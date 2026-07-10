Νέο Πρόγραμμα Ανταλλαγής από την Opel: Όσο πιο παλιό…τόσο πιο πολλά χρήματα κερδίζεις

Η Opel Ελλάδος ανακοίνωσε επίσημα το λανσάρισμα ενός νέου, εξαιρετικά ελκυστικού προγράμματος ανταλλαγής με το όνομα Trade-Up

Με κεντρικό σύνθημα το «Όσο πιο παλιό… τόσο πιο καλό!», η γερμανική μάρκα στοχεύει να διευκολύνει τους οδηγούς που διαθέτουν παλαιότερης τεχνολογίας οχήματα να μεταβούν σε ένα σύγχρονο, ασφαλές και αποδοτικό μοντέλο της γκάμας της.

Τι είναι το πρόγραμμα Opel Trade-Up;

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε η αξία του παλιού σας αυτοκινήτου να λειτουργεί ως το απόλυτο «εισιτήριο» για την απόκτηση ενός ολοκαίνουργιου Opel. Η φιλοσοφία πίσω από το πρόγραμμα αναγνωρίζει ότι η ανάγκη για ανανέωση του στόλου με οχήματα χαμηλότερων ρύπων και κορυφαίας ασφάλειας είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.

Τα βασικά πλεονεκτήματα του προγράμματος περιλαμβάνουν:

Μεγαλύτερο όφελος για παλαιότερα οχήματα: Η λογική του «όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό» υποδηλώνει ότι η Opel προσφέρει ιδιαίτερα προνομιακές συνθήκες και επιδοτήσεις ανταλλαγής για αυτοκίνητα που έχουν συμπληρώσει αρκετά χρόνια στους δρόμους.

Η λογική του «όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό» υποδηλώνει ότι η Opel προσφέρει ιδιαίτερα προνομιακές συνθήκες και επιδοτήσεις ανταλλαγής για αυτοκίνητα που έχουν συμπληρώσει αρκετά χρόνια στους δρόμους. Πρόσβαση σε όλη τη σύγχρονη γκάμα: Το πρόγραμμα καλύπτει δημοφιλή μοντέλα της αγοράς, από το ευέλικτο Corsa (που διατίθεται σε εκδόσεις βενζίνης, Hybrid και Electric) και το δυναμικό SUV Mokka , μέχρι το ολοκαίνουργιο οικογενειακό Frontera και το premium Astra .

Το πρόγραμμα καλύπτει δημοφιλή μοντέλα της αγοράς, από το ευέλικτο (που διατίθεται σε εκδόσεις βενζίνης, Hybrid και Electric) και το δυναμικό SUV , μέχρι το ολοκαίνουργιο οικογενειακό και το premium . Απλοποιημένη διαδικασία: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν έναν επίσημο διανομέα Opel, όπου πραγματοποιείται η δωρεάν τεχνική αξιολόγηση του παλιού τους οχήματος και υπολογίζεται η τελική προσφορά για το νέο τους αυτοκίνητο.

Γιατί να επιλέξετε τη μετάβαση σήμερα; Τα σύγχρονα μοντέλα της Opel δεν προσφέρουν απλώς προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS) και κορυφαία ψηφιακή συνδεσιμότητα, αλλά εξασφαλίζουν και σημαντική οικονομία καυσίμου, μειώνοντας δραστικά το καθημερινό κόστος μετακίνησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναλυτικούς όρους και για να προγραμματίσετε τη δική σας αξιολόγηση, μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο δίκτυο διανομέων της Opel σε όλη την Ελλάδα.