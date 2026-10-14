Νέο Kia Sportage: Έτσι θα είναι η επόμενη γενιά;

Με την έκτη γενιά του –η οποία αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της στα τέλη του 2027–, το Sportage αλλάζει ξανά εμφάνιση, αντλώντας αυτήν τη φορά έμπνευση από τα ηλεκτρικά μοντέλα της KIA.

Του Luca Cereda Εικονογράφηση: Marcelo Poblete

Η έκτη γενιά του Kia Sportage αναμένεται προς το τέλος του 2027, με μεγαλύτερους χώρους, εμφάνιση που παραπέμπει στο ηλεκτρικό EV5 και νέα ψηφιακή φιλοσοφία στο εσωτερικό. Στην Ευρώπη, η γκάμα της ενδέχεται να αποτελείται αποκλειστικά από εξηλεκτρισμένες εκδόσεις. Αν βάλεις δίπλα δίπλα το πρώτο και το σημερινό Kia Sportage, δύσκολα πιστεύεις ότι ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Το ένα είχε πλαίσιο με διαμήκεις και εγκάρσιες δοκούς, τετρακίνηση που εμπλεκόταν κατ’ επιλογή, «κοντές» σχέσεις και μια ρεζέρβα κρεμασμένη στην πίσω πόρτα. Το άλλο εκφράζει τη σύγχρονη αντίληψη για το οικογενειακό SUV, με έμφαση στην άνεση, την τεχνολογία και την καθημερινή πρακτικότητα.

Ανάμεσά τους μεσολάβησε μια μεταμόρφωση που δεν αφορούσε μόνο την Kia. Αποτύπωσε και την αλλαγή ολόκληρης της κατηγορίας: από τα χωμάτινα μονοπάτια στις αστικές λεωφόρους, από τον εξοπλισμό εκτός δρόμου στους χώρους και στα συστήματα υποβοήθησης. Στην πρώτη γενιά υπήρχαν μάλιστα ακόμη και εκδόσεις cabrio και wagon, επιλογές που σήμερα μοιάζουν με αναμνήσεις μιας εντελώς διαφορετικής εποχής. Το Sportage, όμως, δεν έφτασε στη σημερινή του θέση ακολουθώντας πάντα την ασφαλή οδό. Η Kia τόλμησε επανειλημμένα να αλλάξει τη σχεδίασή του από γενιά σε γενιά, διατηρώντας το όνομα αλλά επαναπροσδιορίζοντας την εικόνα του. Και όπως δείχνουν οι μέχρι τώρα πληροφορίες για τον διάδοχό του, ετοιμάζεται να το κάνει ξανά.

Πιο τετραγωνισμένο, πιο επιβλητικό

Η έκτη γενιά του Sportage, με τον αναφερόμενο εσωτερικό κωδικό NQ6, αναμένεται προς το τέλος του 2027. Τα καμουφλαρισμένα πρωτότυπα που έχουν εντοπιστεί στους δρόμους της Νότιας Κορέας δίνουν ήδη τις πρώτες ενδείξεις για τη νέα κατεύθυνση, ενώ αποτελούν και τη βάση για τις σχεδιαστικές αναπαραστάσεις της επόμενης γενιάς. Η τελική εμφάνιση, βέβαια, μένει να αποκαλυφθεί.

Η βασική αλλαγή φαίνεται να βρίσκεται στις αναλογίες και στη διαμόρφωση των επιφανειών. Η πιο μαλακή και αεροδυναμική σιλουέτα του σημερινού μοντέλου αναμένεται να δώσει τη θέση της σε πιο τετραγωνισμένες φόρμες, επίπεδες επιφάνειες και πιο κάθετα στοιχεία. Το επίπεδο καπό και τα εντονότερα φτερά θα ενισχύουν τον μυώδη χαρακτήρα, δημιουργώντας μια εικόνα που θα πλησιάζει περισσότερο εκείνη των νεότερων ηλεκτρικών Kia.

Η σύνδεση με το EV5 είναι η πιο προφανής. Το ηλεκτρικό SUV λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για το ύφος του νέου Sportage, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα δύο μοντέλα θα μοιράζονται την ίδια τεχνική βάση. Η Kia εξακολουθεί να εξελίσσει δύο παράλληλες οικογένειες: αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, όλο και συχνότερα σε συνδυασμό με υβριδική τεχνολογία, και αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Οι δύο αυτές διαδρομές ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες των αγορών και στον άνισο ρυθμό της ενεργειακής μετάβασης. Στον σχεδιασμό, όμως, φαίνεται να συγκλίνουν περισσότερο από ποτέ. Το Seltos έχει ήδη δώσει μια εικόνα αυτής της προσέγγισης και το επόμενο Sportage αναμένεται να τη μεταφέρει σε ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της μάρκας.

