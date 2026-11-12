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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέο Dacia Sandero: Ηλεκτρικό με 400 χλμ. αυτονομίας, αλλά χωρίς να εγκαταλείπει τη βενζίνη

ΠΕΜΠΤΗ | 12.11.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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AI
Η εικόνα έχει δημιουργηθεί με εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης

Η επόμενη γενιά του δημοφιλούς supermini αναμένεται το 2028, με ηλεκτρική έκδοση που θα αξιοποιεί τεχνολογία του Renault 5, αλλά και νέους βενζινοκινητήρες και υβριδικά σύνολα

Το Dacia Sandero ετοιμάζεται για μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στην ιστορία του. Το μοντέλο που έχει συνδέσει το όνομά του με την προσιτή μετακίνηση θα αποκτήσει για πρώτη φορά αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, χωρίς όμως να ακολουθήσει τη λογική της πλήρους αντικατάστασης των συμβατικών κινητήρων.

Η επόμενη γενιά, που τοποθετείται χρονικά στο 2028, αναμένεται να προσφέρει βενζινοκίνητες, υβριδικές και ηλεκτρικές επιλογές, διατηρώντας τη φιλοσοφία της Dacia: χαμηλό κόστος απόκτησης, δοκιμασμένες τεχνολογίες και πρακτικότητα.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η ηλεκτρική έκδοση θα αξιοποιεί εξαρτήματα από το Renault 5 E-Tech, περιορίζοντας το κόστος εξέλιξης και παραγωγής. Οι αναφορές κάνουν λόγο για ηλεκτροκινητήρα ισχύος περίπου 107 ίππων και μπαταρία τεχνολογίας LFP, χωρητικότητας 44 kWh. Με αυτόν τον συνδυασμό, η εκτιμώμενη αυτονομία θα μπορούσε να φτάνει τα 400 χιλιόμετρα κατά WLTP.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται και στην αρχιτεκτονική του νέου μοντέλου, που θα βασίζεται σε μεγάλο ποσοστό πάνω στην πλατφόρμα των θερμικών εκδόσεων. Η επιλογή αυτή εξυπηρετεί δύο βασικούς στόχους, αφού περιορίζει τις επενδύσεις και επιτρέπει τη συνέχιση της παραγωγής εκδόσεων με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Ακόμη και ορισμένα δομικά στοιχεία του αμαξώματος αναμένεται να παραμείνουν κοινά με τη σημερινή γενιά, όπως η οροφή, οι εμπρός κολόνες και τμήματα των θυρών.

Η ηλεκτρική έκδοση δεν θα είναι η μοναδική σημαντική αλλαγή. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σημερινός εισαγωγικός κινητήρας TCe των 1,0 λίτρων θα αντικατασταθεί από έναν νέο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1,2 λίτρων, με απόδοση περίπου 100 ίππων.

Παράλληλα, εξετάζεται ένα οικονομικότερο πλήρως υβριδικό σύστημα κίνησης, με βάση έναν κινητήρα 1,2 λίτρων ισχύος 114 ίππων. Δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστά τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος ή η συνδυαστική απόδοσή του.

Παρότι η βασική δομή του αυτοκινήτου αναμένεται να διατηρηθεί, η εξωτερική σχεδίαση θα διαφοροποιηθεί σημαντικά. Το νέο Sandero φέρεται να υιοθετεί στοιχεία από τη σχεδιαστική ταυτότητα του Dacia Striker, με πιο έντονες γραμμές και δυναμικότερο εμπρός μέρος. Στο εσωτερικό προβλέπεται ανασχεδιασμένο ταμπλό, βελτιωμένα υλικά και μεγαλύτερη έμφαση στην κεντρική οθόνη του συστήματος πολυμέσων.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η παραγωγή της επόμενης γενιάς Sandero προγραμματίζεται να ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2028, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί επίσημο χρονοδιάγραμμα εμπορικής διάθεσης.  Προφανώς ούτε περί τιμολογιακής πολιτικής έχει γίνει κάτι γνωστό, ωστόσο αναμένεται  ότι η Dacia θα διατηρήσει ένα από τα σημαντικότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Sandero, δηλαδή την προσιτή τιμή του, απέναντι στον ανταγωνισμό.

Το σημαντικότερο είναι ότι η Dacia δεν αντιμετωπίζει την ηλεκτροκίνηση ως λόγο για να εγκαταλείψει τις υπόλοιπες τεχνολογίες αλλά επιχειρεί να τις συνδυάσει στο ίδιο μοντέλο, αφήνοντας την τελική επιλογή στον αγοραστή.

*Oι φωτογραφίες είναι αποτέλεσμα ψηφιακής επεξεργασίας και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα 

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Tags
#Dacia#Dacia Sandero#Dacia Sandero 2028#Renault 5 E-Tech#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα#ηλεκτρικό Sandero#νέα μοντέλα 2028#υβριδικά αυτοκίνητα
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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