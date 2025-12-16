quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέο Dacia Sandero: Πρώτες τιμές για το best-seller της Ευρώπης

ΤΡΙΤΗ | 16.12.2025
Στέλιος Παππάς
neo-dacia-sandero-protes-times-gia-to-best-seller-tis-evropis-777999

Το ανανεωμένο Dacia Sandero ανοίγει παραγγελίες στην Ευρώπη. Δες τι αλλάζει σε σχεδίαση/εξοπλισμό και τις πρώτες τιμές σε Γερμανία, Ρουμανία και Ην. Βασίλειο.

Τα Dacia Sandero και Sandero Stepway περνούν σε ανανέωση “μέσης ηλικίας”, με πιο έντονη σχεδιαστική ταυτότητα και αναβαθμισμένη τεχνολογία. Εξωτερικά ξεχωρίζει η νέα LED υπογραφή, η ανασχεδιασμένη μάσκα και τα pixel-style πίσω φώτα. Στα Stepway/Jogger εμφανίζεται νέο προστατευτικό Starkle πλαστικό (20% ανακυκλωμένο).

Στο εσωτερικό, αλλαγές σε αεραγωγούς/τιμόνι, νέες υφές και infotainment με οθόνη 10″ (από 8″), ενώ από συγκεκριμένες εκδόσεις και πάνω προσφέρεται πλήρης συνδεσιμότητα και αναβαθμισμένο UI.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κινητήρες και η άφιξη του Hybrid 155

Στο λανσάρισμα, το Sandero προσφέρεται στη Μ. Βρετανία με 1.0 turbo τρικύλινδρο βενζίνης 100 ή 110 ίππων.
Η μεγάλη είδηση είναι το Hybrid 155 που έρχεται στο Sandero Stepway μέσα στον επόμενο χρόνο: τετρακύλινδρος βενζίνης 108 ίππων συν ηλεκτροκινητήρα 49 ίππων, μπαταρία 1,4 kWh και αυτόματο κιβώτιο χωρίς συμπλέκτη (τέσσερις σχέσεις για τον θερμικό, δύο για το ηλεκτρικό μοτέρ). Η Dacia, προς το παρόν, δεν σχεδιάζει να περάσει το υβριδικό σύνολο στο απλό Sandero, για να διατηρήσει την τιμή εκκίνησης όσο πιο χαμηλά γίνεται.

Υπενθυμίζεται ότι η ίδια υβριδική αρχιτεκτονική στο μεγαλύτερο Bigster έχει δείξει πολύ χαμηλές τιμές κατανάλωσης σε αστικό περιβάλλον· στο χαμηλότερο/ελαφρύτερο Stepway αναμένονται ακόμη καλύτερες ενδείξεις.

Εξοπλισμός και καμπίνα

Η ανανέωση συνοδεύεται από νέο infotainment 10″ στο κέντρο, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7″, βελτιωμένα υλικά και αναβαθμισμένα ADAS. Η εργονομία του τιμονιού έχει ανασχεδιαστεί για πιο φυσική θέση χεριών, ενώ το λογισμικό πολυμέσων είναι ταχύτερο και πιο πλούσιο σε λειτουργίες.

Πρώτες τιμές Ευρώπης

  • Ην. Βασίλειο: Sandero από 14.765 λίρες, Sandero Stepway από 16.065 λίρες (οι παραγγελίες άνοιξαν).

  • Γερμανία (ενδεικτικά):

    • Sandero 1.0 βενζίνη από 12.790 €

    • Sandero LPG (Eco-G) από 14.790 €

    • Sandero Stepway LPG από 14.990 €

    • Sandero Stepway βενζίνη από 15.290 €

    • Σημείωση: Το Stepway Hybrid 155 αναμένεται αργότερα, δεν έχει ακόμη τιμή.

  • Ρουμανία (χώρα προέλευσης):

    • Sandero Stepway LPG από 15.590 €

    • Sandero Stepway βενζίνη 110 PS από 16.000 €

Διαθεσιμότητα

Η ανανεωμένη οικογένεια Sandero/Stepway/Jogger βγαίνει σταδιακά στις ευρωπαϊκές αγορές από Νοέμβριο. Για την ελληνική διάθεση/τιμές θα υπάρξει ενημέρωση από την τοπική αντιπροσωπεία με το άνοιγμα παραγγελιών.

Τι κρατάμε;

  • Πιο έντονη σχεδίαση και νέο infotainment 10″ με αναβαθμισμένο εσωτερικό.

  • 1.0 turbo σε 100/108 ίππους τώρα – Stepway Hybrid 155 ακολουθεί εντός ~12 μηνών.

  • Επιθετικές τιμές εκκίνησης σε Γερμανία, Ρουμανία και Μ.Βρετανία, με στόχευση στη διατήρηση προσιτού κόστους.

  • Το υβριδικό δεν προγραμματίζεται για το απλό Sandero προς το παρόν, ώστε να μείνει η τιμή χαμηλά.

Tags
#Dacia#Dacia Sandero#Dacia Sandero Stepway
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
