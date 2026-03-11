Νέο Nissan X-Trail: Πότε έρχεται Ελλάδα το κορυφαίο SUV;

Η τελευταία ανανέωση φέρνει πιο δυναμική εξωτερική σχεδίαση, αναβαθμισμένο εσωτερικό με περισσότερη άνεση και ποιότητα, αλλά και νέες τεχνολογίες συνδεσιμότητας που βελτιώνουν την καθημερινή εμπειρία οδήγησης.

Η Nissan παρουσιάζει το ανανεωμένο X-Trail για το 2026, εξελίσσοντας ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα οικογενειακά SUV της ευρωπαϊκής αγοράς. Με ιστορία 25 ετών, το μοντέλο έχει συνδεθεί με την ανθεκτικότητα, την πρακτικότητα και τη διάθεση για εξερεύνηση, χαρακτηριστικά που ενισχύονται ακόμη περισσότερο στη νέα του εκδοχή.

Όπως σημειώνει η Cliodhna Lyons, Region Vice President, Product, Services & Marketing Strategy της Nissan AMIEO: «Κατά τη διάρκεια των 25 ετών του X-Trail, οι πελάτες μας αγάπησαν το πνεύμα περιπέτειας, την πρακτικότητα και την προηγμένη τεχνολογία τετρακίνησης. Το νέο X-Trail ανεβάζει τον πήχη ακόμη παραπάνω, συνδυάζοντας πιο δυναμική σχεδίαση, εξελιγμένες τεχνολογίες και τη μοναδική τεχνολογία e-POWER της Nissan.»

Νέα σχεδίαση με πιο δυναμικό χαρακτήρα

Το ανανεωμένο X-Trail αποκτά πιο στιβαρή και σύγχρονη εμφάνιση. Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει η μεγαλύτερη μάσκα V-Motion, η οποία ενισχύει τη δυναμική παρουσία του μοντέλου και αναδεικνύει το σχεδιαστικό DNA της Nissan.

Οι ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών Diamond Cut, οι μαύροι καθρέπτες και οι μαύρες λεπτομέρειες στους προφυλακτήρες, στους θόλους των τροχών και στα πλαϊνά προστατευτικά ενισχύουν τον αυθεντικό SUV χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Παράλληλα, οι νέοι προφυλακτήρες, η ανανεωμένη γρίλια και οι πλευρικοί αεραγωγοί δημιουργούν ένα πιο σύγχρονο και δυναμικό σύνολο.

Στο πίσω μέρος, τα LED φωτιστικά σώματα διατηρούν τη χαρακτηριστική φωτιστική ταυτότητα του μοντέλου. Στην παλέτα των χρωμάτων προστίθενται οι αποχρώσεις Universal Blue και Baja Storm, οι οποίες είναι διαθέσιμες και σε διχρωμία.

Αναβαθμισμένη καμπίνα με περισσότερη άνεση

Το εσωτερικό του X-Trail έχει επίσης αναβαθμιστεί, προσφέροντας υψηλότερο επίπεδο άνεσης και ποιότητας. Νέα υλικά ενισχύουν την αίσθηση πολυτέλειας, όπως η δερμάτινη ταπετσαρία με τρισδιάστατο σχέδιο σε απόχρωση chestnut brown, το συνθετικό δέρμα υψηλής ποιότητας και η κεντρική κονσόλα με καφέ ξύλο.

Η άνεση ενισχύεται με θερμαινόμενα εμπρός και πίσω καθίσματα, θερμαινόμενο τιμόνι, σύστημα τριζωνικού κλιματισμού και οθόνη infotainment 12,3 ιντσών, ενώ τα πίσω συρόμενα καθίσματα με αναδίπλωση προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία για επιβάτες ή αποσκευές.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται ακόμη premium ηχοσύστημα BOSE με 10 ηχεία, θερμαινόμενο παρμπρίζ και κοτσαδόρος.

