quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέο Opel Astra: Πρώτες τιμές στην Ευρώπη

ΤΡΙΤΗ | 03.02.2026
AutoTypos Team
neo-opel-astra-protes-times-stin-evropi-788866

Το ανανεωμένο Opel Astra ανοίγει το μπλοκ των παραγγελιών στην Ευρώπη με υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά σύνολα.

Το νέο Opel Astra και το Astra Sports Tourer μπαίνουν σε φάση παραγγελιών στις ευρωπαϊκές αγορές, λίγες εβδομάδες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα τους στην έκθεση των Βρυξελλών. Η μάρκα ανακοινώνει ότι οι τιμές παραμένουν σταθερές σε σχέση με πριν, αλλά το μοντέλο αποκτά περισσότερη τεχνολογία και εξοπλισμό, με την ηλεκτρική έκδοση να κερδίζει και σε αυτονομία.

Τι αλλάζει στο ανανεωμένο Astra

Η μάσκα Opel Vizor επανασχεδιάστηκε, με το φωτιζόμενο έμβλημα Blitz στο κέντρο να συνδέεται οπτικά με τις φωτεινές λωρίδες και να σχηματίζει τον φωτεινό Opel Compass. Νέα σχέδια ζαντών 17″–18″ και νέες αποχρώσεις Kontur White και Klover Green (με προαιρετική μαύρη οροφή) ολοκληρώνουν το update.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Για πρώτη φορά στην κατηγορία του Astra διατίθεται το Intelli-Lux HD. Προσαρμοζόμενοι, μη εκτυφλωτικοί προβολείς με πάνω από 50.000 στοιχεία. Το σύστημα «κόβει» με ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια την δέσμη για προπορευόμενα/αντικριστά οχήματα, καθοδηγεί οπτικά το βλέμμα στις στροφές προσθέτοντας πλευρικό φωτισμό, προσαρμόζει την ένταση σε βροχή/ομίχλη και μειώνει ανακλάσεις από πινακίδες ώστε να ξεκουράζει τα μάτια.

Intelli-Seats στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις

Στάνταρ από την εισαγωγική έκδοση είναι τα Intelli-Seats. Καθίσματα με κεντρική εσοχή τύπου «ποδηλατικής σέλας» που μειώνει την πίεση στον κόκκυγα και βελτιώνει την άνεση σε μεγάλες αποστάσεις. Προαιρετικά διατίθενται AGR-certified καθίσματα οδηγού/συνοδηγού με ReNewKnit επένδυση (100% ανακυκλώσιμη μονοϋλική), πολλαπλές ρυθμίσειςθέρμανσηηλεκτροπνευματική οσφυϊκή στήριξημασάζ και μνήμες.
Η κονσόλα/διεπαφές έχουν απλοποιηθεί για πιο καθαρή εργονομία, ενώ η φιλοσοφία Greenovation επεκτείνει τις ανακυκλωμένες επιφάνειες σε πολλά τμήματα της καμπίνας.

Astra Electric: μεγαλύτερη μπαταρία και αυτονομία έως 454 km

Η ηλεκτρική έκδοση (115 kW / 156 PS) αποκτά μπαταρία 58 kWh, με αποτέλεσμα αυτονομία που φτάνει πλέον έως τα 454 km (WLTP). Σύμφωνα με την Opel, το κέρδος σε σχέση με πριν φτάνει περίπου τα 35 km ανά φόρτιση.

Για πρώτη φορά προσφέρεται λειτουργία V2L (Vehicle-to-Load), ώστε να τροφοδοτείς εξωτερικές συσκευές (π.χ. e-bikes) απευθείας από το αυτοκίνητο. Το ευρύτερο –ηλεκτρισμένο– line-up και οι θερμικές επιλογές θα παρουσιαστούν αναλυτικά στην πρεμιέρα.

Κινητήρες: Από full electric έως plug-in hybrid και diesel

Η γκάμα παραμένει «πολυ-ενεργειακή» και, όπως αναφέρεται, καλύπτει όλες τις ανάγκες:

  • Astra Hybrid: 145 PS

  • Astra Plug-in Hybrid: 196 PS

  • Astra Diesel 1.5: 130 PS

  • Astra Electric: 156 PS (58 kWh)

Πρώτες τιμές (Γερμανία) για Astra και Astra Sports Tourer

Με βάση την ανακοίνωση, οι πρώτες τιμές λιανικής στη Γερμανία (με ΦΠΑ) είναι:

  • Opel Astra Hybrid (145 PS): από 32.990 €

  • Opel Astra Diesel 1.5 (130 PS): από 34.640 €

  • Opel Astra Electric (156 PS, 58 kWh): από 37.990 €

  • Opel Astra Plug-in Hybrid (196 PS): από 38.460 €

  • Opel Astra Sports Tourer Electric: από 39.490 €

Τι κρατάμε;

  • Παραγγελίες με σταθερές τιμές και περισσότερη τεχνολογία/εξοπλισμό (τιμές Γερμανίας ως ένδειξη Ευρώπης).

  • Astra Electric από 37.990 € με μπαταρία 58 kWh και αυτονομία έως 454 km (WLTP).

  • Astra Hybrid από 32.990 €, με πλήρη γκάμα που φτάνει έως PHEV 196 PS και diesel 130 PS.

  • Intelli-Seats στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις και προαιρετικά Intelli-Lux HD (στάνταρ στο Ultimate).

  • Νέο στοιχείο για το electric: V2L για τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών.

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Opel#Opel Astra#Ευρώπη#Τιμές
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

proti-emfanisi-gia-to-neo-opel-astra-ti-allazei-788865

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

11.01.2026

Πρώτη εμφάνιση για το νέο Opel Astra: Τι αλλάζει;
ananeosi-gia-to-opel-astra-allazoun-kai-oi-kinitires-784450

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

26.11.2025

Ανανέωση για το Opel Astra: Αλλάζουν και οι κινητήρες;
i-opel-vraveftike-gia-kati-pou-latrevoun-oi-ellines-odigoi-kai-ochi-mono-775846

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

21.09.2025

Η Opel βραβεύτηκε για κάτι που λατρεύουν οι Έλληνες οδηγοί και όχι μόνο
anavathmisi-gia-to-yvridiko-opel-astra-perissoteri-ischys-kai-aftonomia-idia-timi-635641

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.07.2025

Αναβάθμιση για το υβριδικό Opel Astra: Περισσότερη ισχύς και αυτονομία – Ίδια τιμή
neo-opel-grandland-kai-opel-astra-i-anesi-se-proto-plano-754825

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

30.03.2025

Νέο Opel Grandland και Opel Astra: η άνεση σε πρώτο πλάνο
to-suv-tis-opel-pou-egine-best-seller-stin-ellada-mesa-se-7-mines-xekina-apo-22-900-evro-772016

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

27.01.2026

Το SUV της Opel που έγινε best-seller στην Ελλάδα μέσα σε 7 μήνες – Ξεκινά από 22.900 ευρώ

Πρόσφατες Ειδήσεις