Ιδιαίτερο βάρος θα έχουν και πάλι τα φωτιστικά σώματα. Οι σχεδιαστικές εκτιμήσεις θέλουν μια σύνθετη φωτεινή υπογραφή εμπρός, η οποία θα ακολουθεί τα «κανάλια» του προφυλακτήρα, με τα υπόλοιπα φωτιστικά στοιχεία ενσωματωμένα σε αυτά. Στο προφίλ, οι τονισμένοι ώμοι και οι λιγότερο κεκλιμένες κολόνες θα ενισχύουν την επιβλητική εικόνα, αφήνοντας παράλληλα υποσχέσεις για καλύτερη εκμετάλλευση του εσωτερικού. Πίσω, πιθανή θεωρείται μια προσέγγιση συγγενική με εκείνη του Seltos, με μια ενιαία λωρίδα LED να δίνει στο Sportage τη δική του αναγνωρίσιμη υπογραφή.

Μεγαλύτερο αμάξωμα, περισσότερος χώρος

Η αλλαγή δεν αναμένεται να περιοριστεί στην εμφάνιση. Από τις παρατηρήσεις των πρωτοτύπων προκύπτουν ενδείξεις για αυξημένες διαστάσεις και μεγαλύτερο μεταξόνιο, με βασικό στόχο περισσότερους χώρους για τους επιβάτες. Το ερώτημα είναι εάν η Kia θα διατηρήσει τη σημερινή στρατηγική των δύο διαφορετικών αμαξωμάτων. Η ευρωπαϊκή έκδοση έχει κοντύτερο μεταξόνιο, ενώ αγορές όπως η Νότια Κορέα, η Κίνα και οι ΗΠΑ εξυπηρετούνται από τη μακρύτερη εκδοχή. Ενδεικτικά, τα μήκη των 4,52 και 4,66 μέτρων που γνωρίσαμε στην πέμπτη γενιά δείχνουν το εύρος αυτής της διαφοράς, η οποία στην πράξη πλησιάζει μισή κατηγορία μεγέθους.

Εάν αυτή η διάκριση διατηρηθεί, οι Ευρωπαίοι πελάτες θα συνεχίσουν να αποκτούν ένα πιο συγκρατημένο σε διαστάσεις Sportage. Δεν αποκλείεται, όμως, η Kia να επανεξετάσει τη στρατηγική της και να φέρει εδώ τη μακρύτερη έκδοση, λαμβάνοντας υπόψη και τις πρόσφατες διευρύνσεις της γκάμας των SUV της. Σε ένα τέτοιο σενάριο, το μήκος θα μπορούσε να κινηθεί περίπου στα 4,70 μέτρα. Πρόκειται για το μέγεθος που αναφέρεται και για το συγγενικό νέο Hyundai Tucson, το οποίο αναμένεται να προηγηθεί χρονικά του Sportage. Με βάση το χρονοδιάγραμμα των πληροφοριών για τα δύο μοντέλα, το Tucson τοποθετείται στις αρχές του 2027, με την Kia να ακολουθεί προς το τέλος της ίδιας χρονιάς. Οι τελικές διαστάσεις και το πρόγραμμα διάθεσης του Sportage παραμένουν προς επιβεβαίωση.

Θα είναι μόνο υβριδικό στην Ευρώπη;

Το νέο Sportage θα εξακολουθήσει να εξελίσσεται γύρω από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Αυτό που ενδέχεται να αλλάξει, τουλάχιστον στην Ευρώπη, είναι η δυνατότητα επιλογής μιας έκδοσης χωρίς κανενός είδους υβριδική υποβοήθηση. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας αποκλειστικά εξηλεκτρισμένης γκάμας, με τρεις βαθμίδες: mild hybrid, full hybrid και plug-in hybrid. Η επιλογή αυτή θα επέτρεπε στην Kia να διατηρήσει διαφορετικές προτάσεις σε κόστος και δυνατότητες, προσαρμόζοντας το Sportage στις απαιτήσεις κάθε αγοράς.

Κοινή βάση αναμένεται να αποτελέσει μια ανανεωμένη εκδοχή του τετρακύλινδρου βενζινοκινητήρα 1.6 T-GDi. Στη full hybrid έκδοση προβλέπεται αναβάθμιση ολόκληρου του υβριδικού συστήματος, με στόχο ακόμη πιο ομαλή λειτουργία. Στην plug-in hybrid, το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στην ηλεκτρική αυτονομία. Η επόμενη γενιά αναμένεται να αυξήσει την απόσταση που μπορεί να καλύπτει χωρίς να λειτουργεί ο βενζινοκινητήρας, με τις εκτιμήσεις να τη φέρνουν πιθανότατα τουλάχιστον στα 100 χιλιόμετρα. Μια τέτοια εξέλιξη θα ενίσχυε την ανταγωνιστικότητά της και θα διεύρυνε τη δυνατότητα καθημερινών μετακινήσεων με ηλεκτρική ενέργεια. Προς το παρόν, πάντως, δεν πρόκειται για ανακοινωμένη προδιαγραφή.

Η ενδεχόμενη απόσυρση της αμιγώς βενζινοκίνητης έκδοσης δεν αποκλείει απαραίτητα τη διατήρηση μιας πρότασης που θα χρησιμοποιεί και υγραέριο. Η σημερινή Tri-Fuel δείχνει ότι ο συνδυασμός υβριδικής τεχνολογίας και LPG μπορεί να έχει θέση στη γκάμα, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί αντίστοιχη έκδοση για τον διάδοχο. Αντίθετα, αβέβαιο παραμένει το μέλλον του mild hybrid πετρελαιοκινητήρα. Η κατάργησή του θεωρείται πιθανή, αλλά δεν αποτελεί ακόμη οριστική απόφαση που έχει ανακοινωθεί.

