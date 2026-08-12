Nέο φθηνό και πρακτικό SUV ετοιμάζει η Ford: Θα είναι το νέο Maverick;

Ένα νέο SUV έχει «στα σκαριά» η Ford, με διαστάσεις που θυμίζουν το ιδιαίτερα αγαπητό Maverick και τη χαμηλότερη τιμή στη γκάμα της

Η Ford ετοιμάζει ένα ολοκαίνουργιο SUV, το οποίο θα αποτελέσει το νέο εισαγωγικό μοντέλο της γκάμας, με στόχο η τιμή του να ξεκινά από περίπου 25.000 δολάρια (περίπου 21.700 ευρώ). Το νέο crossover παρουσιάστηκε σε κλειστή συνάντηση της Ford με αντιπροσώπους στο Λας Βέγκας, όπου αποκαλύφθηκαν επίσης στοιχεία για άλλα μελλοντικά μοντέλα της εταιρείας.

Το νέο SUV αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2029, ενώ θα προσφέρεται τόσο με κινητήρα εσωτερικής καύσης όσο και σε υβριδική έκδοση. Η Ford δεν έχει δώσει ακόμη επίσημες εικόνες ή teaser, καθώς ο σχεδιασμός του μοντέλου δεν έχει οριστικοποιηθεί.

«Σουλούπι» που θυμίζει Maverick

Σύμφωνα με πληροφορίες του AutoNews, οι αντιπρόσωποι που συμμετείχαν στη συνάντηση είδαν πρώιμα mock-ups και πλάνα από πρωτότυπα, τα οποία έδωσαν μια πρώτη εικόνα για τις διαστάσεις και τη σχεδιαστική κατεύθυνση του αυτοκινήτου.

Όσοι είδαν το νέο μοντέλο το περιέγραψαν ως ένα SUV με φαρδύ και τετραγωνισμένο αμάξωμα, παραπέμποντας αισθητικά σε μοντέλα όπως το Bronco Sport, αλλά και το Escape πρώτης γενιάς, το οποίο κυκλοφόρησε στην Ευρώπη στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με το όνομα Ford Maverick και αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το αγοραστικό κοινό.

Το Ford Maverick συνεχίζει να κυκλοφορεί στις ΗΠΑ, ωστόσο, προσφέρεται αποκλειστικά σε μορφή pick-up. Το νέο πρωτότυπο θα μπορούσε κάλλιστα να είναι η νέα γενιά του Maverick, με τη Ford να το επαναφέρει στις crossover SUV ρίζες του.

Η Ford δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη πού θα κατασκευάζεται το νέο SUV. Ωστόσο, τρεις πηγές με γνώση των σχεδίων της εταιρείας δήλωσαν στο AutoNews ότι η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει το 2029 στο εργοστάσιο Hermosillo στο Μεξικό. Στην ίδια μονάδα κατασκευάζονται ήδη τα Bronco Sport και Maverick.

Το φθηνότερο Ford στη Βόρεια Αμερική

Με τιμή εκκίνησης περίπου 25.000 δολάρια, το νέο μοντέλο θα τοποθετηθεί κάτω από όλα τα σημερινά SUV και pick-up της Ford στη βορειοαμερικανική αγορά. Συγκεκριμένα, θα είναι σημαντικά φθηνότερο από την τρέχουσα γενιά του Maverick, το οποίο ξεκινά από 28.145 δολάρια, το απερχόμενο Escape με αρχική τιμή 30.350 δολάρια και το Bronco Sport, που ξεκινά από 31.845 δολάρια.

Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της Ford για την παρουσίαση 5 νέων μοντέλων με τιμή κάτω από 40.000 δολάρια έως το 2030.

Το νέο προσιτό SUV, πάντως, αποτελεί μια διαφορετική προσέγγιση, καθώς η Ford επιλέγει να διατηρήσει διαθέσιμες τόσο τις θερμικές όσο και τις υβριδικές εκδόσεις και να προσφέρει ένα ιδιαίτερα προσιτό και πρακτικό μοντέλο στην γκάμα της.

Τι κρατάμε:

Η Ford ετοιμάζει ένα νέο προσιτό SUV που θυμίζει το Maverick

Αυτό θα προσφέρεται σε θερμικές και υβριδικές εκδόσεις, με αρχική τιμή 25.000 δολάρια

Το νέο μοντέλο είναι μέρος του σχεδίου της εταιρείας να παρουσιάσει 5 νέα μοντέλα έως το 2030

Θα κατασκευάζεται στο Μεξικό, στο εργοστάσιο που κατασκευάζεται η τρέχουσα γενιά του Maverick

Πηγή: Carscoops.com