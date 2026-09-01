Νέο Lexus NX: Δες τη νέα γενιά του υβριδικού SUV που βασίζεται στο Toyota RAV4

Η Lexus ανανεώνει σημαντικά το NX, με το δημοφιλές premium SUV να περνά σε ένα νέο επίπεδο τεχνολογίας, πολυτέλειας, ασφάλειας και οδηγικής απόλαυσης

Το NX ήταν το μοντέλο που εγκαινίασε το 2021 τη στρατηγική «Next Chapter» της Lexus και πλέον, ως ένα από τα best-seller μοντέλα της μάρκας, αποκτά την 6η γενιά Hybrid Electric τεχνολογίας. Η ανανέωση αφορά τη σχεδίαση, τα κινητήρια σύνολα, την οδική συμπεριφορά, την καμπίνα, τα συστήματα πολυμέσων και την ενεργητική ασφάλεια.

Ο Chief Engineer, Kunihiko Endo, εξηγεί: «Αντί να παίζουμε εκ του ασφαλούς και να αρκούμαστε στο “αρκετά καλό”, το “Discover your Edge” σημαίνει να τολμάμε να εξερευνούμε νέες δυνατότητες. Με αυτό το όραμα, δημιουργήσαμε ένα απλό και καθαρό cockpit, ακόμη πιο προηγμένες σπορ επιδόσεις χάρη στην τεχνολογία εξηλεκτρισμού, μεγαλύτερη ευελιξία στη φόρτιση και μια άνετη καμπίνα, όπου μπορείτε να επιλέξετε τον φωτισμό και τα αρώματα που ταιριάζουν στη διάθεσή σας».

Πιο δυναμική σχεδίαση

Η φιλοσοφία «Vital x Tech» εξελίσσεται, χαρίζοντας στο NX πιο σπορ και σύγχρονη εμφάνιση. Η νέα Spindle μάσκα χωρίς πλαίσιο ενσωματώνεται στο αμάξωμα, ενώ τα νέα «all-weather» φωτιστικά σώματα, στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις, διαθέτουν Adaptive High-beam System, φώτα στροφής και σύστημα καθαρισμού.

Στο πίσω μέρος, τα φωτιστικά σώματα σχηματίζουν επαναλαμβανόμενο μοτίβο L γύρω από το φωτιζόμενο λογότυπο Lexus. Νέες είναι επίσης οι ζάντες 18 ή 20 ιντσών, ενώ οι χρωμιωμένες λεπτομέρειες καταργούνται από ολόκληρη τη γκάμα.

Η F SPORT ξεχωρίζει με piano black στοιχεία, νέες αεροδυναμικές ζάντες 20 ιντσών, κόκκινες δαγκάνες φρένων και επιπλέον αεροδυναμικές επεμβάσεις.

Στο εσωτερικό, το νέο οριζόντιο ταμπλό φιλοξενεί ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών και οθόνη πολυμέσων 14 ιντσών. Οι «Responsive Hidden Switches» παραμένουν κρυφοί μέχρι ο οδηγός να πλησιάσει το χέρι του, ενώ προσφέρουν και απτική ανάδραση.

Για πρώτη φορά στην Ευρώπη, το NX διαθέτει το Lexus Sensory Concierge, το οποίο συντονίζει φωτισμό, ήχο, κλιματισμό, άρωμα και θερμοκρασία καθισμάτων. Υπάρχουν τρεις λειτουργίες, Inspire, Radiance και Revitalise, 50 αποχρώσεις φωτισμού και αρώματα που δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με τη Givaudan.

Νέα υβριδική τεχνολογία

Το NX 450h+ αποκτά νέα μπαταρία 23 kWh, από 18 kWh, αυξάνοντας την ηλεκτρική αυτονομία κατά σχεδόν 40%, σε περισσότερα από 100 km. Η ισχύς αυξάνεται από 292 σε 307 hp, ενώ το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 6,1 δευτερόλεπτα. Η ικανότητα ρυμούλκησης φτάνει τα 1.500 kg.

