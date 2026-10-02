Νέο Hyundai Tucson: Αναλυτικά η γκάμα κινητήρων με έως 292 ίππους

Το ολοκαίνουργιο Hyundai Tucson αποκαλύφθηκε με έως 292 PS, HEV και PHEV εκδόσεις, μεγαλύτερες διαστάσεις και νέο ψηφιακό περιβάλλον.

Η Hyundai αποκάλυψε το ολοκαίνουργιο Tucson, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για ένα από τα σημαντικότερα και εμπορικότερα μοντέλα της στην ευρωπαϊκή αγορά. Η νέα γενιά μεγαλώνει σε όλες σχεδόν τις διαστάσεις, αποκτά εντελώς νέα σχεδιαστική ταυτότητα μέσα και έξω και κάνει σημαντικό τεχνολογικό άλμα με το νέο σύστημα infotainment Pleos Connect, το οποίο βασίζεται σε Android Automotive OS και ενσωματώνει λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης.

Από 150 έως 292 PS

Η Hyundai διαμορφώνει τη νέα γκάμα του Tucson γύρω από τον υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1.6 T-GDI, αλλά με τρεις διαφορετικές βαθμίδες εξηλεκτρισμού. Στη βάση βρίσκεται η έκδοση των 150 PS και 250 Nm, η οποία προσφέρεται είτε με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων είτε με τεχνολογία mild hybrid 48 V και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων.

Ακολουθεί το full hybrid Tucson με 245 PS και 380 Nm, ενώ στην κορυφή τοποθετείται το Plug-in Hybrid των 292 PS και 380 Nm.

Έκδοση Ισχύς Ροπή Κιβώτιο 1.6 T-GDI 150 PS 250 Nm 6MT 1.6 T-GDI 48V 150 PS 250 Nm 7DCT Hybrid 245 PS 380 Nm 6AT Plug-in Hybrid 292 PS 380 Nm 6AT

Πρόκειται για σημαντική ενίσχυση ιδιαίτερα στις εξηλεκτρισμένες εκδόσεις, με τη Hyundai να δίνει πλέον ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στον συνδυασμό απόδοσης και χαμηλότερης κατανάλωσης.

Tucson Hybrid με 245 PS

Η full hybrid έκδοση χρησιμοποιεί επίσης τον 1.6 T-GDI, αλλά συνεργάζεται με ηλεκτρικό σύστημα κίνησης και μπαταρία 1,49 kWh στα 270 V. Η συνολική απόδοση φτάνει τους 245 PS, ενώ η μέγιστη ροπή διαμορφώνεται στα 380 Nm. Η μετάδοση γίνεται μέσω αυτόματου κιβωτίου έξι σχέσεων, σε αντίθεση με το 7-DCT της mild hybrid έκδοσης.

Στην προσθιοκίνητη διαμόρφωση, το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 8,3 sec. Η γκάμα περιλαμβάνει τόσο προσθιοκίνητες όσο και τετρακίνητες επιλογές, με τις εκπομπές CO₂ να υπολογίζονται σε 118-130 g/km για τις 2WD εκδόσεις και 140-149 g/km για τις 4WD.

Ένα από τα νέα χαρακτηριστικά του Hybrid είναι το HEV Stay Mode, το οποίο επιτρέπει σε επιλεγμένα συστήματα του αυτοκινήτου να συνεχίσουν να λειτουργούν όταν το Tucson είναι σταματημένο χωρίς να χρειάζεται να λειτουργεί ο θερμικός κινητήρας.

Έτσι μπορούν να παραμένουν ενεργά ο κλιματισμός, το ηχοσύστημα και η φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών, δημιουργώντας μια εμπειρία που πλησιάζει περισσότερο εκείνη ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου όταν το όχημα βρίσκεται σταματημένο.

Plug-in Hybrid με 292 PS

Ακόμη μεγαλύτερη αλλαγή υπάρχει στην κορυφαία PHEV έκδοση. Και εδώ ο βασικός θερμικός κινητήρας είναι ο 1.6 T-GDI, όμως η συνολική απόδοση του συστήματος ανεβαίνει στους 292 PS, με 380 Nm ροπής. Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 17,1 kWh στα 351 V, προσφέροντας εκτιμώμενη αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 81 km, όταν το αυτοκίνητο εξοπλίζεται με τροχούς 17 ιντσών.

