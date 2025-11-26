quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανανέωση για το Opel Astra: Αλλάζουν και οι κινητήρες;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 26.11.2025
Στέλιος Παππάς
Το ανανεωμένο Opel Astra ετοιμάζεται με φωτιζόμενο Vizor, αναβαθμισμένο cockpit και γκάμα από diesel, hybrid, plug-in και ηλεκτρικό. Τι περιμένουμε για τους κινητήρες;

Το facelift του Opel Astra (L) εστιάζει στο εμπρός μέρος. Το Opel Vizor αποκτά φωτιζόμενα LED στοιχεία που «πλαισιώνουν» το λογότυπο Opel Blitz και σχηματίζουν την υπογραφή Opel Compass. Διακρίνονται μεγαλύτερες εισαγωγές στον προφυλακτήρα και νέα σχέδια ζαντών τριών διπλών ακτίνων με διχρωμία. Πίσω, οι αλλαγές είναι πιο διακριτικές, κυρίως σε λεπτομέρειες του προφυλακτήρα. Η ανανέωση θα ισχύσει και για το Astra Sports Tourer.

Καμπίνα και τεχνολογία

Στο εσωτερικό αναμένονται μεγαλύτερες οθόνες, νέα υλικά/επενδύσεις και νεότερη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης. Ο CEO της μάρκας μιλά για «πιο κοφτερές σχεδιαστικές πινελιές» και νέες τεχνολογίες, με στόχο να μείνει ανταγωνιστικό απέναντι σε Golf, 308, Corolla και i30.

Αλλάζουν και οι κινητήρες;

Με βάση την αρχιτεκτονική Stellantis και το πρόσφατο facelift του Peugeot 308, το ανανεωμένο Astra αναμένεται να διατηρήσει αλλά και να εκσυγχρονίσει τη γκάμα του, ακολουθώντας τη λογική «powertrain parity». Πρακτικά, το line-up εκτιμάται ως εξής (μετατρέπουμε σε PS όπως προτιμάς):

  • 1.5 turbo diesel 130 PS

  • 1.2 turbo mild-hybrid 145 PS

  • 1.6 plug-in hybrid 195 PS συνδυαστικά

  • Astra Electric 156 PS

Το ερώτημα δεν είναι αν «αλλάζουν» οι κινητήρες, αλλά πόσο αναβαθμίζονται σε απόδοση, κατανάλωση και ηλεκτρονικά. Περιμένουμε βελτιώσεις σε απόκριση/καμπύλες ροπής για τα MHEV, επικαιροποιημένη υβριδική μονάδα με βελτιωμένη διαχείριση ενέργειας και μικρές βελτιστοποιήσεις στο ηλεκτρικό (λογισμικό, ανάκτηση, πιθανές μικροαλλαγές σε κατανάλωση). Πλήρη τεχνικά θα δώσει η Opel στην επίσημη παρουσίαση.

Στρατηγική τοποθέτηση

Παρά την κυριαρχία των SUV, το Astra παραμένει κομβικό hatchback για την Opel—ειδικά τώρα που το brand επεκτείνει την SUV γκάμα του. Με το facelift, η μάρκα στοχεύει σε φρέσκια εικόνα, πιο premium αίσθηση μέσα και σε ευρύτερη ηλεκτροκίνηση χωρίς να διώχνει όσους θέλουν diesel ή MHEV για πολλά km/χαμηλή κατανάλωση.

Τι κρατάμε;

  • Φωτιζόμενο Vizor & “Opel Compass” δίνουν νέα ταυτότητα στο εμπρός μέρος.

  • Καμπίνα με μεγαλύτερες οθόνες και νεότερα συστήματα υποβοήθησης.

  • Γκάμα όπως του 308: diesel 130 PS, MHEV 145 PS, PHEV 195 PS, Electric 156 PS—με πιθανές βελτιώσεις σε κατανάλωση/απόδοση.

  • Sports Tourer επίσης στο facelift, με πλήρη αποκάλυψη σύντομα.

Στέλιος Παππάς