Το NX 450h+ είναι επίσης το πρώτο plug-in hybrid της Lexus με DC ταχυφόρτιση, στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις. Η φόρτιση από 10% έως 80% απαιτεί 30 λεπτά. Διαθέτει ακόμη πρίζα AC 1.500 W, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορητή πηγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το NX 350h αποδίδει 199 hp και επωφελείται από αναβαθμίσεις στο υβριδικό σύστημα. Η μπαταρία έχει μειωμένο βάρος, από 32,7 σε 23,5 kg, ενώ η ικανότητα ρυμούλκησης φτάνει επίσης τα 1.500 kg.

Και τα δύο συστήματα αναμένεται να συμμορφώνονται με το Euro 7 και να διαθέτουν τις χαμηλότερες εκπομπές CO₂ στην κατηγορία τους.

Έμφαση στην οδηγική εμπειρία

Η Lexus έχει εξελίξει περαιτέρω το Lexus Driving Signature, με αυξημένη ακαμψία αμαξώματος, νέα ρύθμιση ανάρτησης και διεύθυνσης και μεγαλύτερη αξιοποίηση της τετρακίνησης. Το NX είναι το πρώτο νέο μοντέλο Lexus που σεταρίστηκε ειδικά για την ευρωπαϊκή αγορά στο Nurburgring, μετά τις δοκιμές στο τεχνικό κέντρο της μάρκας στο Shimoyama.

Η θέση οδήγησης είναι χαμηλότερη, το νέο τιμόνι έχει διάμετρο κατά 10 mm μικρότερη και μεγαλύτερο εύρος ρύθμισης, ενώ το νέο πεντάλ γκαζιού προσφέρει πιο γραμμική απόκριση. Η ακαμψία του δαπέδου έχει αυξηθεί κατά περίπου 25%, ενώ η ακαμψία στη βάση της μπροστινής ανάρτησης κατά περίπου 30%. Νέα αμορτισέρ και αεροδυναμικές επεμβάσεις βελτιώνουν την ποιότητα κύλισης και τη σταθερότητα. Παράλληλα, ο θόρυβος από κινητήρα και δρόμο έχει μειωθεί περίπου κατά 20%.

Στο NX 450h+ η τετρακίνηση ενεργοποιείται πλέον αυτόματα σε μεγαλύτερο εύρος συνθηκών.

Ψηφιακές υπηρεσίες και ασφάλεια

Το νέο LexusConnect διαθέτει τετραπλάσια ταχύτητα επεξεργασίας, οκταπλάσια χωρητικότητα αποθήκευσης και μνήμη 256 GB. Μέσω του LexusLink+ προσφέρονται υπηρεσίες όπως Smart Digital Key+, Connect & Drive και Connect & Secure. Το τελευταίο προσθέτει Drive Recorder, Remote Immobiliser και Car Theft Assistant, ενώ το Smart Digital Key+ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από iPhone, συμβατό Android smartphone ή Apple Watch και να μοιραστεί με έως έξι ακόμη χρήστες.

Στον βασικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεων βρίσκεται το τελευταίας γενιάς Lexus Safety System+. Η οριζόντια γωνία ανίχνευσης έχει αυξηθεί κατά 115% και η απόσταση ανίχνευσης κατά 170%.

Το σύστημα αποφυγής πρόσκρουσης λειτουργεί σε περισσότερες συνθήκες και προστίθενται λειτουργίες όπως Intersection Collision Avoidance Support και Emergency Steering Assist. Το Dynamic Radar Cruise Control αποκτά επίσης τη λειτουργία Map Connected Drive, ενώ το Emergency Driving Stop System μπορεί, σε περίπτωση αδυναμίας του οδηγού, να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο εντός της λωρίδας και να ενεργοποιήσει τα αλάρμ.

Τέσσερις εκδόσεις στην Ελλάδα

Το νέο NX θα προσφέρεται στις εκδόσεις Dynamic, Luxury, Rapture και F SPORT, με πλούσιο βασικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει τα νέα φωτιστικά σώματα, θερμαινόμενα και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα, θερμαινόμενο τιμόνι, ηλεκτρική πίσω πόρτα, ψηφιακό cockpit και Lexus Safety System+.

Το νέο Lexus NX θα είναι διαθέσιμο για παραγγελίες από τον Σεπτέμβριο του 2026, ενώ οι πρώτες αφίξεις στην ελληνική αγορά αναμένονται στις αρχές του 2027.