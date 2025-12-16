Νέο Dacia Sandero: Πρώτες τιμές για το best-seller της Ευρώπης

Το ανανεωμένο Dacia Sandero ανοίγει παραγγελίες στην Ευρώπη. Δες τι αλλάζει σε σχεδίαση/εξοπλισμό και τις πρώτες τιμές σε Γερμανία, Ρουμανία και Ην. Βασίλειο.

Τα Dacia Sandero και Sandero Stepway περνούν σε ανανέωση “μέσης ηλικίας”, με πιο έντονη σχεδιαστική ταυτότητα και αναβαθμισμένη τεχνολογία. Εξωτερικά ξεχωρίζει η νέα LED υπογραφή, η ανασχεδιασμένη μάσκα και τα pixel-style πίσω φώτα. Στα Stepway/Jogger εμφανίζεται νέο προστατευτικό Starkle πλαστικό (20% ανακυκλωμένο).

Στο εσωτερικό, αλλαγές σε αεραγωγούς/τιμόνι, νέες υφές και infotainment με οθόνη 10″ (από 8″), ενώ από συγκεκριμένες εκδόσεις και πάνω προσφέρεται πλήρης συνδεσιμότητα και αναβαθμισμένο UI.

Κινητήρες και η άφιξη του Hybrid 155

Στο λανσάρισμα, το Sandero προσφέρεται στη Μ. Βρετανία με 1.0 turbo τρικύλινδρο βενζίνης 100 ή 110 ίππων.

Η μεγάλη είδηση είναι το Hybrid 155 που έρχεται στο Sandero Stepway μέσα στον επόμενο χρόνο: τετρακύλινδρος βενζίνης 108 ίππων συν ηλεκτροκινητήρα 49 ίππων, μπαταρία 1,4 kWh και αυτόματο κιβώτιο χωρίς συμπλέκτη (τέσσερις σχέσεις για τον θερμικό, δύο για το ηλεκτρικό μοτέρ). Η Dacia, προς το παρόν, δεν σχεδιάζει να περάσει το υβριδικό σύνολο στο απλό Sandero, για να διατηρήσει την τιμή εκκίνησης όσο πιο χαμηλά γίνεται.

Υπενθυμίζεται ότι η ίδια υβριδική αρχιτεκτονική στο μεγαλύτερο Bigster έχει δείξει πολύ χαμηλές τιμές κατανάλωσης σε αστικό περιβάλλον· στο χαμηλότερο/ελαφρύτερο Stepway αναμένονται ακόμη καλύτερες ενδείξεις.

Εξοπλισμός και καμπίνα

Η ανανέωση συνοδεύεται από νέο infotainment 10″ στο κέντρο, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7″, βελτιωμένα υλικά και αναβαθμισμένα ADAS. Η εργονομία του τιμονιού έχει ανασχεδιαστεί για πιο φυσική θέση χεριών, ενώ το λογισμικό πολυμέσων είναι ταχύτερο και πιο πλούσιο σε λειτουργίες.

Πρώτες τιμές Ευρώπης

Ην. Βασίλειο : Sandero από 14.765 λίρες , Sandero Stepway από 16.065 λίρες (οι παραγγελίες άνοιξαν).

Γερμανία (ενδεικτικά): Sandero 1.0 βενζίνη από 12.790 € Sandero LPG (Eco-G) από 14.790 € Sandero Stepway LPG από 14.990 € Sandero Stepway βενζίνη από 15.290 € Σημείωση: Το Stepway Hybrid 155 αναμένεται αργότερα, δεν έχει ακόμη τιμή.

Ρουμανία (χώρα προέλευσης): Sandero Stepway LPG από 15.590 € Sandero Stepway βενζίνη 110 PS από 16.000 €

Διαθεσιμότητα

Η ανανεωμένη οικογένεια Sandero/Stepway/Jogger βγαίνει σταδιακά στις ευρωπαϊκές αγορές από Νοέμβριο. Για την ελληνική διάθεση/τιμές θα υπάρξει ενημέρωση από την τοπική αντιπροσωπεία με το άνοιγμα παραγγελιών.

Τι κρατάμε;