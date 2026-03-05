Νέο CUPRA Born: Με αυτονομία που ξεπερνά τα 600 km και έως 326 ίππους

Ανανεωμένο CUPRA Born με νέα σχεδίαση, οθόνη 12,9 ιντσών, τρία σύνολα κίνησης και κορυφαία έκδοση VZ με 326 PS και αυτονομία έως 600 km.

Το CUPRA Born κάνει το πρώτο του facelift με στόχο να γίνει πιο σύγχρονο στην εικόνα, πιο ποιοτικό στην καμπίνα και πιο ολοκληρωμένο σε τεχνολογία. Το ανανεωμένο μοντέλο φέρνει νέα σχεδιαστικά στοιχεία, μεγαλύτερη έμφαση στη ψηφιακή εμπειρία και ένα ξεκάθαρα δομημένο πλάνο εκδόσεων με τρεις διαμορφώσεις. Στην κορυφή βρίσκεται η έκδοση VZ με απόδοση έως 326 PS, ροπή 545 Nm και αυτονομία που φτάνει τα 600 km.

Η παραγωγή του θα ξεκινήσει στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 με το λανσάρισμα να τοποθετείται για το καλοκαίρι του 2026. Το μοντέλο έχει σχεδιαστεί και εξελιχθεί στη Βαρκελώνη και θα κατασκευάζεται στο Zwickau στη Γερμανία.

Νέα εμφάνιση με Matrix LED και φωτιζόμενο λογότυπο

Η εξωτερική σχεδίαση ευθυγραμμίζεται με τη νεότερη αισθητική της μάρκας. Στο εμπρός μέρος κυριαρχεί η μάσκα με τη shark nose φιλοσοφία, μαζί με νέους προφυλακτήρες και τη φωτιστική υπογραφή των τριγώνων. Πίσω, το Born αποκτά νέο προφυλακτήρα και πιο έντονο diffuser, ενώ το λογότυπο είναι πλέον ενσωματωμένο και φωτιζόμενο στο πίσω φωτιστικό σώμα, με 3D εφέ. Προστίθεται και πρακτική λεπτομέρεια, καθώς οι χειρολαβές εμπρός και πίσω είναι πλέον φωτιζόμενες.

Η γκάμα ζαντών περιλαμβάνει πέντε επιλογές, με νέες 19άρες και 20άρες, ενώ αναφέρεται ότι τα 235 mm ελαστικά διατίθενται και με τις νέες 19άρες ζάντες. Στα χρώματα αμαξώματος υπάρχει νέο Timanfaya Grey, δίπλα σε Glacial White, Midnight Black, Aurora Blue, Vapor Grey και Dark Forest.

Καμπίνα με περισσότερη «ουσία» σε υλικά και εργονομία

Η καμπίνα αναβαθμίζεται με νέες επενδύσεις στις πόρτες εμπρός και πίσω και με έμφαση στην αντιληπτή ποιότητα. Το τιμόνι έχει επανασχεδιαστεί και φέρνει φυσικούς διακόπτες, με στόχο πιο άμεσο έλεγχο βασικών λειτουργιών. Αναφέρεται επίσης ότι υπάρχουν πλήκτρα για επιλογή προγραμμάτων οδήγησης και paddles ανάκτησης ενέργειας στις εκδόσεις των 170 kW και 240 kW.

Στο θέμα υλικών, γίνεται αναφορά σε επιλογές με έντονο αποτύπωμα ανακύκλωσης, όπως mouldings ταμπλό από 75% ανακυκλωμένα υλικά, SEAQUAL Yarn από ανακυκλωμένα θαλάσσια πλαστικά και ύφασμα Dinamica με 73% ανακυκλωμένο περιεχόμενο σε συγκεκριμένες ζώνες καθισμάτων.

Για την άνεση πίσω, προστίθενται αεραγωγοί στο πίσω μέρος της κεντρικής κονσόλας.