Για την επαναφόρτιση υπάρχει onboard charger 7,2 kW, επιτρέποντας την αξιοποίηση οικιακού wallbox ή δημόσιων AC φορτιστών. Το αυτόματο κιβώτιο είναι έξι σχέσεων, ενώ περιλαμβάνονται τόσο 2WD όσο και 4WD εκδόσεις. Για την τετρακίνητη PHEV ανακοινώνεται 0-100 km/h σε 7,9 sec.

Και απλός 1.6 T-GDI με 150 PS

Στη βάση της γκάμας παραμένει και η πιο συμβατική επιλογή. Ο 1.6 T-GDI αποδίδει 150 PS και 250 Nm, ενώ μπορεί να συνδυαστεί με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Υπάρχει όμως και εξηλεκτρισμένη παραλλαγή του ίδιου κινητήρα με mild hybrid σύστημα 48 V και 7τάχυτο DCT. Στη συγκεκριμένη διαμόρφωση το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 9,9 sec.

Μεγαλύτερο σε όλες σχεδόν τις διαστάσεις

Η αλλαγή γενιάς συνοδεύεται και από αύξηση των εξωτερικών διαστάσεων. Το νέο Tucson έχει μήκος 4.560 mm, δηλαδή είναι 35 mm μακρύτερο από τον προκάτοχό του. Το πλάτος αυξάνεται επίσης κατά 35 mm, φτάνοντας τα 1.900 mm, ενώ το ύψος είναι πλέον 1.670 mm, αυξημένο κατά 20 mm. Το σημαντικότερο για τους χώρους είναι ότι το μεταξόνιο μεγαλώνει κατά 40 mm και φτάνει τα 2.720 mm.

Οι μεγαλύτερες διαστάσεις δημιουργούν περισσότερο διαθέσιμο χώρο στην καμπίνα, ενώ το άνοιγμα των θυρών αυξάνεται από 73 σε 83 μοίρες, διευκολύνοντας σημαντικά την είσοδο και έξοδο.

Ο χώρος αποσκευών μπορεί να φτάσει έως τα 695 λίτρα, ανάλογα με την έκδοση. Το πίσω κάθισμα είναι διαιρούμενο σε αναλογία 40:20:40 και μπορεί να μετακινείται κατά μήκος σε διαδρομή 150 mm, επιτρέποντας στον οδηγό να επιλέξει ανάμεσα σε περισσότερο χώρο για τους πίσω επιβάτες ή μεγαλύτερη χωρητικότητα αποσκευών. Ο χώρος για τα πόδια των πίσω επιβατών φτάνει τα 1.002 mm, ενώ η Hyundai κάνει λόγο για κορυφαία επίπεδα ευρυχωρίας στην κατηγορία.

Έως 1.910 kg ρυμούλκησης

Το νέο Tucson αποκτά και ιδιαίτερα υψηλή ικανότητα ρυμούλκησης. Η βενζινοκίνητη έκδοση μπορεί να ρυμουλκήσει έως 1.700 kg, ενώ το Hybrid φτάνει τα 1.910 kg. Το Plug-in Hybrid υποστηρίζει έως 1.810 kg, σε κλίση 12%. Υπάρχει επίσης Trailer Reverse Assist, το οποίο αναλαμβάνει μέρος του ελέγχου του τιμονιού όταν ο οδηγός κάνει όπισθεν με ρυμουλκούμενο.

Εντελώς νέα σχεδίαση

Το νέο Tucson ακολουθεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία Art of Steel, με τη Hyundai να κάνει λόγο για το «The Boldest SUV». Οι έντονα διαμορφωμένοι θόλοι των τροχών, οι καθαρές πλευρικές επιφάνειες και οι πιο μυώδεις αναλογίες δημιουργούν ένα σαφώς πιο επιβλητικό αμάξωμα. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στα φωτιστικά σώματα.

Μπροστά εμφανίζεται το νέο H-Edge lighting, το οποίο συνδυάζει έμμεσο κεντρικό φωτισμό με φωτεινές γραμμές στις άκρες, τονίζοντας το πλάτος του αυτοκινήτου. Πίσω βρίσκονται τα νέα Prism Rear Lamps, με τρισδιάστατη εσωτερική δομή. Ανάλογα με την έκδοση θα είναι επίσης διαθέσιμη τεχνολογία Micro Pixel Lighting με 25.600 LED pixels, επιτρέποντας πολύ ακριβή έλεγχο της φωτεινής δέσμης.

