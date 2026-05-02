EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέο Performance Pack για τις Alfa Romeo Giulia και Stelvio

ΣΑΒΒΑΤΟ | 02.05.2026
Autotypos Team
Η Alfa Romeo εμπλουτίζει τη γκάμα των Giulia και Stelvio με ένα πακέτο που ενισχύει τον χαρακτήρα σε επίπεδο σχεδίασης, τεχνολογίας και οδηγικής συμπεριφοράς.

To νέο Performance Pack είναι διαθέσιμο ήδη στην ευρωπαϊκή αγορά, (χωρίς να έχει γίνει συγκεκριμένη αναφορά στην Ελλάδα) αναδεικνύοντας τη φιλοσοφία της μάρκας και συνδυάζοντας καινοτομία και σπορ DNA για μια αυθεντική εμπειρία οδήγησης.

Εσωτερικό

Στο εσωτερικό, το Pack Performance δημιουργεί μια πιο δυναμική ατμόσφαιρα, με μαύρα δερμάτινα καθίσματα και κόκκινες ραφές που προσδίδουν έντονο αλλά κομψό σπορ χαρακτήρα. Λεπτομέρειες από ανθρακονήματα και κόκκινες πινελιές σε ταμπλό, πόρτες και υποβραχιόνιο ενισχύουν την τεχνική αισθητική και παραπέμπουν άμεσα στην αγωνιστική κληρονομιά της Alfa Romeo.

Τεχνολογία

Στον τομέα της τεχνολογίας, ξεχωρίζει το ηχοσύστημα υψηλής ποιότητας της Harman Kardon, σχεδιασμένο ώστε να αξιοποιεί στο έπακρο την ακουστική της καμπίνας. Στην «καρδιά» του βρίσκεται ενισχυτής 900 watt, 12 καναλιών, τεχνολογίας Class-D, που διαχειρίζεται δυναμικά κάθε πηγή ήχου. Η τεχνολογία Logic 7® Surround εξασφαλίζει ομοιόμορφη, τρισδιάστατη κατανομή του ήχου, δημιουργώντας μια καθηλωτική εμπειρία για όλους τους επιβάτες.

Το σύστημα περιλαμβάνει επίσης subwoofer για βαθιά μπάσα (224 mm στο Stelvio και 180 x 270 mm στο Giulia), τέσσερα γούφερ 160 mm, πέντε ηχεία μεσαίων συχνοτήτων 80 mm και τέσσερα τουίτερ 25 mm, προσφέροντας ισορροπημένο και καθαρό ήχο σε όλο το φάσμα.

Οδηγική Συμπεριφορά

Σημαντική προσθήκη αποτελεί και το Synaptic Dynamic Control, ένα προηγμένο ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα ανάρτησης που προσαρμόζει σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία των αμορτισέρ μέσω ηλεκτροϋδραυλικών βαλβίδων. Έτσι, μεταβάλλεται η απόσβεση ανάλογα με τις συνθήκες του δρόμου, το στυλ οδήγησης και τα δεδομένα των αισθητήρων, εξασφαλίζοντας σταθερότητα, ακρίβεια και άνεση.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Το σύστημα συνεργάζεται με τον επιλογέα Alfa DNA: στη λειτουργία Dynamic δίνεται έμφαση στη σπορ ακρίβεια, ενώ στις Natural και Advanced Efficiency προτεραιότητα έχει η άνεση. Όλα τα παραπάνω συντονίζονται από το Chassis Domain Control, τη μονάδα που διαχειρίζεται συνολικά τα δυναμικά συστήματα του οχήματος. Επεξεργάζεται συνεχώς δεδομένα από αισθητήρες και ρυθμίζει τη λειτουργία της ανάρτησης, των φρένων και των συστημάτων ευστάθειας.

Σε συνδυασμό με το μπλοκέ διαφορικό και τον επιλογέα Alfa DNA, το Performance Pack προσφέρει στις Giulia και Stelvio μια πιο ολοκληρωμένη οδηγική εμπειρία, όπου άνεση και σπορ χαρακτήρας συνυπάρχουν αρμονικά.

Τι κρατάμε:

  • Η Alfa Romeo εμπλουτίζει τη γκάμα των Giulia και Stelvio με το νέο Performance Pack
  • Το νέο πακέτο ενισχύει τον χαρακτήρα σε επίπεδο σχεδίασης, τεχνολογίας και οδηγικής συμπεριφοράς
  • Ουσιαστικές αλλαγές σε εσωτερικό, τεχνολογία και στήσιμο
  • Διαθέσιμο στην Ευρωπαϊκή αγορά, χωρίς αναφορά στην Ελλάδα

#ALFA ROMEO#ALFA ROMEO GIULIA#Alfa Romeo Stelvio

