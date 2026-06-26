Νέο παγκόσμιο ρεκόρ για τον CUPRA Ambassador, Σπύρο Χρυσικόπουλο

Ένα ακόμη εντυπωσιακό επίτευγμα προσέθεσε στο ενεργητικό του ο CUPRA Ambassador, Σπύρος Χρυσικόπουλος, καταγράφοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ με τη μεγαλύτερη τριαθλητική απόσταση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ

Ο Έλληνας αθλητής και CUPRA Ambassador ολοκλήρωσε μια εξαιρετικά απαιτητική διαδρομή που διέσχισε ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη έως το Ακρωτήριο Ταίναρο, καλύπτοντας συνολικά 750 χιλιόμετρα σε 103 ώρες και 17 λεπτά.

Τριπλή δοκιμασία

Το εγχείρημα αποτελούσε προσωπικό του στόχο τα τελευταία εννέα χρόνια και περιλάμβανε τρία ιδιαίτερα απαιτητικά σκέλη. Αρχικά διένυσε 50 χιλιόμετρα κολυμπώντας από τη Θεσσαλονίκη έως την Ολυμπιακή Ακτή Κατερίνης. Στη συνέχεια ακολούθησαν 500 χιλιόμετρα ποδηλασίας μέχρι το Ναύπλιο, ενώ η προσπάθεια ολοκληρώθηκε με 200 χιλιόμετρα τρεξίματος έως τον φάρο στο Ακρωτήριο Ταίναρο.

Η διαδρομή μόνο εύκολη δεν ήταν. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας ο Σπύρος Χρυσικόπουλος βρέθηκε αντιμέτωπος με έντονη βροχόπτωση στο κολυμβητικό σκέλος, ακραίες θερμοκρασίες κατά την ποδηλασία και το τρέξιμο, αλλά και ένα επεισόδιο ηλίασης μετά την ανάβαση του Μπράλου.

Παρά τις δυσκολίες, δεν έλειψαν και οι ξεχωριστές στιγμές. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές ήταν όταν ένα μεγάλο κοπάδι δελφινιών τον συνόδευσε για αρκετή ώρα στη διάρκεια της κολύμβησης, προσφέροντάς του μια μοναδική εμπειρία που, όπως αναφέρεται, συγκαταλέγεται στις πιο ιδιαίτερες του ταξιδιού.

Με τη συνεχή υποστήριξη της ομάδας του και παρά τη σωματική καταπόνηση, την έλλειψη ύπνου και τις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, ο Έλληνας αθλητής κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία την αποστολή του, σημειώνοντας μια νέα παγκόσμια επίδοση και επιβεβαιώνοντας τη σημασία της προετοιμασίας, της επιμονής και της ψυχικής αντοχής.

Άλλο ένα ρεκόρ

Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος δεν είναι άγνωστος στις προκλήσεις υπεραποστάσεων. Διαθέτει ήδη δύο Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες, ενώ στο παρελθόν έχει καταγράψει σημαντικές διακρίσεις και συμμετοχές σε απαιτητικές διοργανώσεις. Μεταξύ άλλων, έχει αγωνιστεί στον τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Cross Triathlon XTERRA στη Χαβάη, έχει ολοκληρώσει τον αγώνα επιβίωσης Rovaniemi150, ενώ έχει ποδηλατήσει και τη διαδρομή Όλυμπος – Αθήνα, συνολικού μήκους 400 χιλιομέτρων.

Με το νέο αυτό παγκόσμιο ρεκόρ, ο CUPRA Ambassador συνεχίζει να διευρύνει τα όρια της ανθρώπινης αντοχής, παραμένοντας πιστός στη φιλοσοφία που τον χαρακτηρίζει: να μετατρέπει τα πιο φιλόδοξα οράματα σε πραγματικότητα.