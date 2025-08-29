Νέο Hyundai Tucson: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη γενιά

Η Hyundai κάνει ριζικές αλλαγές στο best-seller μοντέλο της, λίγο πριν το Tucson κλείσει τα 20 χρόνια του.

Το Hyundai Tucson ετοιμάζεται να περάσει στην ολοκαίνουργια του γενιά

Το νέο Tucson αναμένεται να μεγαλώσει σε διαστάσεις και να επωφεληθεί από τα άλματα της τεχνολογίας

Στο Korean Car Blog διαβάζουμε πως θα μπορούσε να προσφέρεται μόνο ως υβριδικό

Στην 5η του γενιά, το Tucson αναμένεται να υιοθετήσει μια πιο τετραγωνισμένη σχεδίαση, εμπνευσμένη από τα μεγαλύτερα SUV της μάρκας, όπως το Santa Fe και το Palisade. Το νέο Tucson πιθανότατα θα διαθέτει μαύρες πίσω κολόνες, προσφέροντας την αίσθηση “αιωρούμενης οροφής”, ενώ συνολικά θα έχει λιγότερες καμπύλες σε σχέση με το τρέχον μοντέλο.

Επιπλέον, προβλέπονται εντυπωσιακά φωτιστικά σώματα εμπρός και πίσω, ενώ φήμες κάνουν λόγο ακόμη και για καπό τύπου clamshell, που καλύπτει και τα φτερά για πιο ενιαία εμφάνιση.

Στο εσωτερικό, το νέο C-SUV θα είναι το πρώτο μοντέλο της Hyundai που θα εξοπλίζεται με το νέο λειτουργικό σύστημα Pleos, το οποίο ενσωματώνει τον φωνητικό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης με την ονομασία Gleo. Το ταμπλό θα διαθέτει μεγάλες ψηφιακές οθόνες και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, ενώ η Hyundai έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι θα διατηρηθούν φυσικά κουμπιά για τη διαχείριση των βασικών λειτουργιών, ώστε να διασφαλίζεται η εργονομία.

Ο διαθέσιμος χώρος για τους επιβάτες θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό πλεονέκτημα του Tucson, με έμφαση στην πρακτικότητα. Περιμένουμε ακόμη περισσότερο χώρο πίσω από τη δεύτερη σειρά καθισμάτων, καθιστώντας το μοντέλο ακόμη πιο ευρύχωρο και κατάλληλο για οικογένειες.

Ένα βήμα πιο πέρα στον εξηλεκτρισμό

Το Hyundai Tucson είναι ένα από τα ελάχιστα μοντέλα της σημερινής αγοράς που προσφέρεται αποκλειστικά με υβριδικά κινητήρια σύνολα, ήπια, full και plug-in. Ωστόσο, σύμφωνα με το Korean Car Blog, αυτή η φιλοσοφία ενδέχεται να εξελιχθεί στην επόμενη γενιά του μοντέλου. Κυκλοφορούν φήμες ότι η Hyundai σκοπεύει να μετατρέψει το Tucson σε ένα μοντέλο που θα ξεκινά από την πλήρη υβριδισμό, χωρίς κάποιο ήπια υβριδικό σύνολο.

Το τρέχον full hybrid Tucson διαθέτει έναν τούρμπο τετρακύλινδρο κινητήρα 1.6 λίτρων σε συνδυασμό με έναν ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνδυαστικά 215 ίππους. Η επόμενη γενιά του μοντέλου αναμένεται να εξοπλιστεί με το νέο υβριδικό σύστημα TMED-II της Hyundai, που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο νέο Palisade.

Σύμφωνα με το Auto Express, υπάρχουν φήμες ότι η Hyundai σκοπεύει να κυκλοφορήσει για πρώτη φορά μια πιο σπορ έκδοση, το Tucson N. Η έκδοση αυτή φημολογείται πως θα διαθέτει ένα νέο υβριδικό σύστημα κίνησης με ισχύ άνω των 295 ίππων και ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα, προσφέροντας τετρακίνηση.

Πότε θα παρουσιαστεί;

Αν και η τέταρτη γενιά του Tucson δεν θεωρείται παλιά, η Hyundai γνωρίζει τη σημασία του να διατηρεί το πιο επιτυχημένο μοντέλο της ανταγωνιστικό και σύγχρονο. Η τρέχουσα γενιά του Tucson μπήκε στην παραγωγή το 2022 και ανανεώθηκε ήδη για το 2025.

Η παρουσίαση της νέας γενιάς του Hyundai Tucson αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο δεύτερο μισό του 2027.

