Νέο Nissan LEAF: Τα 8 στοιχεία που κλέβουν την παράσταση

Από το ντεμπούτο του το 2010 ως το πρώτο ηλεκτρικό όχημα μαζικής παραγωγής στον κόσμο, το Nissan LEAF σηματοδότησε μια καθοριστική αλλαγή: οι οδηγοί υποδέχτηκαν τη νέα, τεχνολογικά εξελιγμένη καθημερινότητα της ηλεκτροκίνησης.

Με την αποκάλυψή του τον Ιούνιο του 2025, το ολοκαίνουργιο LEAF αποτελεί μια τολμηρή εξέλιξη του εμβληματικού μοντέλου και το νεότερο μέλος της ηλεκτρικής γκάμας της Nissan. Οι μηχανικοί αξιοποίησαν 15 χρόνια πραγματικής εμπειρίας και πάνω από 28 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα στο δρόμο για να μεγιστοποιήσουν την αποδοτικότητα και την αυτονομία του.

Ακολουθήστε μας σε ένα ταξίδι μέσα από το όραμα των σχεδιαστών και μηχανικών της Nissan: πώς συνδύασαν ιαπωνικά μοτίβα, διακριτικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες και βελτιστοποιημένη αποδοτικότητα, για να δώσουν ζωή στο ολοκαίνουργιο LEAF.

Σχεδιασμένο για να προσφέρει μοναδική απόλαυση

Από την πρώτη στιγμή της ανάπτυξης του, μια λέξη καθοδήγησε τις ομάδες σχεδιασμού και εξέλιξης: απόλαυση. Στόχος τους ήταν να προσθέσουν ενθουσιασμό και μικρές εκπλήξεις στην καθημερινή χρήση. Για παράδειγμα, όταν ο οδηγός πλησιάζει, καλωσορίζεται με ένα “χαμόγελο” στη μάσκα του αυτοκινήτου (με μια μαύρη λεπτομέρεια που εκτείνεται από το έμβλημα μέχρι τα φώτα). Στοιχεία omotenashi (ιαπωνική λέξη για τη φιλοξενία) αποτυπώνονται και στις αναδυόμενες λαβές θυρών, που εμφανίζονται ταυτόχρονα και κάνουν κάθε ταξίδι πιο διασκεδαστικό.

Όταν οι ομάδες σχεδίαζαν το εξωτερικό, εξέτασαν προσεκτικά το κάθε χιλιοστό, για να αξιοποιήσουν το σχεδιασμό στο μέγιστο. Ακόμη και η γραμμή που διατρέχει το μπροστινό μέρος πίσω από το φωτιζόμενο έμβλημα Nissan σχεδιάστηκε προσεκτικά, ώστε να κατευθύνει τη ροή του αέρα πάνω και κάτω από το αμάξωμα. Αν βρισκόταν λίγο ψηλότερα, η αυτονομία θα μειωνόταν έως και κατά 16 χιλιόμετρα.

Η σημασία του αριθμού 23

Οι αριθμοί 2 και 3 προφέρονται στα ιαπωνικά «ni» και «san», σχηματίζοντας το όνομα «Nissan». Αυτό το μοτίβο ενσωματώνεται διακριτικά σε διάφορα σημεία σε όλο το αυτοκίνητο, όπως στη θύρα φόρτισης, στις ζάντες, στους πίσω προβολείς και σε διάφορα άλλα διακοσμητικά στοιχεία του εσωτερικού. Μπορείτε να τα εντοπίσετε όλα;

Πανοραμική οροφή με εντυπωσιακό εφέ

Η πρώτη πανοραμική σκιάζουσα οροφή της Nissan εντυπωσιάζει τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά. Χάρη στη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος, τα ιόντα ανάμεσα στα στρώματα γυαλιού μεταβάλλουν την όψη της από διάφανη σε σκουρόχρωμη. Έτσι μειώνεται η θερμότητα τις ζεστές μέρες, καθώς και η χρήση του κλιματισμού. Η απουσία παραδοσιακής σκίασης προσφέρει επιπλέον χώρο για το κεφάλι των πίσω επιβατών, ενώ ο ήλιος δημιουργεί ένα διακριτικό λογότυπο LEAF στη θέση των πίσω καθισμάτων.

Οι σχεδιαστές εμπνεύστηκαν από το παραδοσιακό ιαπωνικό μοτίβο kasumi monyo, που απεικονίζει σύννεφα από στρογγυλεμένα ορθογώνια που συνδέονται μεταξύ τους. Στο νέο LEAF, το μοτίβο εφαρμόζεται διακριτικά σε εσωτερικές επιφάνειες όπως η κεντρική κονσόλα. Η ίδια φιλοσοφία ενέπνευσε και τη μετάβαση της Πανοραμικής Σκιάζουσας Οροφής από διάφανη σε σκουρόχρωμη, η οποία γίνεται σταδιακά, θυμίζοντας σύννεφα που κινούνται στον ουρανό.

Μια “digital zen’’ λεπτομέρεια στο πίσω μέρος

Οι τρισδιάστατοι πίσω προβολείς δημιουργούν ένα μοναδικό εφέ βάθους, προσδίδοντας στο νέο LEAF μια φουτουριστική αισθητική. Η σχεδίασή τους ενσωματώνει το μοτίβο “ni-san”, ενώ το έντονο κόκκινο χρώμα δημιουργεί ένα τρισδιάστατο εφέ που αλλάζει ανάλογα με τη γωνία θέασης.

Οι οδηγοί μπορούν να προσαρμόσουν τον εσωτερικό ατμοσφαιρικό φωτισμό, ανάλογα με τη διάθεσή τους. Μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 64 διαφορετικές αποχρώσεις, με πέντε προεπιλογές, συμπεριλαμβανομένου μιας που μεταβάλλει τον ατμοσφαιρικό φωτισμό και τις οθόνες ανάλογα με την ώρα της ημέρας — από φωτεινές αποχρώσεις το πρωί και το μεσημέρι, μέχρι ισορροπημένα επίπεδα φωτεινότητας το βράδυ.

Luminous Teal – από τον δρόμο μέχρι την πίστα

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων γύρων της 11ης Σεζόν του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Formula E, οι οπαδοί εξεπλάγησαν με μια μοναδική εμφάνιση εμπνευσμένη από το LEAF. Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα Nissan Formula E #23 και #17 εμφανίστηκαν στην πίστα του Λονδίνου με το χαρακτηριστικό χρώμα «Luminous Teal» του νέου Nissan LEAF. Η 11η Σεζόν ολοκληρώθηκε με τον οδηγό Oliver Rowland να κατακτά τη νίκη στο Driver’s Championship.

