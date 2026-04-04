Νέο κατάστημα Geely στην Ελλάδα – Πού βρίσκεται;

Η Geely ενισχύει σημαντικά την παρουσία της στη χώρα μας, εντάσσοντας μια νέα μονάδα στο δίκτυο συνεργατών της στην Ελλάδα

Η GEO Mobility Hellas ανακοινώνει την ένταξη της Γιαννίρης Automobility στο επίσημο δίκτυο συνεργατών της Geely στη Θεσσαλονίκη. Με αυτή την κίνηση, η παρουσία της Geely στη Βόρεια Ελλάδα ενισχύεται σημαντικά, ιδιαίτερα σε μια από τις πιο δυναμικές αγορές αυτοκινήτου της χώρας.

Η Γιαννίρης Automobility, με τη νέα της κάθετη μονάδα Geely στο 9ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, γίνεται πλέον Εξουσιοδοτημένος Διανομέας και Συνεργάτης Service της μάρκας.

Νέος στρατηγικός κόμβος για τη Geely

Οι πελάτες στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα θα έχουν πλέον άμεση πρόσβαση στα σύγχρονα μοντέλα της Geely, καθώς και πλήρεις υπηρεσίες πωλήσεων και after sales από μια εταιρεία με πολυετή εμπειρία στον χώρο της αυτοκίνησης, σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο προσωπικό.

Η Θεσσαλονίκη αποτελεί στρατηγικό κόμβο για την Geely, καθώς συγκεντρώνει σημαντική δραστηριότητα στον κλάδο και λειτουργεί ως πύλη για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Η προσθήκη της Γιαννίρης Automobility έρχεται να ενισχύσει τη συνολική στρατηγική της GEO Mobility Hellas για την ανάπτυξη ενός ισχυρού και ολοκληρωμένου δικτύου σε όλη τη χώρα.

Από την έναρξη της παρουσίας της στην ελληνική αγορά τον Ιούνιο του 2025 με το αμιγώς ηλεκτρικό Geely EX5, η κινέζικη μάρκα έχει κερδίσει πολύ θετικά σχόλια για την ποιότητα κατασκευής, την προηγμένη τεχνολογία και τη συνολική αξία που προσφέρει. Το Geely EX5 μάλιστα διακρίθηκε και συμπεριλήφθηκε στα 10 καλύτερα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς στον θεσμό «Car of the Year 2026».

Πρόσφατα, η Geely παρουσίασε και το νέο Super Hybrid Starray EM-i, εμπλουτίζοντας ακόμα περισσότερο τη γκάμα της με μια αποδοτική και σύγχρονη υβριδική πρόταση.

Η GEO Mobility Hellas καλωσορίζει τη Γιαννίρης Automobility στο δίκτυο της Geely και συνεχίζει με σταθερά βήματα την επέκτασή της, με στόχο να προσφέρει υψηλού επιπέδου εμπειρία σε όλο και περισσότερους πελάτες σε ολόκληρη την Ελλάδα.

