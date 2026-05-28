Νέο Opel Astra: Με τι κινητήρες έρχεται στην Ελλάδα;

Το νέο Opel Astra έρχεται στην Ελλάδα με ηλεκτρική, plug-in hybrid, hybrid και diesel έκδοση. Αναλυτικά οι κινητήρες.

Το νέο Opel Astra έρχεται στην ελληνική αγορά με μια από τις πιο πλήρεις γκάμες κινητήρων στην κατηγορία του. Η Opel διατηρεί τη λογική της «ελευθερίας επιλογής», προσφέροντας το Astra ως αμιγώς ηλεκτρικό, plug-in hybrid, mild-hybrid αλλά και diesel, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες χρήσης.

Αυτό είναι και το βασικό ενδιαφέρον γύρω από το νέο μικρομεσαίο της Opel. Σε μια περίοδο όπου αρκετοί κατασκευαστές περιορίζουν τις διαθέσιμες επιλογές κινητήρων, το Astra συνεχίζει να απευθύνεται τόσο σε όσους θέλουν ηλεκτρική μετακίνηση, όσο και σε οδηγούς που κάνουν πολλά χιλιόμετρα και εξακολουθούν να αναζητούν την αποδοτικότητα ενός diesel.

Η ίδια λογική ισχύει και για το Astra Sports Tourer, δηλαδή την πρακτικότερη wagon έκδοση του μοντέλου. Έτσι, ο αγοραστής δεν καλείται να επιλέξει μόνο ανάμεσα σε διαφορετικά επίπεδα εξοπλισμού, αλλά και ανάμεσα σε τελείως διαφορετικές φιλοσοφίες κίνησης.

Opel Astra Electric: Έως 454 km αυτονομίας

Η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του νέου Opel Astra αποκτά μεγαλύτερη αυτονομία. Το Astra Electric χρησιμοποιεί ηλεκτροκινητήρα 156 PS και μπαταρία 58 kWh, με ωφέλιμη χωρητικότητα 55 kWh.

Σύμφωνα με την Opel, η αυτονομία φτάνει πλέον έως τα 454 km WLTP, δηλαδή περίπου 35 km περισσότερα σε σχέση με πριν. Η κατανάλωση ενέργειας διαμορφώνεται στα 15,3-15,8 kWh/100 km, ανάλογα με την έκδοση.

Οι επιδόσεις παραμένουν σε λογικά επίπεδα για οικογενειακό ηλεκτρικό μικρομεσαίο. Το Astra Electric επιταχύνει από 0-100 km/h σε 9,3 sec, ενώ το Astra Sports Tourer Electric χρειάζεται 9,5 sec. Η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 170 km/h, ενώ η ροπή φτάνει τα 270 Nm.

Στη φόρτιση, το ηλεκτρικό Astra υποστηρίζει ταχυφόρτιση DC έως 100 kW, με τη μπαταρία να φορτίζει από 20% έως 80% σε περίπου 32 λεπτά. Στάνταρ υπάρχει τριφασικός ενσωματωμένος φορτιστής 11 kW για φόρτιση AC.

Νέα προσθήκη είναι και η λειτουργία V2L – Vehicle to Load, που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να τροφοδοτεί εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές. Είναι μια πρακτική δυνατότητα για εκδρομές, camping, e-bike ή άλλες χρήσεις εκτός σπιτιού.

Plug-in Hybrid με 196 PS και μεγαλύτερη ηλεκτρική αυτονομία

Για όσους θέλουν ηλεκτρική καθημερινή χρήση, αλλά δεν είναι έτοιμοι να περάσουν σε αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο, η Opel διατηρεί στη γκάμα το Astra Plug-in Hybrid.

Το σύστημα αποδίδει συνδυαστικά 196 PS και έως 360 Nm ροπής, αποτελώντας την ισχυρότερη έκδοση της νέας γκάμας Astra. Συνδυάζει έναν τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,6 λίτρων με απόδοση 150 PS, ηλεκτροκινητήρα 125 PS και νέο ηλεκτροποιημένο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων.

Η μπαταρία έχει πλέον χωρητικότητα 17 kWh, με ωφέλιμη χωρητικότητα 14 kWh, αντί για 12,4 kWh στο προηγούμενο σύστημα. Αυτό μεταφράζεται σε αυξημένη ηλεκτρική αυτονομία, η οποία φτάνει έως τα 84 km WLTP. Σε αστικό κύκλο, η Opel αναφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 101 km.

Οι επιδόσεις είναι οι καλύτερες της γκάμας. Το πεντάθυρο Astra Plug-in Hybrid κάνει το 0-100 km/h σε 7,6 sec, ενώ το Astra Sports Tourer Plug-in Hybrid χρειάζεται 7,7 sec. Η τελική ταχύτητα φτάνει τα 225 km/h, ενώ αμιγώς ηλεκτρικά μπορεί να κινηθεί έως τα 135 km/h.

Σύμφωνα με τα στοιχεία WLTP, η σταθμισμένη κατανάλωση είναι 12,6-13,0 kWh/100 km και 2,2-2,3 lt/100 km βενζίνης, με εκπομπές CO2 από 49 έως 53 g/km. Όταν η μπαταρία είναι άδεια, η κατανάλωση διαμορφώνεται στα 5,4-5,6 lt/100 km.