Η τετρακίνηση αναμένεται να παραμείνει στις διαθέσιμες επιλογές. Παράλληλα, εξετάζεται ως ενδεχόμενο μια έκδοση X-Line, στο πνεύμα εκείνης που γνωρίσαμε στο Seltos, η οποία θα μπορούσε να προσθέσει έναν πιο έντονο off-road χαρακτήρα στην εμφάνιση του νέου Sportage.

Νέο εσωτερικό με Pleos Connect

Οι πρώτες ματιές στο εσωτερικό των πρωτοτύπων δείχνουν ότι η ανανέωση θα είναι ουσιαστική και στη θέση του οδηγού. Οι μεγαλύτερες διαστάσεις και οι τετραγωνισμένες φόρμες αναμένεται να ευνοούν τους χώρους, αλλά η σημαντικότερη αλλαγή θα αφορά τη διαμόρφωση του ταμπλό και το ψηφιακό περιβάλλον. Πιθανό θεωρείται ένα νέο τιμόνι, μαζί με ένα ανασχεδιασμένο ταμπλό που θα ακολουθεί αρχιτεκτονική τριών επιπέδων. Πιο καμπύλες επιφάνειες και νέα υλικά επένδυσης θα διαμορφώνουν την εικόνα της καμπίνας, δίνοντας διαφορετικό χαρακτήρα από εκείνον του σημερινού μοντέλου.

Η πρακτικότητα παραμένει βασικό ζητούμενο. Οι ενδείξεις από τα πρωτότυπα θέλουν τον επιλογέα του κιβωτίου να μεταφέρεται στην κολόνα του τιμονιού. Έτσι, η κεντρική κονσόλα θα απελευθερωθεί, προσφέροντας περισσότερο χώρο για ποτηροθήκες, θήκες μικροαντικειμένων και πρόσθετες αποθηκευτικές λύσεις. Στο επίκεντρο θα βρίσκεται το νέο σύστημα πολυμέσων Pleos Connect, που βασίζεται στο Android Automotive και ενσωματώνει φωνητικό βοηθό με δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης. Το σύστημα συνδέεται με τη νέα ψηφιακή κατεύθυνση του ομίλου Hyundai, ενώ η πρώτη ευρωπαϊκή εφαρμογή του αναμένεται στο Hyundai Ioniq 3.

Στο Sportage, οι πληροφορίες περιγράφουν έναν λεπτό πίνακα οργάνων και μια μεγαλύτερη κεντρική οθόνη αφής. Η ακριβής τοποθέτηση των οθονών και η διάταξη των γραφικών, με τα χαρακτηριστικά τετράγωνα pixel, ενδέχεται πάντως να διαφέρουν από την προσέγγιση του νέου Tucson. Το επόμενο Sportage φαίνεται, επομένως, να ετοιμάζεται για ακόμη μία αλλαγή ταυτότητας: πιο επιβλητικό εξωτερικά, πιο ευρύχωρο και πρακτικό εσωτερικά, με μεγαλύτερη έμφαση στην υβριδική τεχνολογία. Η σχεδιαστική συγγένεια με τα ηλεκτρικά Kia δεν σημαίνει εγκατάλειψη του θερμικού κινητήρα. Δείχνει πώς η μάρκα σκοπεύει να συνδέσει οπτικά τις διαφορετικές τεχνολογίες της, συνεχίζοντας μια παράδοση που το Sportage γνωρίζει καλά: να αλλάζει ριζικά, χωρίς να χάνει τη θέση του στον πυρήνα της γκάμας.

Όλες οι γενιές του Sportage

1993

Το Sportage κάνει την πρώτη του εμφάνιση ως πρωτότυπο στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Τόκιο το 1991 και δύο χρόνια αργότερα περνά στην παραγωγή.

2004

Με την KIA να έχει πλέον ενταχθεί στον Όμιλο Hyundai, οι εσωτερικές συνέργειες αξιοποιούνται και στο Sportage. H δεύτερη γενιά μοιράζεται την ίδια βάση με τo Tucson.

2010

Yπό την καθοδήγηση του Peter Schreyer, η τρίτη γενιά αποκτά το χαρακτηριστικό «tiger nose», που καθιερώνεται ως βασικό γνώρισμα της σχεδιαστικής ταυτότητας της Kia.

2015

Καθώς η παρουσία της Κia ενισχύεται διαρκώς στις αγορές του κόσμου, η τέταρτη γενιά του Sportage το αναδεικνύει ως best seller της μάρκας, με 2,29 εκατ. μονάδες.

2021

Η πέμπτη γενιά φέρνει το Sportage πιο κοντά στη σύγχρονη εποχή, με αναβαθμισμένη σχεδίαση στο αμάξωμα, στην καμπίνα και στον εξοπλισμό.