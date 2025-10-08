Νέο CUPRA Formentor VZ5: Το 5κύλινδρο κτήνος επιστρέφει

Τα τελευταία χρόνια, η CUPRA έχει καταφέρει να δημιουργήσει τη δική της σχολή. Ένα brand που γεννήθηκε από τη SEAT, αλλά εξελίχθηκε σε κάτι εντελώς διαφορετικό: πιο τολμηρό, πιο συναισθηματικό, πιο… μηχανικό.

Και τώρα κάνει την κίνηση που περίμεναν οι πιο «άρρωστοι» petrolheads. Το Formentor VZ5 επιστρέφει, και μαζί του ο κινητήρας που δεν πρέπει να χαθεί ποτέ: ο 5κύλινδρος 2.5 TSI.

Το απόλυτο Formentor

To VZ5 παραμένει το halo car της CUPRA. Κάτω από το καπό βρίσκεται ξανά ο γνωστός 2.5 TSI του Audi RS3, με 390 ίππους και 480 Nm ροπής. Συνδυάζεται με κιβώτιο DSG 7 σχέσεων και τετρακίνηση 4Drive με torque splitter, δηλαδή ενεργό διαφορικό πίσω που μπορεί να στείλει ροπή στον κάθε τροχό ξεχωριστά.

Αυτό σημαίνει ότι, εκτός από την ωμή επιτάχυνση (0-100 km/h γύρω στα 4,2 δευτερόλεπτα), το VZ5 μπορεί να «παίξει» στις στροφές, να σπρώξει πίσω το αυτοκίνητο εκεί που θέλεις και να επιτρέψει το ελεγχόμενο γλίστρημα που κάνει τη διαφορά. Είναι ένα SUV που οδηγείται σαν hatchback — αλλά με φωνή από Group B.

Εμφάνιση που επιβάλλεται

Οπτικά, το VZ5 ξεχωρίζει αμέσως. Ο μπροστινός προφυλακτήρας έχει μεγαλύτερους αεραγωγούς και ένα διακριτικό splitter με χαραγμένο το λογότυπο VZ5, ενώ πίσω δεσπόζουν οι διαγώνιες διπλές απολήξεις σε χάλκινο φινίρισμα. Οι 20άρες ζάντες είναι μοναδικές για την έκδοση, ενώ οι νέες ματ αποχρώσεις – όπως Enceladus Grey Matt, Century Bronze Matt και Dark Void Matt – τονίζουν το muscle χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Μικρές λεπτομέρειες, όπως τα μπρονζέ στοιχεία γύρω από το λογότυπο ή τους καθρέπτες, συνθέτουν μια ταυτότητα που μόνο CUPRA θα τολμούσε να προτείνει.

Εσωτερικό για τον οδηγό

Μπαίνοντας μέσα, το βλέμμα πέφτει αμέσως στα CUPBucket καθίσματα – ψηλά, αγκαλιαστά, με ραφές σε χάλκινο χρώμα. Το τιμόνι έχει πλήκτρα επιλογής Drive Mode, ενώ η 12,9″ οθόνη αφής και το Digital Cockpit συνδυάζουν τεχνολογία και ένταση.

Όλα έχουν μια σπορ, σχεδόν αγωνιστική λογική. Από τον ήχο του κινητήρα που γεμίζει την καμπίνα μέχρι τον τρόπο που το σύστημα μετάδοσης διαβάζει τη γωνία του τιμονιού. Δεν είναι SUV για cruising — είναι για εκείνον που του λείπει η μυρωδιά του βενζίνης και η μεταλλική «αναπνοή» του turbo.

«Η επιστροφή του CUPRA Formentor VZ5 αποτελεί μια τολμηρή δήλωση της δέσμευσής μας στην απόδοση και το συναίσθημα. Με τον εμβληματικό πεντακύλινδρο κινητήρα του, αυτό το μοντέλο ενσαρκώνει την ουσία της CUPRA — τολμηρό, αντισυμβατικό και με γνώμονα το πάθος», λέει ο Sven Schuwirth, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Πωλήσεων, Μάρκετινγκ & Aftersales στην CUPRA. «Για πρώτη φορά, το CUPRA Formentor VZ5 θα είναι διαθέσιμο τόσο με τιμόνι αριστερά όσο και με δεξί τιμόνι, ανοίγοντας την πόρτα στους λάτρεις των αυτοκινήτων σε αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο».

Παραγωγή και διαθεσιμότητα

Η CUPRA ανακοίνωσε ότι θα παραχθούν μόλις 4.000 μονάδες του νέου Formentor VZ5, με την παραγωγή να ξεκινά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Κάθε αυτοκίνητο θα φέρει αριθμημένη πλακέτα, υπογραμμίζοντας τη συλλεκτική του αξία. Η CUPRA γνωρίζει ότι αυτό το μοντέλο θα μείνει στην ιστορία ως το τελευταίο πεντακύλινδρο της μάρκας – μια αποχαιρετιστήρια συναυλία μηχανικού πάθους πριν τον εξηλεκτρισμό.