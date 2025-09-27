Νέο Dacia Sandero: Τι αλλαγές θα έχει η νέα γενιά του best-seller;

Το Dacia Sandero έκλεισε το 2024 στην κορυφή της Ευρώπης, αφήνοντας πίσω του μοντέλα με «βαριά» ονόματα, όπως τα Renault Clio και Volkswagen Golf. Παρ’ όλα αυτά, το ρουμανικό best seller δεν αναπαύεται, καθώς ετοιμάζεται ένα φρεσκάρισμα που θα ανοίξει τον δρόμο για την επόμενη γενιά, και ναι, αυτή τη φορά θα προσφέρεται και ως ηλεκτρικό.

Θυμάστε τότε που το Sandero ξεκινούσε με τιμή κάτω από 10.000 ευρώ; Όποιος το επέλεγε, έπρεπε φυσικά να θυσιάσει μερικά πράγματα, όπως την άνεση και την ποιότητα των υλικών της καμπίνας. Αλλά και να δεχτεί τον σπαρτιάτικο εξοπλισμό, το περιορισμένο μενού των συστημάτων ασφαλείας, καθώς και έναν κινητήρα περιορισμένων δυνατοτήτων, βασισμένο σε παλιότερες πλατφόρμες. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη γενιά του Sandero «πατούσε» πάνω στο πλαίσιο του Renault Clio που είχε ήδη αποσυρθεί. Με το λανσάρισμα της 3ης γενιάς το 2020, όλα αυτά άλλαξαν. Το Sandero μοιραζόταν το ίδιο πάτωμα με το τρέχον Clio και Captur, απέκτησε πιο φρέσκους και αποδοτικότερους κινητήρες και –για πρώτη φορά– αυτόματο κιβώτιο. Η ανασχεδιασμένη γενιά (που έκανε την εμφάνισή της το 2022) το έφερε ακόμη πιο κοντά στην κατηγορία των σημαντικών μοντέλων. Λανσαρίστηκε, δε, τόσο ως Streetway για τους πιο «συντηρητικούς» οδηγούς όσο και ως Stepway για όσους ήθελαν λίγο περισσότερο στυλ από SUV. Το Sandero δεν ήταν πλέον μία Σταχτοπούτα, αλλά ένα αυτοκίνητο με εμφάνιση, τεχνολογία και –κυρίως– προσιτή τιμή, που παρέμεινε έτσι έως και σήμερα (λίγο κάτω από τις 16.000 ευρώ). Αποτέλεσμα; Το 2024 έγινε το Νο1 σε πωλήσεις μοντέλο στην Ευρώπη.

Κάτι περισσότερο από απλό facelift

Ένας παλαίμαχος προπονητής ποδοσφαίρου είχε πει κάποτε: «Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει». Στην Dacia όμως έχουν άλλη άποψη, κρίνοντας από τα μοντέλα δοκιμών του Sandero που τριγυρίζουν στους ευρωπαϊκούς δρόμους, με ελαφρύ καμουφλάζ. Προδίδουν ότι η εταιρία ετοιμάζει ένα δεύτερο facelift για την τρέχουσα γενιά, το οποίο είναι προγραμματισμένο για το 2026. Μια κίνηση που έχει όμως «ημερομηνία λήξης», αφού η καινούργια 4η γενιά –που θα διαθέτει θερμικά σύνολα, αλλά και μία αμιγώς ηλεκτρική έκδοση– αναμένεται να λανσαριστεί μέσα στη διετία 2027-2028. Τι αλλαγές θα έχει λοιπόν το ανανεωμένο Sandero; Ξεκινάμε από την πιο κομψή μάσκα με τετράγωνο μοτίβο, νέο προφυλακτήρα, φώτα ημέρας DLR με διαφορετική υπογραφή και προβολείς ομίχλης τοποθετημένους σε νέα θέση.

Στο πίσω μέρος, οι αλλαγές εντοπίζονται κυρίως στα φωτιστικά σώματα, ενώ στο εσωτερικό περιμένουμε νέα υλικά, νέους χρωματισμούς και πολύ πιθανό μία μεγαλύτερη οθόνη infotainment, αντίστοιχη με αυτήν του Duster. Ίσως και έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων. Κάτω από το καπό του Sandero, όμως, κρύβεται η πραγματική ουσία, καθώς το μοντέλο θα πρέπει να συμμορφωθεί με τα νέα πρότυπα Euro 7. Ο γνωστός τρικύλινδρος κινητήρας του 1,0 λίτρου αναμένεται πως θα δώσει τη θέση του στον 1,2 της Dacia, διαθέσιμο και σε mild-hybrid, αλλά και με διπλό καύσιμο (βενζίνη-LPG). Στο τραπέζι μπαίνει ακόμη και το ολοκαίνουριο πλήρως υβριδικό σύνολο των 1,8 λίτρων, με μικρότερη ισχύ από τους 156 ίππους του Bigster και τους 141 ίππους του Duster. Μπορεί για το Sandero να ακούγεται υπερβολικό, αλλά όταν απέναντί του βρίσκονται τα Citroën C3 και MG 3 με υβριδικές εκδόσεις, η Dacia ξέρει καλά ότι δεν μπορεί να μένει πίσω. Η ιστορία, λοιπόν, συνεχίζεται. Από το «value for money» αουτσάιντερ, το Sandero εξελίσσεται σε πρωταγωνιστή. Και, όπως όλα δείχνουν, το καλύτερο κεφάλαιο της ιστορίας του δεν έχει γραφτεί ακόμη.

309.000 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 2024 η Dacia παρέδωσε περισσότερα αυτοκίνητα από ποτέ. Οι ταξινομήσεις του Sandero αυξήθηκαν κατά 14,5% σε σχέση με το 2023. Ένα άλμα που επιβεβαιώνει πως η «φθηνή επιλογή» έχει μετατραπεί σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο.

4,10 ΜΕΤΡΑ Παρά τις αλλαγές σε μάσκα, προφυλακτήρες και φωτιστικά σώματα, το Sandero δεν θα μεγαλώσει, ούτε θα μικρύνει, με τις διαστάσεις του να παραμένουν όμοιες και μετά το restyling.

110 ΙΠΠΟΙ Στην τρέχουσα γκάμα, το Sandero αποδίδει μέγιστη ισχύ 100 ίππων, τιμή που αντικατοπτρίζει το DNA ενός πρακτικού και οικονομικού μοντέλου. Ωστόσο, το επερχόμενο facelift ίσως αλλάξει τα δεδομένα.

