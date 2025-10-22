Νέο ρεκόρ: Το YANGWANG U9 Xtreme των 3.000+ PS έγινε το ταχύτερο ηλεκτρικό στο Nurburgring (Video)

Μετά το τίτλο του ταχύτερου αυτοκινήτου στον πλανήτη, το ακραίο YangWang U9 Xtreme κατέκτησε και το Nurburgring

Μόλις έναν μήνα μετά το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας, με τα απίστευτα 496,22 χλμ./ώρα, η YangWang ράβει άλλο ένα… παράσημο: αυτό του γρηγορότερου ηλεκτρικού αυτοκινήτου παραγωγής στον κόσμο, ολοκληρώνοντας έναν γύρο στο “Green Hell” σε κάτω από 7 λεπτά. Ο χρόνος των 6:59,157 είναι κατά πέντε (5) δευτερόλεπτα γρηγορότερος σε σχέση με αυτόν που σημείωσε ο προηγούμενος κάτοχος του ρεκόρ, Xiaomi SU7 Ultra.

To πρώτο ηλεκτρικό που «γυρίζει» το Nurburgring σε λιγότερο από 7 λεπτά

Η ομάδα της YangWang, θυγατρικής της BYD, διεξάγει δοκιμές στην πίστα του Nurburgring από τον Ιούλιο του 2024, με τα εκτενή δεδομένα που συλλέχθηκαν να συμβάλλουν στη διαδικασία εξέλιξης του U9 Xtreme.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD, Στέλλα Λι, δήλωσε: «Είμαστε αφοσιωμένοι στο να βρίσκουμε νέα όρια του τι μπορεί να επιτευχθεί μέσω της τεχνολογίας, και το Nürburgring αποτελεί έναν τόσο θρυλικό πεδίο πρόκλησης για αυτοκίνητα και οδηγούς, που είναι φυσικό οι μηχανικοί μας να κυνηγούν τα όνειρά τους εκεί. Συγχαίρω ολόκληρη την ομάδα για αυτό το εντυπωσιακό επίτευγμα. Η περιορισμένης παραγωγής έκδοση U9 Xtreme απέδειξε ότι δεν είναι μόνο το ταχύτερο αυτοκίνητο στον κόσμο στην ευθεία, αλλά και ένα όχημα με επιδόσεις και δυναμικά χαρακτηριστικά ικανά να καταρρίπτουν ρεκόρ πίστας σε μια διαδρομή με τεράστια ποικιλία στροφών». Ο οδηγός, Moritz Kranz, έμπειρος Γερμανός με σχεδόν 10.000 γύρους στην πίστα, δήλωσε: «Το Nürburgring Nordschleife είναι η πιο απαιτητική πίστα, και ο χρόνος που καταφέραμε αποτελεί απόδειξη των ικανοτήτων εξέλιξης της BYD και της YANGWANG. Χωρίς τη σκληρή τους δουλειά να βρουν την ισορροπία μιας ισχυρής ηλεκτρικής πλατφόρμας με τις απαιτήσεις της ρύθμισης του πλαισίου και των αναρτήσεων, αυτός ο εξαιρετικός χρόνος δεν θα είχε επιτευχθεί».

Το U9 Xtreme βασίζεται στην πρώτη παγκοσμίως μαζικής παραγωγής πλατφόρμα υπερυψηλής τάσης 1200V, και εξοπλίζεται με τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, καθένας ικανός για 30.000 σ.α.λ.. Το κινητήριο σύνολο αποδίδει συνολικά πάνω από 3.000 ίππους, προσφέροντας σχέση ισχύος προς βάρος 1.217 PS/τόνο, που θέτει νέα παγκόσμια πρότυπα επιδόσεων.

Βασισμένο στην ίδια πλατφόρμα e⁴ και το έξυπνο σύστημα ελέγχου αμαξώματος DiSus-X όπως το υπάρχον YangWang U9, το U9 Xtreme εισάγει για πρώτη φορά την τεχνολογία “body-attitude control” στις αγωνιστικές απαιτήσεις – επιτυγχάνοντας ισορροπία μεταξύ μέγιστης ταχύτητας και επιδόσεων σε πίστα.

Για να κατακτήσει τις 150+ στροφές της θρυλικής πίστας των 20,832 χλμ., το U9 Xtreme διαθέτει εντελώς επανασχεδιασμένο σύστημα ψύξης, νέο σύστημα φρένων από τιτάνιο, ανθρακονήματα και κεραμικό υλικό, καθώς και semi-slick ελαστικά GitiSport e·GTR² PRO, που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με τη Giti. Αυτές οι αναβαθμίσεις επιτρέπουν στο αυτοκίνητο να διαπρέπει όχι μόνο στην πρόκληση της τελικής ταχύτητας των 496,22 km/h, αλλά και στην προσπάθεια κατάρριψης ρεκόρ γύρου στην «Πράσινη Κόλαση» του Nürburgring.

Το U9 Xtreme είναι πλέον διαθέσιμο σε πελάτες, σε περιορισμένη παραγωγή έως 30 μονάδες. Το όνομά του προέρχεται από την αγγλική λέξη Extreme («ακραίο», «απόλυτο»), με πρόσθετη έμφαση στο γράμμα X, που συμβολίζει το «άγνωστο». Αυτά τα χαρακτηριστικά αντικατοπτρίζουν πλήρως τη φιλοσοφία της YangWang, που αντλεί ενέργεια και ικανοποίηση από την εξερεύνηση νέων ορίων και τις καινοτομίες που προκύπτουν μέσα από αυτή τη διαδικασία.

