική αυτονομία έως 85 km , ιδανική για μικτά προφίλ διαδρομών.

: δυνατότερη επιλογή με , ιδανική για μικτά προφίλ διαδρομών. Electric Standard Range 210 hp (154 kW) : μπαταρία 73 kWh και αυτονομία έως 520 km WLTP.

: μπαταρία 73 kWh και km WLTP. Electric Extended Range 230 hp (169 kW): μπαταρία 97 kWh και αυτονομία έως 679 km WLTP.

Έτσι, ο καθένας μπορεί να διαλέξει αυτό που του ταιριάζει, από οικονομική υβριδική καθημερινότητα μέχρι άνετο ηλεκτρικό ταξίδι χωρίς άγχος.

Πού κατασκευάζεται

Η παραγωγή γίνεται στη Γαλλία, στο εργοστάσιο της Rennes (Ρεν). Πρόκειται για μονάδα με μακρά παράδοση στα μεγάλα Citroen, κάτι που φαίνεται και στη συναρμογή/φινίρισμα της νέας γενιάς.

Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Οι πρώτες αφίξεις στην ελληνική αγορά αναμένονται τέλη Νοεμβρίου. Η εισαγωγική τονίζει ότι οι τιμές θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές για την κατηγορία, με στόχο να τοποθετηθεί ψηλά σε value-for-money, ειδικά στις δημοφιλείς εκδόσεις Hybrid και EV.

Τι κρατάμε;

Φουτουριστική σχεδίαση που περνά σχεδόν αυτούσια στην παραγωγή.

που περνά σχεδόν αυτούσια στην παραγωγή. Μεγαλύτερο αμάξωμα/μεταξόνιο και κορυφαία πρακτικότητα : πορτμπαγκάζ 651 L (+75 L).

: πορτμπαγκάζ 651 L (+75 L). Κάθετη οθόνη 13’’ – η μεγαλύτερη που έχει μπει σε μοντέλο της Stellantis – με φυσικούς διακόπτες κλιματισμού.

– η μεγαλύτερη που έχει μπει σε μοντέλο της Stellantis – με φυσικούς διακόπτες κλιματισμού. Γκάμα για όλους: Hybrid 145, PHEV 195 (85 km EV), EV 210 (520 km), EV 230 (679 km).

Κατασκευή Rennes (Γαλλία), άφιξη τέλη Νοεμβρίου με ανταγωνιστική τιμολόγηση.

