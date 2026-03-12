Νέο Jeep Compass: Ήρθε στην Ελλάδα – Αναλυτικά τιμές και εξοπλισμός

Το νέο Compass παρουσιάστηκε επισήμως στην Ελλάδα, με πλήρη γκάμα κινητήρων, από ήπια υβριδικά έως ηλεκτρικά με αυτονομία έως 650 km

Η Jeep αποκάλυψε τα βασικά στοιχεία του νέου Compass, το οποίο θα διατίθεται με μια πλήρη γκάμα κινητήριων συνόλων που καλύπτει σχεδόν κάθε τεχνολογία εξηλεκτρισμού: από e-Hybrid και plug-in hybrid, μέχρι αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις BEV.

Το νέο μοντέλο τοποθετείται στην καρδιά της κατηγορίας των C-SUV και θα ξεκινήσει εμπορικά μέσα στο 2026, με τις πρώτες πωλήσεις να ανοίγουν ήδη για ορισμένες εκδόσεις.

Αρχικά διαθέσιμο ως e-Hybrid, αμιγώς ηλεκτρικό με 213 HP και e-Hybrid Plug-In με 225 HP, ενώ αργότερα η γκάμα θα ολοκληρωθεί με την ηλεκτρική έκδοση των 231 HP και την επίσης ηλεκτρική τετρακίνητη 4xe των 375 HP.

Τιμές στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της παρουσίασης, η τιμολογιακή πολιτική ξεκινά ως εξής:

Cοmpass e-Hybrid

Altitude: 35.990 ευρώ

35.990 ευρώ Launch Edition: 39.990 ευρώ

Compass plug-in-Hybrid

Altitude: 45.990 ευρώ

45.990 ευρώ Summit: 49.990 ευρώ

Compass BEV

Compass Altitude: 41.990 ευρώ*

41.990 ευρώ* Compass Launch Edititin: 45.990 ευρώ*

*συνυπολογίζοντας την κρατική επιδότηση των €3.000.

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε:

8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση

Επιδοτούμενο ονομαστικό επιτόκιο 4,9%

Η προσφορά ισχύει για παραγγελίες έως 31 Μαΐου 2026.

Διαστάσεις

Το νέο Compass μεγαλώνει αισθητά και τοποθετείται πλέον πιο κοντά στα μεγαλύτερα SUV της κατηγορίας.

Μήκος: 548 mm

548 mm Πλάτος: 904 mm

904 mm Ύψος:675 – 1.685 mm

Οι αυξημένες διαστάσεις μεταφράζονται σε περισσότερο χώρο για επιβάτες και αποσκευές.

Κινητήρες και εκδόσεις

Η Jeep θα προσφέρει πέντε βασικά κινητήρια σύνολα.

e-Hybrid

145 hp

230 Nm

κατανάλωση περίπου 5,6 l/100 km

Plug-in Hybrid

225 hp

350 Nm

ηλεκτρική αυτονομία 95 km WLTP

κατανάλωση 2,7 l/100 km

Ηλεκτρικές εκδόσεις (BEV)

Η γκάμα περιλαμβάνει τρεις ηλεκτρικές εκδόσεις.

BEV 74 kWh

213 hp

345 Nm

αυτονομία 500 km

κατανάλωση 17,4 kWh/100 km

BEV 96 kWh

231 hp

αυτονομία 650 km

κατανάλωση 18,3 kWh/100 km

BEV 96 kWh AWD (4xe)

375 hp

τετρακίνηση

αυτονομία 600 km

κατανάλωση 19,7 kWh/100 km

Ο πίσω ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 232 Nm, τα οποία μέσω μειωτήρα 14:1 μεταφράζονται σε περίπου 3.100 Nm ροπής στους τροχούς.

Φόρτιση

Οι ηλεκτρικές εκδόσεις υποστηρίζουν:

on-board charger έως 22 kW

ταχεία φόρτιση DC έως 160 kW

Σε ιδανικές συνθήκες η μπαταρία μπορεί να φορτίσει από 20% έως 80% σε περίπου 30 λεπτά.

Εξοπλισμός έκδοσης Altitude

Η έκδοση Altitude περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Εξωτερικά

ζάντες αλουμινίου 18″

LED εμπρός και πίσω φώτα

ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες

φωτισμό εισόδου

Άνεση και τεχνολογία

οθόνη infotainment 16″

ψηφιακό πίνακα οργάνων 10″

ασύρματο Apple CarPlay / Android Auto

ηλεκτροχρωμικό καθρέπτη

ατμοσφαιρικό φωτισμό

αυτόματο διζωνικό κλιματισμό

πλήρες πακέτο ADAS

αισθητήρες και κάμερα οπισθοπορείας

Τα καθίσματα είναι υφασμάτινα με γκρι ραφές και λογότυπο Jeep, ενώ προαιρετικά προσφέρονται συνθετικό δέρμα και θερμαινόμενα καθίσματα.

Εμπορική διάθεση

Οι πωλήσεις για ορισμένες εκδόσεις ξεκινούν από τον Μαρτίου 2026, ενώ οι πρώτες παραδόσεις του νέου Compass αναμένονται στο τέλος του 2026.