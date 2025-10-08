Νέο Jeep Compass: Άνοιξαν οι παραγγελίες για τη βασική έκδοση – Πότε ξεκινάν οι παραδόσεις;

Η Jeep επιλέγει συνειδητά να εξελίσσει τα SUV της χωρίς να προδίδει τον χαρακτήρα της. Το νέο Jeep Compass που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Tannistest 2025 στη Δανία είναι η πιο ώριμη εκδοχή του μέχρι σήμερα, με αναβαθμισμένο design, νέα τεχνολογία και μια ξεκάθαρη στρατηγική: να αποτελέσει το πιο προσιτό βήμα προς τον κόσμο της Jeep στην Ευρώπη.

Το Compass αποτελεί το SUV που «γεφυρώνει» τον κόσμο των premium SUV με τη στιβαρότητα της Jeep. Η ανανεωμένη εκδοχή του 2025 ξεχωρίζει από το νέο εμπρός μέρος με τη χαρακτηριστική μάσκα επτά γρίλιων, πιο λεπτά φώτα LED και προφυλακτήρα με πιο οριζόντια σχεδίαση που δίνει πλάτος και δυναμισμό.

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται στην αισθητική. Το Compass πατά πάνω σε αναβαθμισμένη αρχιτεκτονική που δίνει έμφαση στη βελτιωμένη ηχομόνωση, τη στιβαρότητα και τη ρύθμιση της ανάρτησης, προσφέροντας καλύτερη αίσθηση ποιότητας και άνεσης στο δρόμο. Η Jeep, μάλιστα, τονίζει πως το νέο Compass είναι το πιο πολιτισμένο SUV που έχει κατασκευάσει ποτέ για την Ευρώπη, χωρίς να χάνει την ικανότητα να κινηθεί και εκτός ασφάλτου — στοιχείο που παραμένει αναπόσπαστο από τη φιλοσοφία της.

Η νέα βασική έκδοση Altitude

Η σημαντική είδηση αφορά την έκδοση Altitude, η οποία γίνεται το νέο σημείο εισόδου στη γκάμα. Πρόκειται για την πιο προσιτή εκδοχή του Compass, που ωστόσο διατηρεί την πλήρη τεχνολογική υποδομή του μοντέλου. Διαθέτει νέο infotainment Uconnect με οθόνη 10,1”, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25”, καθώς και πλήρη συνδεσιμότητα μέσω Android Auto και Apple CarPlay.

Εξωτερικά ξεχωρίζει από τις 17άρες ζάντες, τα μαύρα διακοσμητικά στοιχεία και τα LED φωτιστικά σώματα, ενώ το εσωτερικό υιοθετεί νέες υφές και πιο ποιοτικά υλικά, με τη Jeep να δίνει μεγάλη βαρύτητα στην ευρωπαϊκή αίσθηση φινιρίσματος. Η Altitude προορίζεται για όσους θέλουν ένα αυθεντικό Jeep με πιο λογικό κόστος, χωρίς να υποχωρούν σε επίπεδο εξοπλισμού ή ασφάλειας.

Κινητήρες και επιλογές κίνησης

Η γκάμα του νέου Compass θα περιλαμβάνει ήπιες υβριδικές (Mild Hybrid) και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, με την Jeep να επιβεβαιώνει ότι η βασική Altitude θα συνδυάζεται αρχικά με το 1.2 e-Hybrid 145 PS και κιβώτιο eDCT. Πρόκειται για το γνωστό σύστημα της Stellantis που χρησιμοποιείται ήδη σε άλλα μοντέλα του ομίλου, με 48V ηλεκτρικό μοτέρ που βελτιώνει την απόδοση και μειώνει την κατανάλωση. Μελλοντικά, αναμένονται και τετρακίνητες επιλογές.

Νέο εσωτερικό και τεχνολογία

Το εσωτερικό του νέου Compass έχει δεχθεί τη μεγαλύτερη αναβάθμιση στην ιστορία του μοντέλου. Η πλήρως ανασχεδιασμένη κονσόλα, η χρήση μαλακών επιφανειών και η εργονομία του νέου συστήματος Uconnect καθιστούν την καμπίνα πιο φιλόξενη και πρακτική. Το νέο Jeep Compass επαναπροσδιορίζει την οδηγική εμπειρία, προσφέροντας μια πλήρη σουίτα Connected Services, διαθέσιμων τόσο μέσα στο όχημα όσο και απομακρυσμένα. Σχεδιασμένες για να ενισχύουν την ευκολία, την ασφάλεια και την ηρεμία του οδηγού, οι λειτουργίες αυτές φέρνουν την έξυπνη συνδεδεμένη κινητικότητα στην καθημερινή ζωή των πελατών της Jeep.

Όλες οι υπηρεσίες περιλαμβάνονται στην τιμή του αυτοκινήτου και προσφέρονται μέσω δύο πακέτων:

Connect ONE: Περιλαμβάνεται για 10 χρόνια και προσφέρει βασικές υπηρεσίες ασφάλειας και υποστήριξης , διαχείρισης φόρτισης και προκλιματισμού (preconditioning).

Περιλαμβάνεται για και προσφέρει βασικές υπηρεσίες , και (preconditioning). Connect PLUS: Περιλαμβάνεται για 12 μήνες στην έκδοση First Edition, και για 6 μήνες στις υπόλοιπες εκδόσεις. Προσθέτει προηγμένες λειτουργίες όπως συνδεδεμένη πλοήγηση, απομακρυσμένες εντολές, υποστήριξη σε περίπτωση κλοπής, φωνητικό έλεγχο και πολλά ακόμη.

Χάρη στη νέα εφαρμογή Jeep 2.0, οι οδηγοί μπορούν εύκολα να παρακολουθούν τα επίπεδα φόρτισης της μπαταρίας, να ελέγχουν την κατάσταση και τη θέση του οχήματος, να εντοπίζουν κοντινούς σταθμούς φόρτισης και να προγραμματίζουν τις συνεδρίες φόρτισης ανάλογα με τον τρόπο ζωής τους.

Πότε έρχεται στην Ελλάδα;

Σύμφωνα με την Jeep, οι παραγγελίες για το Compass Altitude έχουν ήδη ξεκινήσει στην Ευρώπη, ενώ οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται τον Δεκέμβριο του 2025.

Η διάθεση στην ελληνική αγορά θα ακολουθήσει σχεδόν ταυτόχρονα, με τις πρώτες τιμές να ανακοινώνονται μέσα στο φθινόπωρο. Το Compass παραμένει κομβικό μοντέλο για την Jeep, καθώς συνδυάζει μέγεθος, τεχνολογία και πραγματική χρηστικότητα, ενώ η νέα Altitude το καθιστά πιο προσιτό από ποτέ.

Τι κρατάμε;

Νέο Compass 2025 με πλήρη ανανέωση σχεδίασης και τεχνολογίας

με πλήρη ανανέωση σχεδίασης και τεχνολογίας Άνοιξαν οι παραγγελίες για τη νέα βασική έκδοση Altitude

για τη νέα βασική έκδοση Mild Hybrid κινητήρας 1.2 Turbo 145 PS με αυτόματο κιβώτιο e-DCT7

με αυτόματο κιβώτιο e-DCT7 Παραδόσεις από Δεκέμβριο 2025, τιμές μέσα στο φθινόπωρο

