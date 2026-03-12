quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέο Jeep Compass: Ήρθε στην Ελλάδα – Αναλυτικά τιμές και εξοπλισμός

ΠΕΜΠΤΗ | 12.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
neo-jeep-compass-irthe-stin-ellada-analytika-times-kai-exoplismos-795975

Το νέο Compass παρουσιάστηκε επισήμως στην Ελλάδα, με πλήρη γκάμα κινητήρων, από ήπια υβριδικά έως ηλεκτρικά με αυτονομία έως 650 km

Η Jeep αποκάλυψε τα βασικά στοιχεία του νέου Compass, το οποίο θα διατίθεται με μια πλήρη γκάμα κινητήριων συνόλων που καλύπτει σχεδόν κάθε τεχνολογία εξηλεκτρισμού: από e-Hybrid και plug-in hybrid, μέχρι αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις BEV.

Το νέο μοντέλο τοποθετείται στην καρδιά της κατηγορίας των C-SUV και θα ξεκινήσει εμπορικά μέσα στο 2026, με τις πρώτες πωλήσεις να ανοίγουν ήδη για ορισμένες εκδόσεις.

Αρχικά διαθέσιμο ως e-Hybrid, αμιγώς ηλεκτρικό με 213 HP και e-Hybrid Plug-In με 225 HP, ενώ αργότερα η γκάμα θα ολοκληρωθεί με την ηλεκτρική έκδοση των 231 HP και την επίσης ηλεκτρική τετρακίνητη 4xe των 375 HP.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τιμές στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της παρουσίασης, η τιμολογιακή πολιτική ξεκινά ως εξής:

Cοmpass e-Hybrid

  • Altitude: 35.990 ευρώ
  • Launch Edition: 39.990 ευρώ

Compass plug-in-Hybrid

  • Altitude: 45.990 ευρώ
  • Summit: 49.990 ευρώ

Compass BEV

  • Compass Altitude: 41.990 ευρώ*
  • Compass Launch Edititin: 45.990 ευρώ*

*συνυπολογίζοντας την κρατική επιδότηση των €3.000.

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε:


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
  • 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση
  • Επιδοτούμενο ονομαστικό επιτόκιο 4,9%

Η προσφορά ισχύει για παραγγελίες έως 31 Μαΐου 2026.

Διαστάσεις

Το νέο Compass μεγαλώνει αισθητά και τοποθετείται πλέον πιο κοντά στα μεγαλύτερα SUV της κατηγορίας.

  • Μήκος:548 mm
  • Πλάτος:904 mm
  • Ύψος:675 – 1.685 mm

Οι αυξημένες διαστάσεις μεταφράζονται σε περισσότερο χώρο για επιβάτες και αποσκευές.

Κινητήρες και εκδόσεις

Η Jeep θα προσφέρει πέντε βασικά κινητήρια σύνολα.

e-Hybrid

  • 145 hp
  • 230 Nm
  • κατανάλωση περίπου 5,6 l/100 km

Plug-in Hybrid

  • 225 hp
  • 350 Nm
  • ηλεκτρική αυτονομία 95 km WLTP
  • κατανάλωση 2,7 l/100 km

Ηλεκτρικές εκδόσεις (BEV)

Η γκάμα περιλαμβάνει τρεις ηλεκτρικές εκδόσεις.

BEV 74 kWh

  • 213 hp
  • 345 Nm
  • αυτονομία 500 km
  • κατανάλωση 17,4 kWh/100 km

BEV 96 kWh

  • 231 hp
  • αυτονομία 650 km
  • κατανάλωση 18,3 kWh/100 km

BEV 96 kWh AWD (4xe)

  • 375 hp
  • τετρακίνηση
  • αυτονομία 600 km
  • κατανάλωση 19,7 kWh/100 km

Ο πίσω ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 232 Nm, τα οποία μέσω μειωτήρα 14:1 μεταφράζονται σε περίπου 3.100 Nm ροπής στους τροχούς.

Φόρτιση

Οι ηλεκτρικές εκδόσεις υποστηρίζουν:

  • on-board charger έως 22 kW
  • ταχεία φόρτιση DC έως 160 kW

Σε ιδανικές συνθήκες η μπαταρία μπορεί να φορτίσει από 20% έως 80% σε περίπου 30 λεπτά.

Εξοπλισμός έκδοσης Altitude

Η έκδοση Altitude περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Εξωτερικά

  • ζάντες αλουμινίου 18″
  • LED εμπρός και πίσω φώτα
  • ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες
  • φωτισμό εισόδου

Άνεση και τεχνολογία

  • οθόνη infotainment 16″
  • ψηφιακό πίνακα οργάνων 10″
  • ασύρματο Apple CarPlay / Android Auto
  • ηλεκτροχρωμικό καθρέπτη
  • ατμοσφαιρικό φωτισμό
  • αυτόματο διζωνικό κλιματισμό
  • πλήρες πακέτο ADAS
  • αισθητήρες και κάμερα οπισθοπορείας

Τα καθίσματα είναι υφασμάτινα με γκρι ραφές και λογότυπο Jeep, ενώ προαιρετικά προσφέρονται συνθετικό δέρμα και θερμαινόμενα καθίσματα.

Εμπορική διάθεση

Οι πωλήσεις για ορισμένες εκδόσεις ξεκινούν από τον Μαρτίου 2026, ενώ οι πρώτες παραδόσεις του νέου Compass αναμένονται στο τέλος του 2026.

Tags
#Jeep#Jeep Compass
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