Ψηφιακή εμπειρία με 12,9 ιντσών infotainment και νέο OS

Το Born περνά σε οθόνη infotainment 12,9 ιντσών με νέο λειτουργικό σύστημα βασισμένο σε Android, μαζί με μεγαλύτερο ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών. Αναφέρεται επίσης head up display με επαυξημένη πραγματικότητα.

Στο πρακτικό κομμάτι φόρτισης συσκευών, προβλέπονται USB C με συνολική ισχύ έως 90 W, καθώς και ασύρματη φόρτιση 15 W με ψύξη.

Η λειτουργία Mobile Device Key επιτρέπει ξεκλείδωμα, εκκίνηση και κοινή χρήση πρόσβασης μέσω smartphone, με δυνατότητα να μοιραστούν έως τέσσερα ψηφιακά κλειδιά και ένα να παραμένει για τον βασικό χρήστη.

Τρεις εκδόσεις, τρία σύνολα, έως 600 km αυτονομία

Η παλέτα κινητήρων και μπαταριών περιλαμβάνει τρεις διαμορφώσεις.

Born Plus με μπαταρία 58 kWh , αυτονομία 450 km και ισχύ 190 PS .

, αυτονομία και ισχύ . Endurance με μπαταρία 79 kWh , αυτονομία 600 km και ισχύ 231 PS .

, αυτονομία και ισχύ . VZ με μπαταρία 79 kWh, αυτονομία 600 km και ισχύ 326 PS, μαζί με ροπή 545 Nm.

Για την VZ αναφέρεται επιτάχυνση 0-100 km/h σε 5,6 δλ. και τελική ταχύτητα 200 km/h.

Οδήγηση με One Pedal Driving, launch control και πιο σπορ ρύθμιση

Το ανανεωμένο Born φέρνει One Pedal Driving, ώστε επιτάχυνση και επιβράδυνση να γίνονται σε μεγάλο βαθμό από το πεντάλ του γκαζιού με ανάκτηση ενέργειας. Το launch control αναφέρεται ότι διατίθεται στις εκδόσεις VZ και Endurance.

Στο πλαίσιο των αλλαγών που στοχεύουν στη δυναμική συμπεριφορά, αναφέρονται progressive steering, ESC Sport, τα φαρδύτερα 235 mm ελαστικά για 19 και 20 ίντσες και πέντε προφίλ οδήγησης. Υπάρχει επίσης προσαρμοζόμενη ανάρτηση DCC με 15 επίπεδα ρύθμισης.

Ήχος και V2L για χρήση σαν φορητή πηγή ενέργειας

Στο σύστημα ήχου αναφέρεται αναβάθμιση με Sennheiser Contrabass τεχνολογία σε διάταξη 10 ηχείων. Παράλληλα υπάρχει νέα εσωτερική ηχητική υπογραφή που λειτουργεί στα προγράμματα Performance και CUPRA.

Για πρακτικές χρήσεις εκτός αυτοκινήτου, αναφέρεται δυνατότητα V2L μέσω αντάπτορα, ώστε η μπαταρία να μπορεί να τροφοδοτεί εξωτερικές συσκευές, όπως laptop και e bike. Προστίθεται και προαιρετικός κοτσαδόρος τύπου bike rack towing hook.

Νέα πακέτα ασφάλειας με Travel Assist και Crossroad Assist

Στα συστήματα υποβοήθησης, αναφέρονται αναβαθμίσεις όπως νέο Travel Assist με δεδομένα cloud, νέο Crossroad Assist για υποστήριξη σε διασταυρώσεις και αναβαθμισμένο Front Assist με πολυεπίπεδες προειδοποιήσεις. Υπάρχει επίσης Precrash με νέα πίσω ανίχνευση, μαζί με επιπλέον λειτουργίες όπως Side και Exit Assist, Intelligent Park Assist, Light Assist και Top View Camera.

Τι κρατάμε;