Astra Hybrid: 145 PS χωρίς πρίζα

Η πιο απλή εξηλεκτρισμένη επιλογή της γκάμας είναι το Opel Astra Hybrid. Εδώ δεν υπάρχει ανάγκη φόρτισης από πρίζα, καθώς η μικρή μπαταρία του συστήματος φορτίζει αυτόματα κατά την οδήγηση. Το υβριδικό σύστημα αποτελεί το γνώριμο πλέον του ομίλου Stellantis και συνδυάζει έναν turbo βενζινοκινητήρα με απόδοση 136 PS, ηλεκτροκινητήρα 21 PS και ηλεκτροποιημένο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τα 145 PS.

Η Opel το τοποθετεί ως μια αποδοτική και πιο προσιτή λύση για καθημερινή χρήση, ειδικά μέσα στην πόλη. Ο ηλεκτροκινητήρας υποστηρίζει τον θερμικό κινητήρα στην εκκίνηση και στην επιτάχυνση, ενώ σε χαμηλές ταχύτητες μπορεί να κινεί το αυτοκίνητο αμιγώς ηλεκτρικά για μικρές αποστάσεις.

Σύμφωνα με την Opel, σε αστικές συνθήκες το Astra Hybrid μπορεί να κινείται ηλεκτρικά έως και 50% του χρόνου, ανάλογα με τη χρήση. Η μέση κατανάλωση κυμαίνεται στα 4,9-5,1 lt/100 km, με εκπομπές CO2 από 109 έως 114 g/km.

Για τον Έλληνα αγοραστή που θέλει χαμηλή κατανάλωση χωρίς διαδικασία φόρτισης, αυτή πιθανότατα θα είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εκδόσεις της νέας γκάμας.

Astra 1.5 Diesel: Παραμένει στη γκάμα

Η Opel δεν εγκαταλείπει το diesel, κάτι που έχει σημασία για την ελληνική αγορά. Το νέο Astra θα συνεχίσει να προσφέρεται με τον αποδοτικό 1.5 diesel κινητήρα, ο οποίος αποδίδει 130 PS και 300 Nm ροπής.

Ο κινητήρας συνδυάζεται στάνταρ με αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων, στοιχείο που ενισχύει την άνεση στην καθημερινή χρήση και στα ταξίδια. Η επιτάχυνση από 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 10,6 sec, τόσο στο πεντάθυρο Astra όσο και στο Sports Tourer, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 209 km/h.

Η μέση κατανάλωση ανακοινώνεται στα 4,9-5,1 lt/100 km, με εκπομπές CO2 από 130 έως 134 g/km.

Η diesel έκδοση παραμένει σημαντική επιλογή για όσους διανύουν πολλά χιλιόμετρα, ταξιδεύουν συχνά ή θέλουν χαμηλή κατανάλωση σε σταθερές ταχύτητες χωρίς να εξαρτώνται από φόρτιση.

Ποια έκδοση ταιριάζει σε κάθε χρήση

Η γκάμα του νέου Opel Astra έχει ενδιαφέρον γιατί δεν πιέζει τον αγοραστή προς μία μόνο τεχνολογία. Αντίθετα, διαμορφώνει τέσσερα διαφορετικά προφίλ.

Το Astra Electric απευθύνεται σε όσους έχουν δυνατότητα φόρτισης και θέλουν μηδενικές εκπομπές στην καθημερινή χρήση, με αυτονομία που πλέον φτάνει έως τα 454 km .

Το Astra Plug-in Hybrid είναι η πιο ισχυρή και πιο ευέλικτη επιλογή για όσους μπορούν να φορτίζουν συχνά, αλλά θέλουν και θερμικό κινητήρα για ταξίδια χωρίς άγχος.

Το Astra Hybrid δείχνει ως η πιο ισορροπημένη λύση για μεγάλο μέρος του κοινού, αφού προσφέρει χαμηλή κατανάλωση και ηλεκτρική υποστήριξη χωρίς πρίζα.

Το Astra Diesel παραμένει η πιο λογική επιλογή για οδηγούς που κάνουν πολλά χιλιόμετρα εκτός πόλης και θέλουν σταθερά χαμηλή κατανάλωση σε ταξίδι.

Αναλυτικά οι κινητήρες του νέου Opel Astra

Έκδοση Ισχύς Ροπή Μπαταρία Αυτονομία/κατανάλωση Κιβώτιο Astra Electric 156 PS 270 Nm 58 kWh / 55 kWh ωφέλιμη έως 454 km WLTP Αυτόματο μίας σχέσης Astra Plug-in Hybrid 196 PS 360 Nm 17 kWh / 14 kWh ωφέλιμη έως 84 km ηλεκτρικά WLTP e-DCT 7 σχέσεων Astra Hybrid 145 PS — υβριδική μπαταρία 4,9-5,1 lt/100 km e-DCT 6 σχέσεων Astra 1.5 Diesel 130 PS 300 Nm — 4,9-5,1 lt/100 km Αυτόματο 8 σχέσεων

