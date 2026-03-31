EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέο Opel Astra: Πρώτες τιμές – Όλοι οι κινητήρες

ΤΡΙΤΗ | 31.03.2026
Autotypos Team
neo-opel-astra-protes-times-oloi-oi-kinitires-798156

H Opel παρουσίασε τα νέα Astra και Astra Sports Tourer, που γίνονται πιο μοντέρνα, πιο τολμηρά και πιο πρακτικά, αλλά με τις ίδιες τιμές

Το νέο Opel Astra, το οποίο σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και παράγεται στο εργοστάσιο της Opel στο Rüsselsheim, ξεχωρίζει πλέον χάρη στο νέο Vizor, στο οποίο το σήμα είναι για πρώτη φορά φωτιζόμενο. Επιπλέον, διαθέτει προαιρετικά το προηγμένο σύστημα Intelli-Lux HD με πάνω από 50.000 στοιχεία φωτισμού, που προσαρμόζεται άψογα σε κάθε συνθήκη και είναι στάνταρ στην κορυφαία έκδοση Ultimate.

Η άνεση στο επίκεντρο

Στο εσωτερικό, η άνεση είναι στο επίκεντρο, με τα νέα Intelli-Seats είναι πλέον στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις. Τα εν λόγω καθίσματα διαθέτουν ειδική εργονομική εσοχή που μειώνει την πίεση και προσφέρει μεγαλύτερη άνεση σε μεγάλα ταξίδια. Από την έκδοση GS και πάνω, το κάθισμα οδηγού φέρει πιστοποίηση AGR (Aktion Gesunder Rücken), ενώ υπάρχει και η επιλογή ReNewKnit με vegan υλικά υψηλής ποιότητας.

Το τιμόνι είναι επίσης καλυμμένο με vegan υλικά, ακολουθώντας την προσέγγιση «Greenovation» της Opel.

Ευέλικτη γκάμα

Η γκάμα κινητήρων προσφέρει μεγάλη ευελιξία, με την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, Astra Electric, να διαθέτει μπαταρία 58 kWh, απόδοση 156 ίππων και αυτονομία έως 454 χλμ. στον κύκλο (WLTP). Eπίσης, διαθέτει για πρώτη φορά λειτουργία V2L (Vehicle to Load) για φόρτιση συσκευών.

Παράλληλα, η έκδοση Plug-in Hybrid προσφέρει απόδοση 196 ίππων, με την έκδοση Hybrid να διαθέτει 145 και, τέλος, η έκδοση 1,5 Diesel διαθέτει ισχύ 130 ίππων. Οι τιμές παραμένουν ίδιες με πριν, αλλά οι πελάτες παίρνουν περισσότερα (μεγαλύτερη μπαταρία και αυτονομία στο ηλεκτρικό, περισσότερες τεχνολογίες).

Αναλυτικά οι τιμές στη Γερμανία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ:


  • Astra Electric: από 37.990 €
  • Plug-in Hybrid: από 38.460 €
  • Hybrid: από 32.990 €
  • 1.5 Diesel: από 34.640 €

Πρεμιέρα στις Βρυξέλλες

Το ανανεωμένο μοντέλο έκανε παγκόσμια πρεμιέρα τον Ιανουάριο στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών και είναι διαθέσιμο για παραγγελία από τον Φεβρουάριο. Το hatchback προσφέρει χώρο αποσκευών έως 1.339 λίτρα (με αναδιπλωμένα καθίσματα), ενώ το Sports Tourer φτάνει τα 1.634 λίτρα, με πλάτες πίσω καθισμάτων σε αναλογία 40:20:40.

Η Opel δίνει έμφαση στην πρακτικότητα, την άνεση και την περιβαλλοντική συνείδηση, προσφέροντας επιλογές από αμιγώς ηλεκτρικό μέχρι αποδοτικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης, όλα με σταθερές τιμές και περισσότερα οφέλη.

Τι κρατάμε:

  • Τα νέα Astra και Astra Sports Tourer γίνονται πιο μοντέρνα, πιο τολμηρά και πιο πρακτικά
  • Παράλληλα, οι τιμές παραμένουν σε ίδια επίπεδα, με την Opel να προσφέρει περισσότερα οφέλη
  • Η γκάμα κινητήρων προσφέρει μεγάλη ευελιξία, με ηλεκτρικές, plug-in, mild-hybrid και diesel εκδόσεις
  • Το ανανεωμένο Opel Astra έκανε παγκόσμια πρεμιέρα τον Ιανουάριο στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών
