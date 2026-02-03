Νέο Opel Astra: Πρώτες τιμές στην Ευρώπη

Το ανανεωμένο Opel Astra ανοίγει το μπλοκ των παραγγελιών στην Ευρώπη με υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά σύνολα.

Το νέο Opel Astra και το Astra Sports Tourer μπαίνουν σε φάση παραγγελιών στις ευρωπαϊκές αγορές, λίγες εβδομάδες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα τους στην έκθεση των Βρυξελλών. Η μάρκα ανακοινώνει ότι οι τιμές παραμένουν σταθερές σε σχέση με πριν, αλλά το μοντέλο αποκτά περισσότερη τεχνολογία και εξοπλισμό, με την ηλεκτρική έκδοση να κερδίζει και σε αυτονομία.

Τι αλλάζει στο ανανεωμένο Astra

Η μάσκα Opel Vizor επανασχεδιάστηκε, με το φωτιζόμενο έμβλημα Blitz στο κέντρο να συνδέεται οπτικά με τις φωτεινές λωρίδες και να σχηματίζει τον φωτεινό Opel Compass. Νέα σχέδια ζαντών 17″–18″ και νέες αποχρώσεις Kontur White και Klover Green (με προαιρετική μαύρη οροφή) ολοκληρώνουν το update.

Για πρώτη φορά στην κατηγορία του Astra διατίθεται το Intelli-Lux HD. Προσαρμοζόμενοι, μη εκτυφλωτικοί προβολείς με πάνω από 50.000 στοιχεία. Το σύστημα «κόβει» με ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια την δέσμη για προπορευόμενα/αντικριστά οχήματα, καθοδηγεί οπτικά το βλέμμα στις στροφές προσθέτοντας πλευρικό φωτισμό, προσαρμόζει την ένταση σε βροχή/ομίχλη και μειώνει ανακλάσεις από πινακίδες ώστε να ξεκουράζει τα μάτια.

Intelli-Seats στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις

Στάνταρ από την εισαγωγική έκδοση είναι τα Intelli-Seats. Καθίσματα με κεντρική εσοχή τύπου «ποδηλατικής σέλας» που μειώνει την πίεση στον κόκκυγα και βελτιώνει την άνεση σε μεγάλες αποστάσεις. Προαιρετικά διατίθενται AGR-certified καθίσματα οδηγού/συνοδηγού με ReNewKnit επένδυση (100% ανακυκλώσιμη μονοϋλική), πολλαπλές ρυθμίσεις, θέρμανση, ηλεκτροπνευματική οσφυϊκή στήριξη, μασάζ και μνήμες.

Η κονσόλα/διεπαφές έχουν απλοποιηθεί για πιο καθαρή εργονομία, ενώ η φιλοσοφία Greenovation επεκτείνει τις ανακυκλωμένες επιφάνειες σε πολλά τμήματα της καμπίνας.

Astra Electric: μεγαλύτερη μπαταρία και αυτονομία έως 454 km

Η ηλεκτρική έκδοση (115 kW / 156 PS) αποκτά μπαταρία 58 kWh, με αποτέλεσμα αυτονομία που φτάνει πλέον έως τα 454 km (WLTP). Σύμφωνα με την Opel, το κέρδος σε σχέση με πριν φτάνει περίπου τα 35 km ανά φόρτιση.

Για πρώτη φορά προσφέρεται λειτουργία V2L (Vehicle-to-Load), ώστε να τροφοδοτείς εξωτερικές συσκευές (π.χ. e-bikes) απευθείας από το αυτοκίνητο. Το ευρύτερο –ηλεκτρισμένο– line-up και οι θερμικές επιλογές θα παρουσιαστούν αναλυτικά στην πρεμιέρα.

Κινητήρες: Από full electric έως plug-in hybrid και diesel

Η γκάμα παραμένει «πολυ-ενεργειακή» και, όπως αναφέρεται, καλύπτει όλες τις ανάγκες:

Astra Hybrid : 145 PS

Astra Plug-in Hybrid : 196 PS

Astra Diesel 1.5 : 130 PS

Astra Electric: 156 PS (58 kWh)

Πρώτες τιμές (Γερμανία) για Astra και Astra Sports Tourer

Με βάση την ανακοίνωση, οι πρώτες τιμές λιανικής στη Γερμανία (με ΦΠΑ) είναι:

Opel Astra Hybrid (145 PS): από 32.990 €

Opel Astra Diesel 1.5 (130 PS): από 34.640 €

Opel Astra Electric (156 PS, 58 kWh): από 37.990 €

Opel Astra Plug-in Hybrid (196 PS): από 38.460 €

Opel Astra Sports Tourer Electric: από 39.490 €

Τι κρατάμε;