Νέο Mitsubishi Eclipse: Σας θυμίζει τίποτα;

«Εσύ κάτι μου θυμίζεις»: Η Mitsubishi συνεχίζει να εφαρμόζει την ίδια… γαλλική τακτική στην αγορά της Ευρώπης.

Η Mitsubishi συνεχίζει να επενδύει στη Renault για τα νέα της ευρωπαϊκά μοντέλα

Το Eclipse Cross παρουσιάστηκε επίσημα αυτή την εβδομάδα

Στην πραγματικότητα ολοκαίνουργιο, καθώς βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο Scenic E-Tech

Το νέο SUV γίνεται ακόμα ένα μοντέλο που έρχεται στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω της γαλλικής αυτής «συμμαχίας»

Η Mitsubishi συνεχίζει να χρησιμοποιεί την «εύκολη λύση» στην ευρωπαϊκή αγορά, βασιζόμενη έντονα στη συνεργασία της με τη Renault για την ανάπτυξη νέων μοντέλων. Αν και παρουσιάστηκε επίσημα αυτή την εβδομάδα, το Eclipse Cross του 2026 δεν είναι στην πραγματικότητα ολοκαίνουργιο, καθώς βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο Scenic E-Tech, ένα μοντέλο που κυκλοφόρησε πριν από δύο χρόνια.

Το συγκεκριμένο SUV προστίθεται στη λίστα των μοντέλων που έχουν έρθει στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω της γαλλικής αυτής «συμμαχίας», μαζί με τα Colt/Clio, ASX/Captur και Grandis/Symbioz.

Γαλλικό με Ιαπωνική… προφορά

Στην παρούσα φάση, η Mitsubishi διαθέτει περισσότερα μοντέλα βασισμένα στη Renault παρά δικά της στην Ευρώπη, με τα μοναδικά «καθαρόαιμα» δικά της να παραμένουν τα, Space Star και Outlander. Αυτό εξηγείται άμα αναλογιστεί κανείς το κόστος και τον χρόνο που απαιτείται για την ανάπτυξη ενός νέου ηλεκτρικού μοντέλου από το μηδέν, ειδικά όταν το μερίδιο αγοράς της Mitsubishi στην Ευρώπη αγγίζει μόλις το 0,4%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ACEA για το πρώτο επτάμηνο του έτους.

Όχι ένα απλό rebranding

Παρόλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί πως η Mitsubishi δεν περιορίστηκε σε ένα απλό «rebranding». Πραγματοποίησε αλλαγές στην εξωτερική σχεδίαση – διαφορετικό καπό, νέα μάσκα και προφυλακτήρες – αν και στο πλάι διακρίνεται ακόμη η «καταγωγή» του οχήματος. Το Mitsubishi Eclipse παραμένει ένα Scenic E-Tech στη βάση του , κάτι που ενδεχομένως να μην απασχολήσει τους καταναλωτές αυτής της κατηγορίας, καθώς ο παράγοντας τιμή παίζει καθοριστικό ρόλο.

Μικρές αλλαγές στο εσωτερικό

Στο εσωτερικό, οι διαφοροποιήσεις είναι λιγότερο αισθητές. Το νέο Eclipse Cross EV διατηρεί τη διάταξη με τις δύο οθόνες, με ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών και κάθετη οθόνη αφής 12 ιντσών. Νέα υλικά επενδύσεων και διακοσμητικά στοιχεία προσθέτουν έναν πιο premium χαρακτήρα, ενώ στις πλουσιότερες εκδόσεις συναντάμε και πανοραμική ηλιοροφή με ηλεκτροχρωμική μεμβράνη, της οποίας η διαφάνεια αλλάζει με το πάτημα ενός κουμπιού.

Η πλατφόρμα CMF-EV φιλοξενεί έναν ηλεκτροκινητήρα με ισχύ 215 ίππων και ροπή 300 Nm. Το 0–100 χλμ./ώρα έρχεται σε 8,4 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 170 χλμ./ώρα. Η μπαταρία των 87 kWh υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση 150 kW και προσφέρει εκτιμώμενη αυτονομία 600 χιλιομέτρων στον κύκλο WLTP.

Αναμένονται κι άλλες εκδόσεις

Προς τα τέλη του 2026, η Mitsubishi σκοπεύει να παρουσιάσει και μια μεσαία έκδοση του μοντέλου, η οποία αναμένεται να φέρει τη μικρότερη μπαταρία των 60 kWh του Scenic E-Tech Electric. Στην εν λόγω έκδοση η αυτονομία θα περιοριστεί στα 420 χιλιόμετρα, ενώ το αντίστοιχο μοντέλο της Renault με αυτή τη διαμόρφωση εξοπλίζεται με κινητήρα 168 ίππων και 280 Nm ροπής.

Όσο για την ονομασία Eclipse Cross, μπορεί να ξενίζει ακόμα κάποιους, αλλά αυτό έχει περάσει ανεπιστρεπτί από το 2017, όταν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το μοντέλο. Πλέον, η νέα του εκδοχή είναι πλήρως ηλεκτρική. Η παραγωγή του θα ξεκινήσει το τέταρτο τρίμηνο του έτους, στο εργοστάσιο της Renault στο Douai της Γαλλίας.