Η γκάμα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Στις 12 Οκτωβρίου 2026, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, η Hyundai θα παρουσιάσει μια ακόμη έκδοση του Tucson με πιο δυναμικό σχεδιαστικό προσανατολισμό. Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες πληροφορίες για την ονομασία ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά της.

Νέα εποχή και στο εσωτερικό

Αν η εξωτερική σχεδίαση αποτελεί εξέλιξη της φιλοσοφίας του Tucson, η καμπίνα αλλάζει ακόμη περισσότερο. Το ταμπλό έχει σχεδιαστεί σε δύο επίπεδα. Στο επάνω μέρος υπάρχει μια καθαρή οριζόντια επιφάνεια, ενώ χαμηλότερα δημιουργείται ένας βαθύς ανοιχτός αποθηκευτικός χώρος. Η Hyundai περιγράφει το αποτέλεσμα ως Furnished Space, με πιο μαλακές και ογκώδεις επιφάνειες που παραπέμπουν περισσότερο σε έπιπλα παρά σε παραδοσιακό ταμπλό αυτοκινήτου.

Η μεγάλη τεχνολογική αλλαγή είναι το νέο Pleos Connect. Το σύστημα βασίζεται σε Android Automotive OS και συνδυάζεται με κεντρική οθόνη που, ανάλογα με την έκδοση, έχει διάσταση 12,9 ή 17 ιντσών. Μπροστά από τον οδηγό βρίσκεται μικρότερος ψηφιακός πίνακας 9,9 ιντσών, ενώ προαιρετικά υπάρχει και Head-Up Display.

Σημαντικό είναι ότι η Hyundai δεν εγκαταλείπει τους φυσικούς διακόπτες. Κάτω από την κεντρική οθόνη υπάρχουν κανονικά χειριστήρια για τις συχνότερα χρησιμοποιούμενες λειτουργίες, ώστε ο οδηγός να μη χρειάζεται να ψάχνει συνεχώς μέσα σε ψηφιακά μενού.

Το Pleos Connect ενσωματώνει και το νέο σύστημα φωνητικών εντολών Gleo AI. Το σύστημα μπορεί να κατανοεί πιο φυσικές εντολές και να αντλεί πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο από το διαδίκτυο, μειώνοντας την ανάγκη χειρισμού της οθόνης. Παράλληλα, η πλατφόρμα Android επιτρέπει πρόσβαση σε συμβατές εφαρμογές και online υπηρεσίες, ενώ υποστηρίζονται και OTA αναβαθμίσεις λογισμικού. Προαιρετικά διατίθεται ηχοσύστημα Bang & Olufsen 12 ηχείων, Digital Key 2 και διαδραστικός ατμοσφαιρικός φωτισμός.

Στην κεντρική κονσόλα υπάρχουν δύο ασύρματοι φορτιστές 15 W, ενώ στην καμπίνα βρίσκονται τέσσερις θύρες USB-C ισχύος έως 100 W. Η ισχύς είναι αρκετή ακόμη και για τη φόρτιση φορητών υπολογιστών και tablets. Ο επιλογέας του αυτόματου κιβωτίου έχει μεταφερθεί στην κολόνα του τιμονιού, απελευθερώνοντας περισσότερο χώρο στην κεντρική κονσόλα.

Ανάλογα με την έκδοση θα διατίθεται Ergo Motion Seat για τον οδηγό. Χρησιμοποιεί επτά πνευματικές κυψέλες για υποστήριξη μέσης και πλευρικών τμημάτων, ενώ προσφέρει και λειτουργία μασάζ. Διαθέσιμα είναι επίσης καθίσματα Relaxation Comfort με δυνατότητα ανάκλισης μέσω ενός κουμπιού. Ο κλιματισμός μπορεί να είναι τριών ζωνών, ενώ το νέο Multi-Air Mode διαχέει τον αέρα από περισσότερα σημεία ώστε να περιορίζεται η έντονη απευθείας ροή προς τους επιβάτες.

