quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέο Πρόγραμμα Ανταλλαγής από την Opel: Όσο πιο παλιό…τόσο πιο πολλά χρήματα κερδίζεις

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 10.07.2026
Κώστας Γαμβρούλης
neo-programma-antallagis-apo-tin-opel-oso-pio-paliotoso-pio-polla-chrimata-kerdizeis-809930
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Opel Ελλάδος ανακοίνωσε επίσημα το λανσάρισμα ενός νέου, εξαιρετικά ελκυστικού προγράμματος ανταλλαγής με το όνομα Trade-Up

Με κεντρικό σύνθημα το «Όσο πιο παλιό… τόσο πιο καλό!», η γερμανική μάρκα στοχεύει να διευκολύνει τους οδηγούς που διαθέτουν παλαιότερης τεχνολογίας οχήματα να μεταβούν σε ένα σύγχρονο, ασφαλές και αποδοτικό μοντέλο της γκάμας της.

Τι είναι το πρόγραμμα Opel Trade-Up;

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε η αξία του παλιού σας αυτοκινήτου να λειτουργεί ως το απόλυτο «εισιτήριο» για την απόκτηση ενός ολοκαίνουργιου Opel. Η φιλοσοφία πίσω από το πρόγραμμα αναγνωρίζει ότι η ανάγκη για ανανέωση του στόλου με οχήματα χαμηλότερων ρύπων και κορυφαίας ασφάλειας είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.

Τα βασικά πλεονεκτήματα του προγράμματος περιλαμβάνουν:

  • Μεγαλύτερο όφελος για παλαιότερα οχήματα: Η λογική του «όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό» υποδηλώνει ότι η Opel προσφέρει ιδιαίτερα προνομιακές συνθήκες και επιδοτήσεις ανταλλαγής για αυτοκίνητα που έχουν συμπληρώσει αρκετά χρόνια στους δρόμους.
  • Πρόσβαση σε όλη τη σύγχρονη γκάμα: Το πρόγραμμα καλύπτει δημοφιλή μοντέλα της αγοράς, από το ευέλικτο Corsa (που διατίθεται σε εκδόσεις βενζίνης, Hybrid και Electric) και το δυναμικό SUV Mokka, μέχρι το ολοκαίνουργιο οικογενειακό Frontera και το premium Astra.
  • Απλοποιημένη διαδικασία: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν έναν επίσημο διανομέα Opel, όπου πραγματοποιείται η δωρεάν τεχνική αξιολόγηση του παλιού τους οχήματος και υπολογίζεται η τελική προσφορά για το νέο τους αυτοκίνητο.

Γιατί να επιλέξετε τη μετάβαση σήμερα; Τα σύγχρονα μοντέλα της Opel δεν προσφέρουν απλώς προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS) και κορυφαία ψηφιακή συνδεσιμότητα, αλλά εξασφαλίζουν και σημαντική οικονομία καυσίμου, μειώνοντας δραστικά το καθημερινό κόστος μετακίνησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναλυτικούς όρους και για να προγραμματίσετε τη δική σας αξιολόγηση, μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο δίκτυο διανομέων της Opel σε όλη την Ελλάδα.

 

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Opel#Opel Trade-Up
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

i-4i-genia-tou-opel-corsa-ekleise-ta-20-chronia-807888

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

27.06.2026

Η 4η γενιά του Opel Corsa έκλεισε τα 20 χρόνια
pou-kataskevazetai-to-neo-opel-astra-805254

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.06.2026

Πού κατασκευάζεται το νέο Opel Astra;
neo-opel-astra-me-ti-kinitires-erchetai-stin-ellada-804803

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

28.05.2026

Νέο Opel Astra: Με τι κινητήρες έρχεται στην Ελλάδα;
poia-montela-tis-opel-prosferontai-me-8-chronia-engyisi-batarias-kai-5-chronia-odiki-voitheia-803466

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.05.2026

Ποια μοντέλα της Opel προσφέρονται με 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας και 5 χρόνια οδική βοήθεια
opel-deals-ekptosi-eos-4-300-evro-gia-olo-ton-maio-des-ta-montela-802808

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

11.05.2026

Opel Deals: Έκπτωση έως 4.300 ευρώ για όλο τον Μάιο – Δες τα μοντέλα
to-ischyrotero-opel-corsa-olon-ton-epochon-sto-nurburgring-800556

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

26.04.2026

Το ισχυρότερο Opel Corsa όλων των εποχών στο Nurburgring

Πρόσφατες Ειδήσεις