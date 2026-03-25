EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέο νομοσχέδιο για Ταξί – Όλες οι αλλαγές που ψηφίστηκαν

ΤΕΤΑΡΤΗ | 25.03.2026
AutoTypos Team
Ψηφίστηκε το νέο νομοσχέδιο για τα ταξί. Δες όλες τις αλλαγές σε άδειες, συγκυριότητα, ψηφιακές άδειες, 9θέσια και ηλεκτροκίνηση.

Το νέο νομοσχέδιο για τις μεταφορές φέρνει δέσμη παρεμβάσεων και για τον κλάδο των ταξί, με στόχο να λυθούν πρακτικά ζητήματα που έμεναν για χρόνια ανοιχτά. Το υπουργείο επιμένει ότι δεν αλλάζει το υφιστάμενο καθεστώς αδειών και ότι δεν ανοίγει θέμα αύξησης των αδειών ή «απελευθέρωσης» της αγοράς, αλλά προχωρά σε λειτουργικές παρεμβάσεις.

Οι ρυθμίσεις αφορούν από ζητήματα συγκυριότητας και κληρονομικής διαδοχής έως τις ψηφιακές άδειες, τη δυνατότητα για 9θέσια ταξί και την εξειδίκευση του πλαισίου για την ηλεκτροκίνηση.

Λύσεις σε συγκυριότητα και κληρονομική διαδοχή

Ένα από τα πιο πρακτικά προβλήματα στον κλάδο ήταν οι περιπτώσεις συγκυριότητας ή κληρονομικής διαδοχής, όπου συχνά προέκυπτε ακινητοποίηση οχήματος και απώλεια εισοδήματος μέχρι να λυθούν οι διαδικασίες.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει ρυθμίσεις ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια της εκμετάλλευσης της άδειας, χωρίς τις χρονοβόρες εμπλοκές που υπήρχαν μέχρι σήμερα.

Ψηφιακές άδειες ταξί αντί για έντυπες

Το νομοσχέδιο δίνει δυνατότητα αντικατάστασης των παραδοσιακών έντυπων αδειών με ψηφιακές άδειες ταξί. Ο στόχος είναι να γίνεται πιο άμεσος ο έλεγχος της γνησιότητας των αδειών και να περιοριστούν τα περιθώρια παρατυπίας.

Αυτή είναι μια κίνηση με ξεκάθαρο αποτύπωμα διαφάνειας, καθώς φέρνει τον έλεγχο σε πιο σύγχρονο και διασταυρώσιμο περιβάλλον.


Δυνατότητα μετατροπής από 5θέσιο σε 9θέσιο

Μία ακόμη αλλαγή είναι η δυνατότητα μετατροπής άδειας ταξί από 5θέσιο σε 9θέσιο όχημα. Πρόκειται για ρύθμιση που, σύμφωνα με το υπουργείο, καλύπτει αίτημα του κλάδου και δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στην παροχή υπηρεσιών.

Ειδικά σε περιοχές ή περιόδους αυξημένης ζήτησης, η δυνατότητα για μεγαλύτερο όχημα μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα για συγκεκριμένα επαγγελματικά προφίλ.

Τι ισχύει για τα ηλεκτρικά ταξί

Το νομοσχέδιο δεν παρουσιάζει την ηλεκτροκίνηση ως νέα οριζόντια υποχρέωση για όλο τον κλάδο. Αντίθετα, το υπουργείο διευκρινίζει ότι εξειδικεύει το ήδη υπάρχον πλαίσιο και το συνδέει με την ανανέωση άδειας.

Παράλληλα:

  • προβλέπονται εξαιρέσεις για ορισμένες περιπτώσεις
  • η εφαρμογή γίνεται σταδιακά
  • προβλέπεται επιδότηση έως 20.000 € για αγορά ηλεκτρικού ταξί

Τι δεν αλλάζει

Το υπουργείο δίνει ιδιαίτερη έμφαση και σε όσα δεν αλλάζουν:

  • δεν αυξάνεται ο αριθμός των αδειών ταξί
  • δεν αλλάζει το βασικό καθεστώς λειτουργίας της αγοράς
  • δεν θίγονται τα υφιστάμενα δικαιώματα των επαγγελματιών οδηγών

Αυτό αποτελεί σαφή απάντηση στις αντιδράσεις που προηγήθηκαν γύρω από το νομοσχέδιο.

Τι κρατάμε;

  • Ρυθμίζονται ζητήματα συγκυριότητας και κληρονομικής διαδοχής
  • Θεσπίζονται ψηφιακές άδειες ταξί
  • Δίνεται δυνατότητα μετατροπής άδειας από 5θέσιο σε 9θέσιο
  • Το πλαίσιο για τα ηλεκτρικά ταξί εξειδικεύεται και προβλέπει επιδότηση έως 20.000 €
  • Το υπουργείο λέει ξεκάθαρα ότι δεν αλλάζει ο αριθμός των αδειών

#ηλεκτρικά ταξί#νομοσχέδιο#ταξί