Παρμπρίζ που ξεπαγώνει σε 15 λεπτά

Ανάμεσα στις πιο ιδιαίτερες τεχνολογίες βρίσκεται το νέο θερμαινόμενο παρμπρίζ. Το 13,5 V Metal-Coated Heated Glass χρησιμοποιεί περισσότερα από 20 στρώματα μεταλλικών, διηλεκτρικών και κεραμικών υλικών χωρίς τα εμφανή σύρματα ενός συμβατικού θερμαινόμενου παρμπρίζ. Η Hyundai αναφέρει ότι μπορεί να πραγματοποιήσει πλήρες ξεπάγωμα μέσα σε 15 λεπτά. Το καλοκαίρι, παράλληλα, απορρίπτει έως 60% της ηλιακής ενέργειας και μπορεί να διατηρεί την καμπίνα περίπου 2°C ψυχρότερη.

Υπάρχουν όμως και μικρότερες λύσεις πρακτικότητας. Στις εμπρός πόρτες έχουν ενσωματωθεί κρυφές θήκες για ομπρέλες, ενώ στις πίσω πόρτες υπάρχουν ξεχωριστές ποτηροθήκες. Στη δεύτερη σειρά υπάρχει επίσης το AddGear port, πάνω στο οποίο μπορούν να τοποθετηθούν αξεσουάρ όπως βάση smartphone, tablet ή ακόμη και αρωματικό χώρου.

Νέα συστήματα για παρκάρισμα και εκτός δρόμου χρήση

Το Tucson εξοπλίζεται με μια ιδιαίτερα μεγάλη γκάμα συστημάτων υποβοήθησης. Το Memory Reverse Assist μπορεί να αποθηκεύσει έως 50 μέτρα κίνησης προς τα εμπρός και στη συνέχεια να ελέγξει το τιμόνι ώστε το αυτοκίνητο να επιστρέψει με όπισθεν ακολουθώντας την ίδια διαδρομή.

Στις τετρακίνητες εκδόσεις υπάρχει Ground View Monitor, που προσφέρει στον οδηγό εικόνα της περιοχής γύρω και κάτω από το αυτοκίνητο. Παράλληλα, διατίθενται Remote Smart Parking Assist, Parking Collision-Avoidance Assist και ψηφιακός εσωτερικός καθρέφτης.

Επτά αερόσακοι και παρακολούθηση οδηγού

Στον τομέα της ασφάλειας το νέο Tucson διαθέτει επτά αερόσακους, μεταξύ των οποίων κεντρικό πλευρικό αερόσακο ανάμεσα σε οδηγό και συνοδηγό. Η δομή του αμαξώματος χρησιμοποιεί θερμοδιαμορφωμένο χάλυβα υψηλής αντοχής και ενισχυμένες κεντρικές κολόνες.

Το In-Cabin Monitoring Unit χρησιμοποιεί κάμερες για να παρακολουθεί τόσο την προσοχή του οδηγού όσο και την κατάσταση των επιβατών. Μπορεί να αναγνωρίζει, μεταξύ άλλων, την κατεύθυνση του βλέμματος και σημάδια υπνηλίας. Υπάρχουν επίσης συστήματα Child Presence Detection και Rear Occupant Alert, ώστε να προειδοποιείται ο οδηγός εάν κάποιος επιβάτης παραμένει μέσα στο όχημα.

Θα κατασκευάζεται στην Ευρώπη

Το νέο Tucson για την ευρωπαϊκή αγορά θα συνεχίσει να κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Hyundai στην Τσεχία. Πρόκειται για ένα μοντέλο ιδιαίτερα σημαντικό για τη μάρκα στην περιοχή.

Από την παρουσίαση της πρώτης γενιάς το 2004, περισσότερα από 2 εκατομμύρια Tucson έχουν πουληθεί στην Ευρώπη, ενώ το 2025 ήταν το πρώτο σε πωλήσεις μοντέλο μεταξύ ιδιωτών στην ευρωπαϊκή κατηγορία C-SUV.

Η νέα γενιά επιχειρεί πλέον να συνεχίσει αυτή την πορεία με μεγαλύτερους χώρους, πολύ πιο προηγμένο ψηφιακό περιβάλλον και μια γκάμα κινητήρων που καλύπτει από τον απλό 1.6 T-GDI των 150 PS μέχρι το Plug-in Hybrid των 292 PS.

Τι κρατάμε;