Built-in τεχνολογία

Το σύστημα infotainment NissanConnect ενσωματώνει πλέον για πρώτη φορά Google built-in στο X-Trail. Οι οδηγοί έχουν πρόσβαση σε Google Assistant, εφαρμογές από το Play Store και πληροφορίες όπως ο καιρός, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιούν το κινητό τους. Με τη φωνητική εντολή «Hey Google», μπορούν να ρυθμίσουν τον κλιματισμό, τα θερμαινόμενα καθίσματα ή το παρμπρίζ, αλλά και να ξεκινήσουν πλοήγηση προς τον προορισμό τους.

Το αναβαθμισμένο 3D Around View Monitor με οκτώ σημεία κάμερας επιτρέπει πανοραμική θέαση γύρω από το όχημα σε χαμηλές ταχύτητες. Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε οκτώ διαφορετικές γωνίες κάμερας, διευκολύνοντας τους ελιγμούς σε στενούς χώρους. Οι λειτουργίες Invisible Hood View και T-Junction View βελτιώνουν την ορατότητα σε δύσκολες συνθήκες, ενώ το σύστημα συνεργάζεται με ανίχνευση κινούμενων αντικειμένων για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Παράλληλα, το ProPILOT Assist έχει αναβαθμιστεί με πιο ομαλές αντιδράσεις, καλύτερη αναγνώριση πινακίδων και πιο σταθερή διατήρηση λωρίδας.

Τεχνολογία e-POWER

Το ανανεωμένο X-Trail εξακολουθεί να διατίθεται με το σύστημα e-POWER, την υβριδική τεχνολογία της Nissan που έχουν ήδη επιλέξει πάνω από 285.000 πελάτες στην Ευρώπη και η οποία χρησιμοποιείται τόσο στο Qashqai όσο και στο X-Trail. Η τεχνολογία προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική οδήγηση με άμεση ροπή και αθόρυβη λειτουργία, χωρίς να απαιτείται φόρτιση σε πρίζα.

Σε συνδυασμό με το σύστημα τετρακίνησης e-4ORCE, εξασφαλίζει υψηλά επίπεδα πρόσφυσης και σταθερότητας.

Έκδοση N-Trek

Η έκδοση N-Trek επιστρέφει για όσους αγαπούν τις εξορμήσεις στη φύση. Διακρίνεται για την πιο τολμηρή σχεδίαση, με λεπτομέρειες σε magma red στον προφυλακτήρα και στις ραφές της ταπετσαρίας, καθώς και ειδικά λογότυπα Nissan στους τροχούς, τη γρίλια και το τιμόνι. Διαθέτει ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών N-Trek, LED φωτιστικά σώματα, μαύρες ράγες οροφής και νέα ηλεκτρική πανοραμική ηλιοροφή.

Στο εσωτερικό, τα καθίσματα κατασκευάζονται από αδιάβροχο ύφασμα CellCloth®, ενώ ο χώρος αποσκευών διαθέτει ειδική επένδυση και αδιάβροχα πατάκια από καουτσούκ για μεγαλύτερη αντοχή.

Με τη νέα σχεδίαση, τον πλούσιο εξοπλισμό και τις αναβαθμισμένες τεχνολογίες, το νέο N-Trek αποτελεί την πιο τολμηρή και περιπετειώδη έκδοση του X-Trail μέχρι σήμερα.

Το νέο Nissan X-Trail θα είναι διαθέσιμο για παραγγελίες στην Ελλάδα από αρχές Απριλίου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Έκδοση 2WD

Μέγιστη ιπποδύναμη (PS): 204

Μέγιστη ροπή (Nm): 330

Επιτάχυνση 0 – 100 km/h (s): 8.0

Μέγιστη ταχύτητα (km/h): 170

Έκδοση 4WD

Μέγιστη ιπποδύναμη (PS): 213

Μέγιστη ροπή (Nm): 330 + 195

Επιτάχυνση 0 – 100 km/h (s): 7.0

Μέγιστη ταχύτητα (km/h): 180

Tι κρατάμε: